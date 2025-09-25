Comunicat DSE mun.Orhei: peste 1,3 mii de elevi au fost instruiți de salvatori
Radio Orhei, 25 septembrie 2025 20:45
De la începutul anului școlar, angajații serviciului prevenție din cadrul DSE mun. Orhei și subdiviziunile acestei din Rezina, Telenești și Șoldănești, au efectuat vizite în 18 instituții de învățământ de toate nivelurile, unde au fost instruiți cca 1320 de elevi și 116 de cadre didactice. Copiii și tinerii din școli beneficiază de instruiri interactive desfășurate ...
Promo-LEX condamnă intimidarea unui observator electoral la Orhei de către liderul unui partid politic # Radio Orhei
Organizația neguvernamentală ”Promo-LEX” a emis un comunicat în care condamnă cu fermitate incidentul produs ieri, în cadrul unui eveniment public la Orhei, unde un observator pe termen lung al Misiunii de Observare a fost supus unui atac public direct și intimidării de către liderul Partidului „Șansa”, Alexei Lungu. De pe scena evenimentului, acesta a recurs ...
Consiliul electoral al circumscripției electorale rationale Orhei a adoptat săptămămâna trecută hotărârea cu privire la constituirea secțiilor de votare. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în raionul Orhei vor fi deschise, ca și în scrutinele precedente 83 de secții de votare. Totuși față de ultimul scrutin – alegerile prezidențiale de acum un an, adresa unei ...
CECE Orhei a revocat 4 persoane din componența birourilor electorale a secțiilor de votare, la solicitarea poliției # Radio Orhei
La începutul săptămânii, Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Orhei a aprobat patru hotărâri prin care a revocat câte o persoană din componența birourilor electorale din municipiul Orhei și Bulăiești.Solicitată, președinta CECE Orhei, Irina Taban a precizat că hotărârile au fost aprobate cu majoritate de voturi, în urma demersurilor Inspectoratului de Poliție Orhei, care au ...
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa”, iar aproximativ 5,2 milioane de lei urmează a fi trecuți în folosul statului # Radio Orhei
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea ilegală a PP „Șansa”. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit investigațiilor efectuate de Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Centrului Național Anticorupție, ...
La sfârșitul săptămânii trecute Comisia Electorală Centrală a aprobat două hotărâri prin care a ridicat mandatele a doi aleși locali din partea PAS în consiliile locale Vatici și Teleșeu și le-a atribuit supleanților.În Consiliul comunal Vatici, la mandat a renunțat Ina Vascan, acesta fiind atribuit candidatului supleant Marulea Sergiu, ținându-se cont de refuzul candidate supleante ...
Mitropolia Moldovei a reușit prin judecată să devină asociat majoritar la fosta tipografie a or.Orhei # Radio Orhei
Zilele trecute pe pagina web a Judecătoriei Orhei a fost publicat dispozitivul hotărârii prin care a fost acceptată cererea înaintată de Comunitatea Religioasă Catedrala cu Hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova și Instituția Religioasă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a Bisericii Ortodoxe din Moldova împotriva societății cu răspundere limitată „Complexul ...
Peste o săptămână, duminică 28 septembrie, locuitorii raionului Orhei, de rând cu alți cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a alege 101 de parlamentari.Pe listele diferitor partide și blocuri candidează mai multe persoane care au indicat în calitate de domiciliu sau reședință temporară municipiul Orhei, ori o localitate din raionul Orhei. Numărul ...
Patru instituții de învățământ din raionul Orhei vor beneficia de granturi dintr-un proiect oferit sub formă de împrumut și grant de finanțatori internaționali # Radio Orhei
Un comunicat al Ministerului Educației anunță că 121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari. Printre acestea se numără și patru instituții de învățământ din raionul Orhei: Gimnaziul ,,Vasile Lupu” din s.Susleni, Gimnaziul ...
Un medic de pe ambulanță a vândut un lanț de aur sustras de la un pacient implicat într-un accident mortal produs în raionul Orhei # Radio Orhei
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier în apropiere de Step-Soci la 11 septembrie, precum că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul accidentului, anunță un comunicat al poliției. După accident, bărbatul de 37 de ani, a fost ...
Datorită precipitațiilor de săptămâna trecută numărul incendiilor de vegetație și gunoiște s-au diminuat, însă pompierii îndeamnă cetățenii ca să respecte în continuare normele antiincendiare cu responsabilitate. Să ținem cont de faptul că toamna copacii și arbuștii își lasă frunzele uscate la pământ. Unii din noi se avântă să curețe grădinile și curțile de aceste frunze, ...
Cum răspund și nu răspund câteva instituții publice gestionate de reprezentanții PAS, Blocului Patriotic, Blocului Alternativa și Blocului Victorie la solicitări de informații # Radio Orhei
Instituții publice care sunt conduse de politicieni ce reprezintă diferite entități politice au abordări asemănătoare în lipsa răspunsurilor la întrebări sau ignorarea solicitărilor care au fost adresate pe parcursul anului de Instituția Privată ”Radio Orhei”Astfel în martie curent Primăriei Orhei, care este condusă de exponenți ai Blocului ”Victorie” afiliat lui Ilan Șor, i-a fost solicitată ...
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru a afla la ce secție de votare ...
Poftele financiare ale S.A ”Regia Apă Canal-Orhei” față de Spitalul Raional Orhei au fost reduse de instanță # Radio Orhei
Recent, pe pagina web a Curții de Apel Bălți a fost publicată decizia motivată în cauza ”SA Regia Apă Canal-Orhei vs IMSP Spitalul Raional Orhei privind încasarea cheltuielilor de judecată suportate în procesul civil”.La baza litigiului au stat pretențiile S.A Regia Apă Canal-Orhei pentru achitarea încasarea cheltuielilor de judecată dintr-un proces anterior, în sumă de ...
Comunicat DSE mun.Orhei: săptămâna trecută pompierii au luptat cu flăcările la poligoanele de deșeuri # Radio Orhei
Toamna a început pentru pompieri și salvatorii din Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești cu multe incendii și cu o victimă a focului. Așadar, săptămâna precedentă pompierii din cadrul DSE mun. Orhei, ore în șir, dar în unele cazuri zile la rând au stins sute de metri pătrați de gunoiște la poligoanele de deșeuri din localitățile ...
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30.Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori.Ajunși la fața locului, angajații IGSU au ...
Veniturile din vânzări ale Î.M. ”Achiziții, Comerț și Piețe” din Orhei au scăzut anul trecut cu 2,2 milioane de lei comparativ cu 2023. Situația altor întreprinderi municipale rămâne necunoscută # Radio Orhei
Anul trecut Întreprinderea Municipală ”Achiziții, Comerț și Piețe”, fondată de Consiliul Municipal Orhei a înregistrat venituri totale de cca 5,2 milioane de lei. Indicatorul veniturilor este în scădere comparativ cu 2023, când acestea însumau peste 7,4 milioane de lei.Pe de altă parte, pierderile întreprinderii au scăzut față de 2023. Dacă în 2023 la capitolul pierderi ...
Urmașa unei victime a represiunilor politice din perioada sovietică, va fi despăgubită din bugetul Consiliului Raional Orhei # Radio Orhei
Recent pe pagina web a Judecătoriei Orhei a fost publicat dispozitivul hotărârii prin care s-a acceptat acțiunea urmașei unei victime a represiunilor politice împotriva Consiliului Raional Orhei. Astfel din bugetul CR Orhei vor fi achitate cca 124 mii lei sume de compensare pentru mai multe obiecte. Potrivit documentului este vorba de suma 13500 (treisprezece mii ...
Pentru o dispoziție ilegală de concediere a unei angajate a Consiliului Raional Orhei, se vor achita zeci de mii de lei # Radio Orhei
Recent pe pagina web a Curții Supreme de Justiție a fost publicată încheierea prin care s-a respins acțiunea Consiliului Raional Orhei care ataca decizia Curții de Apel Nord într-un litigiu de muncă. Litigiul a pornit în august 2022 de către o angajată a Consiliului Raional Orhei, care a contestat dispoziția sa de concediere, emisă de ...
Într-un articol al Europa Liberă Moldova se relatează despre faptul că în ultimii 10 ani numărul oficial al milionarilor în lei în R. Moldova a crescut de peste 22 de ori. Dacă în 2015 doar 358 de persoane declarau astfel de venituri, în 2024 numărul lor a trecut de 8.000. În aceeași perioadă, rata sărăciei ...
Peste 30 de intervenții la lichidarea focarelor de vegetație au avut pompierii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești pe parcursul ultimei săptămâni de vară. De la începutul verii și până în prezent în cele patru raioane s-au produs cca 400 incendii de vegetație și deșeuri. Astfel, sute de hectare au fost cuprinse de flăcări, fiind ...
Un fost director executiv Yahoo care și-a ucis mama în vârstă și apoi s-a sinucis într-o casă din Connecticut ar fi fost influențat de ChatGPT, care i-a alimentat teoriile conspirației # Radio Orhei
Un fost director executiv Yahoo care și-a ucis mama în vârstă și apoi s-a sinucis într-o casă din Connecticut ar fi fost influențat de ChatGPT, care i-a alimentat teoriile conspirației. Stein-Erik Soelberg, în vârstă de 56 de ani, a vorbit cu popularul bot OpenAI, pe care l-a poreclit „Bobby”, înainte de crima-sinucidere în care a ...
Un caz calificat drept utilizare abuzivă a resurselor administrative în scop de promovare cu tentă electorală de către PAS la Orhei, este menționat în raportul Promo-LEX # Radio Orhei
Asociația Promo-LEX a prezentat, astăzi, Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Documentul conține constatări din perioada 22 iulie – 27 august. Raportul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală, activitatea potențialilor competitori electorali, dar și riscurile care pot afecta corectitudinea și transparența scrutinului.Potrivit documentului MO Promo-LEX a semnalat în ...
De azi au intrat în vigoare noile tarife la apă și canalizare la Orhei. Acestea au scăzut ușor # Radio Orhei
În numărul de azi al Monitorului Oficial au fost publicate tarifele la apă și canalizare, aprobate de ANRE la solicitarea Î.M ” S.A. „Regia Apă-Canal Orhei” în ședința din 26 august.Pentru consumatorii casnici tariful la apă va constitui 22,43 lei pentru 1 m3, față de 23,05 lei/m3 cât este acum , iar pentru canalizare a ...
Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate a fost inaugurat la Orhei # Radio Orhei
Marți, 26 august la Orhei, a fost inaugurat Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Strămutate. Înființarea acestui nou centru, administrat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va permite comunității să ofere asistență atât refugiaților și resortisanților țărilor terțe care au fugit de război, cât și moldovenilor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Lucrările de ...
ANI a emis un act de refuz în inițierea controlului averii și a intereselor personale a unui consilier raional din Orhei # Radio Orhei
Recent, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate a fost publicat actul de refuz în inițierea controlului averii și a intereselor personale a consilierului rational Tudor Golub.Potrivit documentului La data de 17.07.2025 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8336, cu privire la eventuala încălcare a ...
Comunicat DSE mun.Orhei: săptămâna trecută incendiile au cuprins cca 100 ha. Avertizare de pericol excepțional de incendiu cu caracter natural # Radio Orhei
Un bărbat de 30 ani a fost extras de salvatori dintr-o fântână, după ce acesta a căzut în gol. Incidentul s-ar fi produs în prima jumătate a zilei de 21 august 2025, în s. Vatici, r-l Orhei. Așadar, în ziua respectivă victima presta servicii de curățare a unei fântâni cu apă, a unui locatar, când ...
