Comunicat DSE mun.Orhei: un locuitor al s. Pohorniceni a depistat două muniții în timpul lucrărilor agricole

Peste 30 de intervenții la lichidarea focarelor de vegetație au avut pompierii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești pe parcursul ultimei săptămâni de vară. De la începutul verii și până în prezent în cele patru raioane s-au produs cca 400 incendii de vegetație și deșeuri. Astfel, sute de hectare au fost cuprinse de flăcări, fiind ...