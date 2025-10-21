Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului

08:20

Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi. Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), […]