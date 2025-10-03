La Orhei a fost prezentat proiectul viitorului sediu al Judecătoriei Orhei
Radio Orhei, 3 octombrie 2025 21:45
Astăzi la sediul Central al Judecătoriei Orhei a fost prezentat proiectul viitorului sediu, care va reuni într-o singură clădire sediul central din Orhei și circumscripțiile Rezina, Șoldănești și Telenești, anunță un comunicat plasat pe pagina de facebook al instanței.Potrivit sursei citate, la eveniment au participat președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, membrul CSM Alexandru ...
Acum o oră
21:45
Acum 12 ore
10:30
Paul Goma, evocat la 90 de ani prin lansarea volumului „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor” # Radio Orhei
Scriitorul Paul Goma a fost comemorat la cei 90 de ani de la naștere, prin lansarea volumului „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor”, semnat de criticul literar Aliona Grati. Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Universitatea de Stat și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, informează MOLDPRES.Cartea se înscrie în genul ...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Concluziile preliminare a misiunii OSCE de monitorizare a alegerilor: Acoperirea părtinitoare în majoritatea mass-media, combinată cu abordarea difuzării știrilor axate pe evenimente și declarații, materiale investigative și analitice limitate, precum și multiple dezinformări în rețelele de socializare, au împiedicat semnificativ oportunitățile alegătorilor de a face o alegere informată # Radio Orhei
Alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie 2025 au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între mai multe alternative politice, dar procesul a fost marcat de cazuri serioase de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare la scară largă, se spune în raportul Misiunii de monitorizare a alegerilor a OSCE.Între altele, ...
30 septembrie 2025
19:15
Comunicat DSE mun.Orhei: un locuitor al s. Pohorniceni a depistat două muniții în timpul lucrărilor agricole # Radio Orhei
În ultimele zile de septembrie, cazurile excepționale în care s-au nimerit cetățenii i-au pus pe „jar” pe pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești. Așadar, săptămâna precedentă aceștia au avut următoarele intervenții: În amiaza zilei de 22 septembrie curent salvatorii di Orhei au deblocat ușa unui apartament din oraș, iar spre seară au ...
29 septembrie 2025
08:00
Ce rezultate preliminare au fost înregistrate în raionul Orhei la alegerile parlamentare de ieri # Radio Orhei
Potrivit datelor făcute publice de CEC ieri în raionul Orhei au fost exprimate 42684 voturi valabile, la urne prezentându-se 44341 de persoane. Cele mai multe voturi – 20247 sau 47,43%, le-a obținut Partidul Acțiune și Solidaritate. Totuși rezultatul este mai slab comparativ cu alegerile parlamentare din 2021, când acesta obținea 21571 voturi, sau comparativ cu ...
28 septembrie 2025
21:15
Azi în raionul Orhei au votat mai puțin cu 2 mii de alegători, comparativ cu parlamentarele de acum patru ani # Radio Orhei
Potrivit datelor CEC în raionul Orhei azi la urnele de vot s-au prezentat 44340 persoane. Cifra este cu peste 2 mii de alegători mai mică comparativ cu participarea din alegerile parlamentare anticipate, organizate în vara anului 2021. Atunci la urnele de vot în raionul Orhei s-au prezentat peste 46,6 mii persoane. Cifra este mai mică ...
20:30
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 18:40, au fost prelucrate cu statut de incident 858 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 314 incidente confirmate. În raionul Orhei au fost confirmate următoarele incidente:SV 25/40 Orhei, Furceni. La 12:40 în timpul ce un alegător vota, observatorii și membrii BESV au ...
20:15
Cu o oră înainte de închiderea secțiilor de votare, prezența la urnele de vot este mai slabă ca în alegerile parlamentare din 2021 și în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2024 # Radio Orhei
Spre ora 20:00 în raionul Orhei la urnele de vot s-au prezentat peste 43,5 mii de alegători. Cifra este mai mică decât cifra înregistrată la alegerile parlamentare anticipate din 2021. Atunci în raionul Orhei către ora 20:00 la urnele de vot s-au prezentat peste 44,4 mii de alegători. Participarea este mai slabă și comparativ cu ...
16:30
La Orhei o alegătoare a votat folosind buletinul fiicei sale. Ce au mai notat observatorii Promo-LEX până în amiaza zilei # Radio Orhei
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 14:30, au fost prelucrate cu statut de incident 344 cazuri, dintre care comunicatul difuzat în amiaza zilei de azi include 254 incidente confirmate. În raionul Orhei au fost confirmate următoarele incidente:SV 25/41 Orhei, Jora de Mijloc. La 09:10 s-a constatat că pe ...
27 septembrie 2025
12:00
Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de polițiștii din Orhei # Radio Orhei
Polițiștii din Orhei au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. În vizorul oamenilor legii au apărut o tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți. Bărbatul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa ...
12:00
La data de 25 septembrie 2025, echipa SAMU Orhei a participat la exercițiul interdepartamental cu forțe și mijloace în teren, cu tematica „lichidarea consecințelor situației excepționale provotate în urma incendiului într-un liceu. Scopul evenimentului constă în orgаnizаrеа și asigurarea funcționalității calitative а forțelor și mijloacelor de intervenție; localizarea și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, incendiilor la ...
26 septembrie 2025
21:00
Ultimul raport Promo-LEX menționează implicarea funcționarilor din sectorul public / primarilor în campanie în timpul programului de muncă, în raionul Orhei # Radio Orhei
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care acoperă perioada 11 septembrie – 24 septembrie 2025.Potrivit documentului în raionul Orhei la capitolul implicarea funcționarilor din sectorul public / primarilor în campanie în timpul programului de muncă, în raionul Orhei sunt menționate 2 cazuri.Astfel, la ...
25 septembrie 2025
20:45
De la începutul anului școlar, angajații serviciului prevenție din cadrul DSE mun. Orhei și subdiviziunile acestei din Rezina, Telenești și Șoldănești, au efectuat vizite în 18 instituții de învățământ de toate nivelurile, unde au fost instruiți cca 1320 de elevi și 116 de cadre didactice. Copiii și tinerii din școli beneficiază de instruiri interactive desfășurate ...
24 septembrie 2025
14:45
CECE Orhei a revocat 4 persoane din componența birourilor electorale a secțiilor de votare, la solicitarea poliției # Radio Orhei
La începutul săptămânii, Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Orhei a aprobat patru hotărâri prin care a revocat câte o persoană din componența birourilor electorale din municipiul Orhei și Bulăiești.Solicitată, președinta CECE Orhei, Irina Taban a precizat că hotărârile au fost aprobate cu majoritate de voturi, în urma demersurilor Inspectoratului de Poliție Orhei, care au ...
23 septembrie 2025
17:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”, iar aproximativ 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului # Radio Orhei
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit investigațiilor efectuate de Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Centrului Național Anticorupție, ...
16:30
La sfârșitul săptămânii trecute Comisia Electorală Centrală a aprobat două hotărâri prin care a ridicat mandatele a doi aleși locali din partea PAS în consiliile locale Vatici și Teleșeu și le-a atribuit supleanților.În Consiliul comunal Vatici, la mandat a renunțat Ina Vascan, acesta fiind atribuit candidatului supleant Marulea Sergiu, ținându-se cont de refuzul candidate supleante ...
22 septembrie 2025
20:00
Mitropolia Moldovei a reușit prin judecată să devină asociat majoritar la fosta tipografie a or.Orhei # Radio Orhei
Zilele trecute pe pagina web a Judecătoriei Orhei a fost publicat dispozitivul hotărârii prin care a fost acceptată cererea înaintată de Comunitatea Religioasă Catedrala cu Hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova și Instituția Religioasă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a Bisericii Ortodoxe din Moldova împotriva societății cu răspundere limitată „Complexul ...
21 septembrie 2025
16:00
Peste o săptămână, duminică 28 septembrie, locuitorii raionului Orhei, de rând cu alți cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a alege 101 de parlamentari.Pe listele diferitor partide și blocuri candidează mai multe persoane care au indicat în calitate de domiciliu sau reședință temporară municipiul Orhei, ori o localitate din raionul Orhei. Numărul ...
20 septembrie 2025
21:00
Patru instituții de învățământ din raionul Orhei vor beneficia de granturi dintr-un proiect oferit sub formă de împrumut și grant de finanțatori internaționali # Radio Orhei
Un comunicat al Ministerului Educației anunță că 121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari. Printre acestea se numără și patru instituții de învățământ din raionul Orhei: Gimnaziul ,,Vasile Lupu” din s.Susleni, Gimnaziul ...
19 septembrie 2025
21:15
Un medic de pe ambulanță a vândut un lanț de aur sustras de la un pacient implicat într-un accident mortal produs în raionul Orhei # Radio Orhei
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului, anunță un comunicat al poliției. După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost ...
15:00
Datorită precipitațiilor de săptămâna trecută numărul incendiilor de vegetație și gunoiște s-au diminuat, însă pompierii îndeamnă cetățenii ca să respecte în continuare normele antiincendiare cu responsabilitate. Să ținem cont de faptul că toamna copacii și arbuștii își lasă frunzele uscate la pământ. Unii din noi se avântă să curețe grădinile și curțile de aceste frunze, ...
16 septembrie 2025
10:30
Cum răspund și nu răspund câteva instituții publice gestionate de reprezentanții PAS, Blocului Patriotic, Blocului Alternativa și Blocului Victorie la solicitări de informații # Radio Orhei
Instituții publice care sunt conduse de politicieni ce reprezintă diferite entități politice au abordări asemănătoare în lipsa răspunsurilor la întrebări sau ignorarea solicitărilor care au fost adresate pe parcursul anului de Instituția Privată ”Radio Orhei”Astfel în martie curent Primăriei Orhei, care este condusă de exponenți ai Blocului ”Victorie” afiliat lui Ilan Șor, i-a fost solicitată ...
9 septembrie 2025
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru a afla la ce secție de votare ...
17:00
Poftele financiare ale S.A ”Regia Apă Canal-Orhei” față de Spitalul Raional Orhei au fost reduse de instanță # Radio Orhei
Recent, pe pagina web a Curții de Apel Bălți a fost publicată decizia motivată în cauza ”SA Regia Apă Canal-Orhei vs IMSP Spitalul Raional Orhei privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în procesul civil”.La baza litigiului au stat pretențiile S.A Regia Apă Canal-Orhei pentru achitarea încasarea cheltuielilor de judecată dintr-un proces anterior, în sumă de ...
8 septembrie 2025
19:45
Comunicat DSE mun.Orhei: săptămâna trecută pompierii au luptat cu flăcările la poligoanele de deșeuri # Radio Orhei
Toamna a început pentru pompieri și salvatorii din Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești cu multe incendii și cu o victimă a focului. Așadar, săptămâna precedentă pompierii din cadrul DSE mun. Orhei, ore în șir, dar în unele cazuri zile la rând au stins sute de metri pătrați de gunoiște la poligoanele de deșeuri din localitățile ...
13:30
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30.Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori.Ajunși la fața locului, angajații IGSU au ...
4 septembrie 2025
16:00
Veniturile din vânzări ale Î.M. ”Achiziții, Comerț și Piețe” din Orhei au scăzut anul trecut cu 2,2 milioane de lei comparativ cu 2023. Situația altor întreprinderi municipale rămâne necunoscută # Radio Orhei
Anul trecut Întreprinderea Municipală ”Achiziții, Comerț și Piețe”, fondată de Consiliul Municipal Orhei a înregistrat venituri totale de cca 5,2 milioane de lei. Indicatorul veniturilor este în scădere comparativ cu 2023, când acestea însumau peste 7,4 milioane de lei.Pe de altă parte, pierderile întreprinderii au scăzut față de 2023. Dacă în 2023 la capitolul pierderi ...
3 septembrie 2025
20:00
Urmașa unei victime a represiunilor politice din perioada sovietică, va fi despăgubită din bugetul Consiliului Raional Orhei # Radio Orhei
Recent pe pagina web a Judecătoriei Orhei a fost publicat dispozitivul hotărârii prin care s-a acceptat acțiunea urmașei unei victime a represiunilor politice împotriva Consiliului Raional Orhei. Astfel din bugetul CR Orhei vor fi achitate cca 124 mii lei sume de compensare pentru mai multe obiecte. Potrivit documentului este vorba de suma 13500 (treisprezece mii ...
