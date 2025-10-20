Uniunea Avocaților, reacție la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual vetting în cazul apărătorilor: „Autonomia avocaturii nu este negociabilă”

21:00

Un comunicat al Ministerului Educației anunță că 121 de instituții de învățământ general din țară – școli primare, gimnazii și licee – vor beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari. Printre acestea se numără și patru instituții de învățământ din raionul Orhei: Gimnaziul ,,Vasile Lupu” din s.Susleni, Gimnaziul ...