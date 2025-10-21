Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie. Alexandru Munteanu, candidatul PAS, a început discuțiile cu miniștrii în exercițiu

17:40

Șapte persoane au ajuns la spital în această după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Primul caz a avut loc la 14 octombrie în orașul Nisporeni. Două femei de 61 și 40 de ani s-au intoxicat sever după ce au consumat împreună ciuperci culese