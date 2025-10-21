VIDEO // Trei persoane reținute la Bălți după ce au înșelat o bătrână cu 300.000 de lei printr-un apel fals despre un accident rutier
SafeNews, 21 octombrie 2025 15:10
Trei persoane, cu vârste între 18 și 31 de ani, au fost reținute de polițiștii din Bălți, fiind suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii. Suspecții au acționat pe 17 octombrie, când au apelat o femeie în vârstă de 85 de ani și i-au spus că fiica ei ar fi fost […]
• • •
Acum 30 minute
15:10
15:10
Vicepremierul pentru Reintegrare, în dialog cu oficiali români despre școlile din stânga Nistrului și sprijinul pentru reintegrare # SafeNews
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a avut luni o întrevedere cu Constantin-Valentin Răducanu, reprezentant al Guvernului României, în cadrul căreia au fost abordate teme-cheie legate de relația bilaterală, situația din regiunea transnistreană și accesul la educație în limba română. Cei doi oficiali au reafirmat relațiile strânse dintre Republica Moldova și România, apreciind dialogul politic constant […]
Acum o oră
14:50
Sergiu Prodan se retrage de la conducerea Ministerului Culturii: „Revenirea la munca de creație e dorința mea cea mai mare” # SafeNews
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu își mai dorește să continue în funcția pe care a deținut-o în ultimii patru ani. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a activității ministerului, unde Prodan a subliniat că intenționează să se dedice din nou creației artistice. „Revenirea la munca de […]
14:40
Bărbatul care l-a împușcat pe Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost condamnat pentru terorism. Pedeapsa primită # SafeNews
Marți, un tribunal slovac a decis că bărbatul care l-a împușcat și rănit pe premierul Robert Fico anul trecut este vinovat de terorism și l-a condamnat la 21 de ani de închisoare. Juraj Cintula, în vârstă de 72 de ani, a tras cinci focuri de armă asupra lui Fico de la o distanță de puțin […]
Acum 2 ore
14:30
Un avion a aterizat de urgență, după ce pilotul a auzit o bătaie în ușă și nu a mai putut lua legătura cu însoțitorii de bord # SafeNews
Un avion al companiei American Airlines, a efectuat o aterizare de urgență în statul Nebraska luni seara, după ce piloții nu au putut lua legătura cu însoțitorii de zbor și au auzit pe cineva în afara ușii cabinei de pilotaj, potrivit Administrației Federale a Aviației, scrie CNN. Zborul a decolat de pe aeroportul Eppley din […]
14:20
VIDEO // A pătruns în apartamente, a furat bijuterii și bani, apoi a agresat o proprietară: bărbat de 34 de ani, reținut pentru furturi și jaf în sectorul Botanica # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani, cetățean străin, este cercetat penal după ce a comis două furturi și un jaf în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, acesta acționa în timpul zilei, pătrunzând în apartamente prin metoda culegerii de chei. Din locuințele vizate, bărbatul ar fi sustras bijuterii din aur și sume de bani, […]
14:20
La un pas de tragedie, după ce un copil a intrat într-o stație electrică de 110 kV, în sectorul Ciocana # SafeNews
Un incident grav a avut loc săptămâna trecută în sectorul Ciocana al capitalei, unde un copil și-a pus viața în pericol după ce a pătruns într-o stație electrică de înaltă tensiune (110 kV), informează Premier Energy Distribution. Potrivit companiei, în după-amiaza zilei de 13 octombrie, trei copii cu vârste între 6 și 8 ani se […]
14:10
LIVE // Conferința de presă susținută de ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous # SafeNews
LIVE // Conferința de presă susținută de ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous
14:00
Judecătorul Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud, eliberat din funcție de CSM după ce a picat Vetting-ul # SafeNews
Judecătorul Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud a fost eliberat din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după ce nu a promovat procesul de evaluare externă a integrității, cunoscut sub numele de Vetting. Decizia a fost adoptată în ședința de astăzi a plenului CSM, cu 10 voturi „pentru" și unul „împotrivă". […]
13:40
Polonia și România au dejucat un complot rusesc privind trimiterea de colete explozive. Autoritățile de la Varșovia anunță că au arestat opt persoane care pregăteau mai multe acte de sabotaj # SafeNews
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina, potrivit Reuters. România și Polonia au reținut opt persoane suspectate […]
Acum 4 ore
13:20
Alertă de dispariție în satul Mărinești, raionul Sîngerei: poliția caută un bărbat de 43 de ani # SafeNews
Polițiștii din Sîngerei desfășoară căutări pentru un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din satul Mărinești, care a plecat într-o direcție necunoscută la bordul unei Dacia Logan argintii, cu numărul de înmatriculare NYD 998, mașină ce nu a fost încă înregistrată oficial în trafic. Până în acest moment, bărbatul nu a revenit acasă. […]
13:10
VIDEO // Șofer identificat și sancționat de poliție pentru neacordarea priorității pietonului în urma unui incident periculos pe bulevardul Dacia # SafeNews
Un șofer al unui automobil de lux a fost surprins în timp ce nu a acordat prioritate unui pieton, generând o situație de accident pe bulevardul Dacia, în sectorul Botanica al capitalei. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie și a fost documentat de către Poliția Secției patrulare Chișinău din cadrul INSP. Conducătorul auto, un […]
13:10
VIDEO // Misiune specială de noapte a unui detașament ucrainean. Dimineața, ambuscadă întinsă trupelor ruse de rezervă # SafeNews
Forțele de operațiuni speciale (SOF) ale Ucrainei au raportat o misiune specială pe frontul nordic Slobozhanshchina, condusă de luptătorii din Grupul Alpha al Detașamentului 1 al Centrului 144 al Forțelor de operațiuni speciale, care a dus la uciderea a 13 soldați ruși. Soldații SOF s-au deplasat dincolo de pozițiile ucrainene cele mai îndepărtate și s-au […]
13:00
FOTO // Descoperire șocantă în Dondușeni: 250 de arbori tăiați ilegal în zona de protecție forestieră # SafeNews
Inspectorii de mediu din Dondușeni, alături de angajații Ocolului Silvic local, au depistat o tăiere ilegală masivă de arbori în fâșia forestieră administrată de primăria Scăieni. În urma verificărilor, s-a constatat că aproximativ 250 de copaci din specii precum salcâm, frasin și ulm au fost doborâți fără autorizație. Volumul total al masei lemnoase tăiate se […]
12:50
VIDEO // Trafic de droguri în capitală: mai multe persoane, inclusiv o minoră, depistate de polițiști cu substanțe narcotice # SafeNews
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au identificat și reținut mai multe persoane implicate în activități ilegale de păstrare și distribuire a substanțelor narcotice pe teritoriul capitalei. Un tânăr de 22 de ani, suspectat că ar fi acționat ca și curier de droguri, a fost prins având […]
12:40
FOTO // Contrabandă dejucată la vama Sculeni: 2.500 de pachete de țigări ascunse într-un camion cu semințe # SafeNews
Un șofer de camion în vârstă de 44 de ani este cercetat de autoritățile vamale după ce a fost prins încercând să scoată ilegal din țară un lot considerabil de țigări. Incidentul a avut loc la postul vamal Sculeni, unde bărbatul s-a prezentat la volanul unui autocamion ce transporta, conform declarației, semințe de floarea-soarelui. În […]
12:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în ședință extraordinară, cererea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, pentru începerea urmăririi penale împotriva unui fost judecător suspectat de acte de corupție, inclusiv trafic de influență și corupere pasivă. Decizia a fost luată astăzi, 21 octombrie, cu vot unanim în plenul format din 11 membri CSM. Procurorii au […]
12:20
VIDEO // Un medic și un polițist, implicați într-o schemă de eliberare ilegală a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor auto la Hâncești # SafeNews
Un conducător al Inspectoratului de Poliție din Hâncești și un medic sunt bănuiți că au eliberat adeverințe medicale false necesare reînnoirii permiselor auto, în schimbul unor sume de bani, fără ca persoanele vizate să fie supuse examenului medical obligatoriu. Potrivit procurorilor PCCOCS și ofițerilor SPIA, care au documentat cazul, schema ilegală prevedea obținerea documentelor medicale […]
12:10
LIVE // Conferință de presă organizată de Ministerul Culturii al R. Moldova de totalizare a patru ani de activitate # SafeNews
LIVE // Conferință de presă organizată de Ministerul Culturii al R. Moldova de totalizare a patru ani de activitate
11:40
UE analizează interzicerea alcoolului în dezinfectante: „Impactul asupra spitalelor ar fi enorm” # SafeNews
UE ia în considerare clasificarea etanolului, un ingredient utilizat în multe dezinfectante pentru mâini, ca substanță periculoasă care crește riscul de cancer, potrivit Financial Times și Reuters. Dezinfectanții pe bază de alcool sunt autorizați ca fiind siguri în Uniunea Europeană și se află pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății încă din anii 1990. Dar […]
11:40
Republica Moldova a trecut, între 2022 și 2025, prin cel mai mare șoc energetic din Europa, ceea ce a dus la prăbușirea economiei, la pierderea locurilor de muncă și un val record de migrație. Afirmațiile aparțin fostului premier Vlad Filat, cu referire la datele Eurostat, „care sunt clare și nu lasă loc de interpretări". În […]
Acum 6 ore
11:20
Asociația „Forța Fermierilor” cere un rol activ în alegerea viitorului ministru al Agriculturii # SafeNews
Asociația „Forța Fermierilor" solicită autorităților statului – Președinției, Parlamentului și Guvernului – să includă obligatoriu asociațiile agricole în procesul de desemnare a noului Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Într-o adresare publică făcută marți, organizația cere ca numirea să nu mai fie tratată ca un simplu act politic, ci ca o decizie cu impact direct […]
11:00
Summitul Trump – Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată # SafeNews
Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată, […]
11:00
Un bărbat a murit în urma unui accident rutier. Tragedia a avut loc în amiaza zilei de ieri, 20 octombrie, în jurul orei 11:40, în localitatea Vatici, din raionul Orhei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 73 de ani. Tragedia s-a produs, după ce […]
10:40
Moldova intră în rețeaua vamală europeană: din 1 noiembrie, tranzitul de mărfuri se digitalizează complet # SafeNews
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va opera în cadrul aceleiași rețele de tranzit vamal utilizate de Uniunea Europeană, prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Această schimbare semnificativă marchează un pas concret în alinierea la standardele europene și promite proceduri mai rapide, transparente și sigure pentru transportul internațional de mărfuri. NCTS este […]
10:40
Atac masiv cu zeci de drone ucrainene asupra Rusiei. Locuitorii unui imobil au fost evacuați, o clinică medicală a fost avariată # SafeNews
Forțele ucrainene au lansat în noaptea de luni spre marți atacuri cu 55 de drone asupra mai multor regiuni ale Rusiei, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Atacurile au provocat pagube și au rănit două persoane în regiunile Briansk și Rostov, transmite Kyiv Independent. „În cursul nopții trecute, sistemele de alertă de apărare aeriană au interceptat […]
10:30
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu va face parte din noul Guvern. După mai bine de patru ani la conducerea Ministerului Sănătății, numele acesteia lipsește din componența propusă pentru noul Executiv. Anunțul a fost făcut chiar de Nemerenco printr-o postare scurtă pe pagina sa de Facebook. Ala Nemerenco a deținut în mai multe rânduri funcția de […]
10:20
Incendiu într-un bloc locativ din Bălți: 20 de persoane evacuate, un bărbat grav rănit după ce a sărit de la etaj pentru a scăpa de flăcări # SafeNews
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 21 octombrie într-un apartament situat la etajul cinci al unui bloc locativ de pe strada Bulgară 114 din municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:42. La fața locului au intervenit trei echipe de salvatori […]
10:10
Tâlhărie pentru 700 de lei într-un fast-food din Chișinău: Agresorul, condamnat la 7 ani de închisoare # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea unei tâlhării armate într-un local de tip fast-food din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, fapta a avut loc în noaptea de 16 iunie 2025. Inculpatul s-a prezentat […]
10:00
LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 octombrie 2025
09:50
Ucraina: Au avut loc 174 de ciocniri pe front, în direcţia Pokrovsk, ruşii au atacat poziţiile Forţelor de Apărare de 65 de ori # SafeNews
Au avut loc 174 de ciocniri pe front, în direcţia Pokrovsk, inamicul a efectuat 65 de atacuri asupra poziţiilor Forţelor Armate ale Ucrainei, pierzând 130 de ocupanţi, anunţă Ukrinform. Acest lucru a fost raportat de Ukrinform cu referire la informaţiile operaţionale ale Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei la ora 22:00 pe 20.10.2025 pe […]
09:40
Candidatul PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că noua componență a Guvernului va fi stabilită în următoarele zile, iar procesul de selecție
09:40
Forțele speciale au intrat în școala greșită, în timpul unui exercițiu, în Cehia: „Agenții au crezut că profesorii și elevii sunt figuranți și că își joacă foarte bine rolurile” # SafeNews
Polițiștii au intrat într-o școala greșită, pe 18 octombrie, în timpul unui exercițiu de intervenție la Varnsdorf, regiunea Ústí nad Labem, nordul Cehiei. Forțele speciale au crezut că „elevii și profesorii speriați erau figuranți care își jucau bine rolurile”, a relatat Novinky. Un incident neobișnuit a avut loc recent la Varnsdorf. Polițiștii care efectuau un […] Articolul Forțele speciale au intrat în școala greșită, în timpul unui exercițiu, în Cehia: „Agenții au crezut că profesorii și elevii sunt figuranți și că își joacă foarte bine rolurile” apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:20
R. Moldova, lăudată la Luxemburg pentru parcursul european: vicepremierul Mihai Popșoi cere sprijin pentru deschiderea clusterelor de negocieri # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a participat la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, în cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc la invitația Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a comisarului […] Articolul R. Moldova, lăudată la Luxemburg pentru parcursul european: vicepremierul Mihai Popșoi cere sprijin pentru deschiderea clusterelor de negocieri apare prima dată în SafeNews.
09:00
VIDEO // Tornadă lângă Paris: un mort și 10 răniți. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice # SafeNews
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian. Orașul Ermont, situat la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Paris, a fost cel mai grav afectat de tornada care a provocat pagube în aproximativ 10 […] Articolul VIDEO // Tornadă lângă Paris: un mort și 10 răniți. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice apare prima dată în SafeNews.
09:00
Un tânăr de 31 de ani a fost grav rănit și a rămas blocat în autoturismul său după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac, în după-amiaza zilei de 20 octombrie, în satul Chiurt, raionul Edineț. Accidentul s-a produs în jurul orei 15:47, iar la scurt timp, un apel la Serviciul […] Articolul Impact violent la Edineț: șofer descarcerat de pompieri după ce s-a izbit de un copac apare prima dată în SafeNews.
08:40
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse. „Sunt încântat să anunţ că au început lucrările la Casa Albă pentru a […] Articolul O parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal a lui Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
08:30
Capitala Indiei, învăluită într-un nor de gaze toxice. Nivelul poluării în New Delhi a ajuns la cote alarmante # SafeNews
Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită luni într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creștere constantă de-a lungul anilor, depășea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Cu o populație de peste 30 de milioane de locuitori, New Delhi (și periferia sa) se află în mod […] Articolul Capitala Indiei, învăluită într-un nor de gaze toxice. Nivelul poluării în New Delhi a ajuns la cote alarmante apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul # SafeNews
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi. Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), […] Articolul Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul apare prima dată în SafeNews.
08:00
Energocom explică procedura de citire a contoarelor și facturare: „Furnizorul nu are acces direct la datele de consum” # SafeNews
SA Energocom a venit cu precizări oficiale privind procesul de citire a contoarelor de gaze naturale și corectitudinea facturilor emise către consumatori, în contextul preluării serviciului de furnizare de către companie. Potrivit Energocom, citirea indicilor contoarelor nu este responsabilitatea furnizorului, ci a operatorilor de distribuție din teritoriu. Aceștia sunt singurii care colectează datele de consum. […] Articolul Energocom explică procedura de citire a contoarelor și facturare: „Furnizorul nu are acces direct la datele de consum” apare prima dată în SafeNews.
07:50
Maia Sandu va convoca noile fracțiuni parlamentare la consultări până la sfârșitul săptămânii # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să convoace noile fracțiuni parlamentare pentru consultări oficiale privind formarea Guvernului, imediat ce acestea vor fi constituite. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. „Vom invita fracțiunile imediat când acestea sunt formate și vom anunța ziua și ora când discuțiile vor avea loc. Acestea […] Articolul Maia Sandu va convoca noile fracțiuni parlamentare la consultări până la sfârșitul săptămânii apare prima dată în SafeNews.
07:40
Zelenski: Întâlnirea cu Trump a fost un „succes”, în ciuda relatărilor despre presiuni și limbaj vulgar # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris drept „pozitivă” și productivă recenta sa întrevedere cu fostul președinte american Donald Trump, în ciuda informațiilor apărute ulterior, potrivit cărora discuția ar fi fost tensionată și presărată cu remarci dure și chiar limbaj vulgar. Într-un briefing de presă susținut duminică, ale cărui declarații au fost autorizate pentru publicare luni, […] Articolul Zelenski: Întâlnirea cu Trump a fost un „succes”, în ciuda relatărilor despre presiuni și limbaj vulgar apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:30
Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă drept româna, arată datele recensământului din 2024 # SafeNews
Limba română câștigă tot mai mult teren în rândul populației Republicii Moldova. Potrivit rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, publicate de Biroul Național de Statistică, 31,8% dintre cetățeni se identifică cu limba română ca limbă maternă — o creștere semnificativă față de 22,6% înregistrată la recensământul din 2014. În paralel, procentul celor care […] Articolul Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă drept româna, arată datele recensământului din 2024 apare prima dată în SafeNews.
07:20
„Partidul homosexualilor și incitatorilor la război” Premierul Slovaciei, Robert Fico, reacționează dur după excluderea SMER din PSE # SafeNews
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a lansat un atac virulent la adresa Partidului Socialiștilor Europeni (PSE), după ce formațiunea sa, SMER, a fost oficial exclusă din grupul politic european. Într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, Fico a acuzat PSE că a abandonat valorile stângii tradiționale și a adoptat o agendă care „nu mai are nicio […] Articolul „Partidul homosexualilor și incitatorilor la război” Premierul Slovaciei, Robert Fico, reacționează dur după excluderea SMER din PSE apare prima dată în SafeNews.
07:10
Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic al fostei directoare de la grădinița nr. 32, condamnată pentru corupție # SafeNews
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că va solicita retragerea gradului didactic deținut de Dina Pavaleanu, fosta directoare a grădiniței nr. 32 din Chișinău, condamnată recent pentru corupție pasivă. Anunțul a fost făcut în contextul condamnării Dinei Pavaleanu la trei ani de închisoare în regim semi-deschis, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen […] Articolul Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic al fostei directoare de la grădinița nr. 32, condamnată pentru corupție apare prima dată în SafeNews.
07:00
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că introducerea TVA la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată. Măsura urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Potrivit lui Marian, decizia a fost luată în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Noua propunere prevede ca regimul de impozitare prin TVA să fie […] Articolul ULTIMA ORĂ! Aplicarea TVA la importul mașinilor, amânată până la aderarea Moldovei la UE apare prima dată în SafeNews.
06:50
Trafic suspendat temporar pe două străzi din capitală. Modificări în circulația transportului public # SafeNews
Primăria Chișinău anunță suspendarea totală a traficului rutier pe două tronsoane importante din oraș, în contextul desfășurării unor lucrări de reparație și excavare. Astfel, începând de marți, 21 octombrie, ora 09:00, și până miercuri, 22 octombrie, ora 20:00, circulația rutieră va fi complet suspendată pe strada Maria Dragan, pe segmentul cuprins între străzile Vadul lui […] Articolul Trafic suspendat temporar pe două străzi din capitală. Modificări în circulația transportului public apare prima dată în SafeNews.
06:40
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # SafeNews
Începând cu luna ianuarie 2026, orașul Praga va interzice închirierea trotinetelor electrice, în urma unei decizii luate de consiliul local. Măsura vine pe fondul nemulțumirilor cetățenilor privind aglomerația și pericolele create de aceste mijloace de transport în zonele pietonale. Viceprimarul Zdenek Hrib, responsabil cu transportul, a declarat că trotinetelor le lipsește reglementarea în noile reguli […] Articolul Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare apare prima dată în SafeNews.
06:30
Intervenție aeriană SMURD: Un moldovean rănit într-un accident rutier, transportat de urgență de la Iași la Chișinău # SafeNews
În după-amiaza zilei de 20 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție pentru transportarea unui bărbat de 47 de ani din Iași la Chișinău, după ce acesta a fost grav rănit într-un accident rutier. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pacientul a suferit un politraumatism și a necesitat […] Articolul Intervenție aeriană SMURD: Un moldovean rănit într-un accident rutier, transportat de urgență de la Iași la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
06:20
Serviciile de informații din Olanda trimit mai puține date către SUA. „Uneori nu mai comunicăm anumite lucruri” # SafeNews
Serviciile de informaţii olandeze au recunoscut pentru prima oară că transmit mai puţine informaţii colegilor lor din SUA, din cauza îngrijorărilor crescânde cu privire la politizarea acestora şi la problema respectării drepturilor omului sub preşedintele Donald Trump, relatează luni EFE, preluată de Agerpres. Şeful agenţiei guvernamentale AIVD, Erik Akerboom, şi cel al serviciului militar de […] Articolul Serviciile de informații din Olanda trimit mai puține date către SUA. „Uneori nu mai comunicăm anumite lucruri” apare prima dată în SafeNews.
