Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria. Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil

Polonia și România au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina, potrivit Reuters.