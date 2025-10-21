ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 21.10.2025, ora 14:00
Vocea Basarabiei, 22 octombrie 2025 00:20
ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 21.10.2025, ora 14:00
• • •
Acum o oră
00:20
00:20
ȘTIRI cu Natalia Catan din 21.10.2025, ora 17:00
00:10
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 21.10.2025, ora 19:00
Acum 8 ore
17:40
Serviciul Vamal și Asociația Națională Vamală, angajament comun pentru performanță și integritate # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Asociația Națională Vamală au semnat un acord de colaborare, prin care sunt reafirmate obiectivele de consolidare a culturii profesionale și de promovare a unei imagini demne a funcționarului vamal. Documentul stabilește direcții clare de cooperare în domeniul instruirii, formării continue și promovării valorilor etice și profesionale, prin activități comune
17:10
Traficul rutier va fi suspendat pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale din municipiul Chișinău. Interdicția va fi valabilă zilnic, în perioada 21–23 octombrie, între orele 08:00–17:00. Măsura este instituită în baza dispoziției Primăriei Chișinău, în legătură cu executarea unor lucrări planificate. În context, autoritățile îndeamnă
17:00
Școlile românești din regiunea transnistreană, subiect de discuție între oficiali de la Chișinău și București # Vocea Basarabiei
Situația celor opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a fost discută astăzi în cadrul unei întrevederi între vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău, Roman Roșca și director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Constantin-Valentin Răducanu. În acest context, vicepremierul pentru Reintegrare de la
Acum 12 ore
16:00
Sergiu Prodan, ministrul Culturii în exercițiu, a lăsat să se înțeleagă astăzi, 21 octombrie, că nu va face parte din noul Guvern de la Chișinău. El a subliniat, în cadrul conferinței de totalizare a celor patru ani de activitate, că își dorește să revină la munca de creație. „Vă spun cu mare entuziasm că îmi
15:40
Comisarul european pentru extindere: R. Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile de aderare pe clustere în noiembrie # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația îi aparține comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în marja Consiliului Afacerilor Externe al blocului comunitar. Marta Kos a menționat că executivul european
15:00
Un spațiu dedicat valorilor culturale românești, inaugurat la Chișinău cu sprijinul DRRM # Vocea Basarabiei
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inaugurat astăzi un spațiu modern și multifuncțional, destinat promovării valorilor culturale românești. Sala „Mihai Eminescu" a fost complet modernizată grație sprijinului Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Proiectul, finanțat de DRRM, a avut ca obiectiv crearea unui spațiu multifuncțional modern, adaptabil pentru organizarea conferințelor,
14:10
Zilele Universității 2025: Un program special pentru aniversarea a 80 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova celebrează opt decenii de activitate prodigioasă în domeniul învățământului superior medical, cercetării și practicii medicale. Potrivit reprezentațiilor instituției de studii superioare, cu acest prilej, în perioada 20-25 octombrie vor fi desfășurate un șir de evenimente științifice, socioculturale și sportive organizate cadrul Zilelor Universității
13:30
Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a reprezentat statul în cadrul acestei reuniuni, care s-a desfășurat luni, 20 octombrie, la Luxemburg. Miniștrii Energiei din statele membre ale UE au discutat, în cadrul reuniunii, despre securitatea energetică a Republicii Moldova și
12:50
CSM aprobă solicitarea procurorului general interimar pentru urmărirea penală a unui fost judecător # Vocea Basarabiei
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întruniți marți, 21 octombrie, într-o ședință extraordinară, au aprobat solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, pentru demararea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător. „În urma examinării materialelor prezentate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis solicitarea procurorului general interimar cu privire la percheziția și aducerea silită
12:10
Un incendiu a izbucnit în această noapte într-un apartament dintr-un bloc locativ din orașul Bălți. Douăzeci de persoane, inclusiv 5 copii, au fost evacuate de pompieri, iar proprietarul a ajuns la spital cu fracturi și arsuri grave, după ce a sărit de pe geam pentru a se salva de flăcări. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de
Acum 24 ore
11:20
Impozitărea sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată # Vocea Basarabiei
Intrarea în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, care a precizat că noul regim fiscal va intra în vigoare abia la aderarea țării la Uniunea Europeană.Inițial, aplicarea TVA-ului pentru autoturismele importate era programată pentru 1 ianuarie
11:20
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Noul instrument digital permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele membre ale Uniunii Europene, țările AELS și celelalte părți la Convenția privind regimul de tranzit comun.
10:50
Ce spune Alexei Buzu despre un nou mandat în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Vocea Basarabiei
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va rămâne în fruntea instituției, dar a subliniat că, indiferent cine va prelua portofoliul, este esențial ca reformele deja începute în domeniu să continue. El a declarat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, că viitorul premier al Republicii Moldova
10:40
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat astăzi că nu va face parte din echipa următorului Guvern de la Chișinău, după ce ieri a prezentat într-o conferință de presă bilanțul ultimilor patru ani de activitate a ministerului pe care l-a condus. „Nu mă regăsesc în lista noului guvern", a scris Ala Nemerenco într-o
09:30
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie. Alexandru Munteanu, candidatul PAS, a început discuțiile cu miniștrii în exercițiu # Vocea Basarabiei
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat viceprim-ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova1. Oficialul a declarat că a avut deja o primă întrevedere cu Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru. „Astăzi, am
08:30
Republica Moldova, pe locul 67 mondial la salariul mediu: 728 de dolari pe lună, potrivit clasamentului Numbeo 2025 # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se clasează pe locul 67 din 127 de țări în cel mai recent clasament Numbeo 2025 privind salariul mediu lunar net (după taxe), cu un venit mediu de 728,8 dolari pe lună, informează bani.md. Țara se situează imediat după Palestina (729,8 dolari) și înaintea Albaniei (705,8 dolari) și Ucrainei (485,6 dolari). În regiunea
Ieri
20:00
ȘTIRI cu Natalia Catan din 20.10.2025, ora 17:00
20:00
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 20.10.2025, ora 19:00
19:50
Un pasaj peste calea ferată din apropierea municipiului Bălți va fi reparat capital. Lucrările vor costa 37,5 milioane de lei și ar urma să fie finalizate în vara anului viitor. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a lansat în acest sens procedura de achiziție publică: „Lucrări de reparație capitală a pasajului poziționat pe drumul
19:20
Un echipaj aeromedical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta de la Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 45 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, acesta era cetățean al Republicii Moldova și a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. El a fost preluat de la Iași
19:10
19:00
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost adus silit la ședința de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De pe banca acuzaților, acesta le-a spus jurnaliștilor că a traversat frontiera legal, iar ceea ce se întâmplă este „o făcătură". Ședința s-a încheiat la scurt timp după începere, la cererea avocaților. „Am trecut legal frontiera, am plecat
18:30
(VIDEO) Șeful diplomației de la Chișinău, la Luxemburg: Republica Moldova a livrat rezultate importante la ultimele alegeri # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a livrat rezultate importante la alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar cetățenii au spus clar și răspicat unde doresc să își vadă viitorul. Declarația a fost făcută de Mihai Popșoi, șeful diplomației de la Chișinău. El a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova în cadrul declarațiilor de presă de la reuniunea miniștrilor
18:10
ANRE, avertisment privind platformele neautorizate de investiții în proiecte energetice # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenționat cetățenii Republicii Moldova privind apariția în spațiul public și pe rețelele de socializare a unor anunțuri publicitare ce promovează platforme de investiții participative în proiecte energetice și promit obținerea de venituri garantate din așa-numite tarife reglementate fixe (feed-in) Astfel, instituția îndeamnă persoanele fizice și juridice să
17:40
Oprirea importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea țărilor UE. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Măsura urmează să fie negociată cu Parlamentul European, după ce a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană. Scopul este
17:00
Socialista Zinaida Greceanîi ar urma să prezideze prima ședință de constituire a noului Parlament, care va avea loc pe 22 octombrie. „Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi", se arată într-un comunicat al Legislativului. Conform regulamentului, prima ședință de constituire a Parlamentului trebuie să fie prezidată
16:10
Ministrul de Externe al R. Moldova, la Luxemburg: „Suntem pregătiți să trecem la deschiderea clusterelor de negociere” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este pregătită să treacă la deschiderea clusterelor de negociere, în contextul în care statul a finalizat cu succes etapa de screening bilateral. Declarația a fost făcută Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, în cadrul unei întrevederi cu Marta Kos, Comisarul European pentru Extindere, la Luxemburg. Oficialii au avut un schimb de
15:30
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 20 octombrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a admis solicitarea procurorilor care au cerut prelungirea măsurii preventive. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici de această dată în instanță,
14:40
Polițiștii din Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane implicat în escrocherii online, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, sunt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. Aceștia ar fi comis cel
14:20
Kaja Kallas, vicepreședintă a Comisiei Europene și înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afacerile externe și politica de securitate, a cerut luni ca Uniunea să fie „mai creativă" în combaterea așa-numitei „flote-fantomă" a Rusiei, folosită pentru ocolirea sancțiunilor internaționale împotriva exporturilor de țiței rusesc. La sosirea la reuniunea de la Luxemburg a miniștrilor de externe
13:50
Noi detalii în dosarul privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere: Fost angajat al ASP, reținut # Vocea Basarabiei
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul anchetei priv
13:10
Actuala ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu știe dacă va face parte din noul Guvern de la Chișinău. Întrebată dacă se va regăsi în viitorul Guvern de la Chișinău, Ala Nemereco a dat de înțeles că nu cunoaște încă acest fapt, subliniind că probabil, astăzi, după prânz, se va decide următorul ministru al Sănătății. „Tot […] Articolul Ce spune Ala Nemerenco despre un nou mandat la Ministerul Sănătății apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze # Vocea Basarabiei
Un ofițer superior din cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău a fost condamnat recent la 3 ani de închisoare după ce ar fi ajutat o deținută să evadeze. Instanța a dispus ca 2 ani din pedeapsă să fie executați efectiv în penitenciar, iar restul de 1 an a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă […] Articolul Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Avertismentul cancelarului Germaniei: Rusia ar putea ataca R. Moldova sau statele baltice dacă Ucraina cedează # Vocea Basarabiei
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a avertizat că Republica Moldova și statele baltice ar putea deveni următoarele ținte ale Rusiei dacă Ucraina cedează în fața agresiunii Moscovei. Oficialul german a subliniat că Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul. […] Articolul Avertismentul cancelarului Germaniei: Rusia ar putea ataca R. Moldova sau statele baltice dacă Ucraina cedează apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Militari din Republica Moldova și România, antrenamente comune în cadrul JCET-2025 # Vocea Basarabiei
Militari din Republica Moldova și din România participă, în perioada 20-31 octombrie, la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET). Exercițiul se desfășoară la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale din Republica Moldova, conform cu planului de instruire pentru anul 2025. Militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistența fizică și aptitudinile de comandă, ședințe […] Articolul Militari din Republica Moldova și România, antrenamente comune în cadrul JCET-2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Irina Rîngaci, luptătoare de stil liber din Republica Moldova, a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva s-a impus în etapele găzduite la Poreč (Croația) și Katerini (Grecia) și a încheiat cu o victorie în finala de la Alexandria (Egipt). În finala ultimei etape a categoriei de greutate de până la 70 kg sportiva […] Articolul (FOTO) Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Mihai Popșoi participă la reuniunea UE privind securitatea și conectivitatea interregională # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, reprezintă Republica Moldova la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul are loc în marja Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene și reunește oficiali de rang înalt din statele membre ale UE, din regiunea Mării Negre și din Asia Centrală. Participarea […] Articolul Mihai Popșoi participă la reuniunea UE privind securitatea și conectivitatea interregională apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Fermierii din sectorul zootehnic pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari printr-un nou apel de finanțare # Vocea Basarabiei
Fermierii care activează în zootehnie pot depune, începând de astăzi, cereri de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi din Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură”, susținut de Banca Mondială. Apelul este deschis până la 31 decembrie 2025 și vizează fermele de bovine, ovine și caprine, specializate în producția de lapte, carne […] Articolul Fermierii din sectorul zootehnic pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari printr-un nou apel de finanțare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Cantină socială inaugurată la Coșernița cu sprijinul Marii Britanii: 25 de persoane vulnerabile vor primi zilnic prânzuri calde # Vocea Basarabiei
O cantină de ajutor social a fost deschisă oficial ieri, 18 octombrie, în satul Coșernița din raionul Florești, cu sprijin financiar din partea Marii Britanii. Datorită acestei inițiative, persoanele social vulnerabile din localitate vor beneficia zilnic de o masă caldă. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), la 30 septembrie 2025 a fost semnat un […] Articolul Cantină socială inaugurată la Coșernița cu sprijinul Marii Britanii: 25 de persoane vulnerabile vor primi zilnic prânzuri calde apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Mereni devine localitate inteligentă: Parcul fotovoltaic finanțat de Uniunea Europeană va fi dat în exploatare până la finele lunii noiembrie # Vocea Basarabiei
Localnicii din Mereni vor beneficia în curând de propria energie electrică produsă de o stație fotovoltaică modernă, construită cu sprijinul nerambursabil al Uniunii Europene. Parcul fotovoltaic, aflat în prezent în faza finală de implementare, urmează să fie dat în exploatare până la sfârșitul lunii noiembrie, transmite MOLDPRES. Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a […] Articolul Mereni devine localitate inteligentă: Parcul fotovoltaic finanțat de Uniunea Europeană va fi dat în exploatare până la finele lunii noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Milioane de americani au ieșit în stradă la protestele „No Kings”, împotriva politicilor președintelui Donald Trump # Vocea Basarabiei
Mii de persoane au protestat sâmbătă în marile orașe ale Statelor Unite – New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles – împotriva politicilor președintelui Donald Trump, relatează BBC. Potrivit organizatorilor citați de CNN, aproximativ șapte milioane de protestatari au participat la cea de-a doua rundă de manifestații „No Kings” („Fără regi”), cu două […] Articolul Milioane de americani au ieșit în stradă la protestele „No Kings”, împotriva politicilor președintelui Donald Trump apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Hamas respinge acuzațiile SUA privind o posibilă încălcare a armistițiului cu Israelul # Vocea Basarabiei
Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică declaraţia Departamentului de Stat al Statelor Unite, care invocase „rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar intenţiona să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul. Hamas a calificat acuzaţiile drept „false” şi a afirmat că nu are nicio intenţie de a încălca termenii armistiţiului, subliniind că respectă acordul […] Articolul Hamas respinge acuzațiile SUA privind o posibilă încălcare a armistițiului cu Israelul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Toate cele trei victime ale exploziei din București sunt femei; una era avocată pensionară # Vocea Basarabiei
Toate cele trei persoane care și-au pierdut viața în urma exploziei produse vineri într-un bloc din București sunt femei, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Victimele au fost identificate, însă în cazul a două dintre ele se așteaptă confirmarea identității prin teste ADN, transmite IPN. „Două dintre cadavre sunt femei, de fapt, toate trei sunt femei, […] Articolul Toate cele trei victime ale exploziei din București sunt femei; una era avocată pensionară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Cazurile de trafic de persoane pentru activități criminale, în creștere la nivel global; zece moldoveni implicați în 2025 # Vocea Basarabiei
Traficul de ființe umane în scopul exploatării prin activități criminale se extinde la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor de acest tip a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate în 2016, la 8% în 2022. În Republica Moldova, […] Articolul Cazurile de trafic de persoane pentru activități criminale, în creștere la nivel global; zece moldoveni implicați în 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Nivelul apei în fluviul Nistru va crește semnificativ până pe 22 octombrie, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în perioada 18–22 octombrie, nivelul apei în fluviul Nistru va înregistra o creștere semnificativă, ca urmare a majorării volumului deversat din lacul de acumulare Dubăsari până la 700 m³/s. Conform datelor operative, pe sectorul cuprins între orașul Criuleni și satul Răscăieți, nivelul apei se va majora cu 0,40 […] Articolul Nivelul apei în fluviul Nistru va crește semnificativ până pe 22 octombrie, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Austria își schimbă poziția și va susține noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei # Vocea Basarabiei
Austria a anunțat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunțând la opoziția exprimată anterior și eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters, citată de News.ro. Miniștrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni luni, la Luxemburg, pentru […] Articolul Austria își schimbă poziția și va susține noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18 octombrie 2025
16:40
BNM:Cererea pentru credite a crescut ușor în trimestrul II 2025, dar rămâne sub așteptările băncilor # Vocea Basarabiei
Pe parcursul trimestrului II din 2025, cererea pentru credite din partea populației a înregistrat o ușoară majorare, însă s-a situat sub nivelul așteptărilor exprimate anterior de băncile comerciale, arată Sondajul privind creditarea bancară realizat de Banca Națională a Moldovei (BNM). Potrivit datelor analizate de mold-street.com, în sectorul bancar au fost depuse 52.800 de cereri de […] Articolul BNM:Cererea pentru credite a crescut ușor în trimestrul II 2025, dar rămâne sub așteptările băncilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
