Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă drept româna, arată datele recensământului din 2024

19:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit să se alăture întâlnirii prevăzute în curând la Budepasta între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, dacă primeşte o invitaţie în acest sens, relatează AFP. Donald Trump şi Vladimir Putin urmează să se întâlnească în capitala Ungariei într-un al doilea summit în vederea căutării […] Articolul Zelenski anunţă că este pregătit să se întâlnească cu Trump şi Putin, dacă primeşte o invitaţie, la Budapesta, deşi nu este ”cel mai bun loc pentru această reuniune”, consideră el apare prima dată în SafeNews.