O lebădă rătăcită, salvată de inspectorii de mediu din Orhei

20:15

Octombrie a intrat în toamna curentă cu ploi și vreme rece, iar prin localități se observă cum coșurile de fum emană fumul din sursele de încălzire. Noi, pompierii și salvatorii contăm pe responsabilitatea fiecărui cetățean față de starea surselor de încălzire pe care le utilizează in sezonul de încălzire. Dacă nu ați reușit să ajustați ...