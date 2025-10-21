VIDEO // Tornadă lângă Paris: un mort și 10 răniți. Mai multe macarale s-au prăbușit peste casele oamenilor din cauza rafalelor puternice
SafeNews, 21 octombrie 2025 09:00
O tornadă a devastat luni cartierele din nordul Parisului, răsturnând trei macarale, ucigând o persoană și lăsând alte 10 în stare gravă, au declarat autoritățile citate de The Guardian. Orașul Ermont, situat la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Paris, a fost cel mai grav afectat de tornada care a provocat pagube în aproximativ 10
• • •
Acum 30 minute
09:00
09:00
Un tânăr de 31 de ani a fost grav rănit și a rămas blocat în autoturismul său după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac, în după-amiaza zilei de 20 octombrie, în satul Chiurt, raionul Edineț. Accidentul s-a produs în jurul orei 15:47, iar la scurt timp, un apel la Serviciul
Acum o oră
08:40
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse. „Sunt încântat să anunţ că au început lucrările la Casa Albă pentru a
08:30
Capitala Indiei, învăluită într-un nor de gaze toxice. Nivelul poluării în New Delhi a ajuns la cote alarmante # SafeNews
Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită luni într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creștere constantă de-a lungul anilor, depășea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Cu o populație de peste 30 de milioane de locuitori, New Delhi (și periferia sa) se află în mod
08:20
Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul # SafeNews
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi. Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV),
Acum 2 ore
08:00
Energocom explică procedura de citire a contoarelor și facturare: „Furnizorul nu are acces direct la datele de consum” # SafeNews
SA Energocom a venit cu precizări oficiale privind procesul de citire a contoarelor de gaze naturale și corectitudinea facturilor emise către consumatori, în contextul preluării serviciului de furnizare de către companie. Potrivit Energocom, citirea indicilor contoarelor nu este responsabilitatea furnizorului, ci a operatorilor de distribuție din teritoriu. Aceștia sunt singurii care colectează datele de consum.
07:50
Maia Sandu va convoca noile fracțiuni parlamentare la consultări până la sfârșitul săptămânii # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să convoace noile fracțiuni parlamentare pentru consultări oficiale privind formarea Guvernului, imediat ce acestea vor fi constituite. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. „Vom invita fracțiunile imediat când acestea sunt formate și vom anunța ziua și ora când discuțiile vor avea loc. Acestea
07:40
Zelenski: Întâlnirea cu Trump a fost un „succes”, în ciuda relatărilor despre presiuni și limbaj vulgar # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris drept „pozitivă" și productivă recenta sa întrevedere cu fostul președinte american Donald Trump, în ciuda informațiilor apărute ulterior, potrivit cărora discuția ar fi fost tensionată și presărată cu remarci dure și chiar limbaj vulgar. Într-un briefing de presă susținut duminică, ale cărui declarații au fost autorizate pentru publicare luni,
07:30
Tot mai mulți moldoveni își declară limba maternă drept româna, arată datele recensământului din 2024 # SafeNews
Limba română câștigă tot mai mult teren în rândul populației Republicii Moldova. Potrivit rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, publicate de Biroul Național de Statistică, 31,8% dintre cetățeni se identifică cu limba română ca limbă maternă — o creștere semnificativă față de 22,6% înregistrată la recensământul din 2014. În paralel, procentul celor care
07:20
„Partidul homosexualilor și incitatorilor la război” Premierul Slovaciei, Robert Fico, reacționează dur după excluderea SMER din PSE # SafeNews
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a lansat un atac virulent la adresa Partidului Socialiștilor Europeni (PSE), după ce formațiunea sa, SMER, a fost oficial exclusă din grupul politic european. Într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, Fico a acuzat PSE că a abandonat valorile stângii tradiționale și a adoptat o agendă care „nu mai are nicio
Acum 4 ore
07:10
Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic al fostei directoare de la grădinița nr. 32, condamnată pentru corupție # SafeNews
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că va solicita retragerea gradului didactic deținut de Dina Pavaleanu, fosta directoare a grădiniței nr. 32 din Chișinău, condamnată recent pentru corupție pasivă. Anunțul a fost făcut în contextul condamnării Dinei Pavaleanu la trei ani de închisoare în regim semi-deschis, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen
07:00
Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că introducerea TVA la importul autovehiculelor în Republica Moldova va fi amânată. Măsura urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Potrivit lui Marian, decizia a fost luată în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Noua propunere prevede ca regimul de impozitare prin TVA să fie
06:50
Trafic suspendat temporar pe două străzi din capitală. Modificări în circulația transportului public # SafeNews
Primăria Chișinău anunță suspendarea totală a traficului rutier pe două tronsoane importante din oraș, în contextul desfășurării unor lucrări de reparație și excavare. Astfel, începând de marți, 21 octombrie, ora 09:00, și până miercuri, 22 octombrie, ora 20:00, circulația rutieră va fi complet suspendată pe strada Maria Dragan, pe segmentul cuprins între străzile Vadul lui
06:40
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare # SafeNews
Începând cu luna ianuarie 2026, orașul Praga va interzice închirierea trotinetelor electrice, în urma unei decizii luate de consiliul local. Măsura vine pe fondul nemulțumirilor cetățenilor privind aglomerația și pericolele create de aceste mijloace de transport în zonele pietonale. Viceprimarul Zdenek Hrib, responsabil cu transportul, a declarat că trotinetelor le lipsește reglementarea în noile reguli
06:30
Intervenție aeriană SMURD: Un moldovean rănit într-un accident rutier, transportat de urgență de la Iași la Chișinău # SafeNews
În după-amiaza zilei de 20 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție pentru transportarea unui bărbat de 47 de ani din Iași la Chișinău, după ce acesta a fost grav rănit într-un accident rutier. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pacientul a suferit un politraumatism și a necesitat
06:20
Serviciile de informații din Olanda trimit mai puține date către SUA. „Uneori nu mai comunicăm anumite lucruri” # SafeNews
Serviciile de informaţii olandeze au recunoscut pentru prima oară că transmit mai puţine informaţii colegilor lor din SUA, din cauza îngrijorărilor crescânde cu privire la politizarea acestora şi la problema respectării drepturilor omului sub preşedintele Donald Trump, relatează luni EFE, preluată de Agerpres. Şeful agenţiei guvernamentale AIVD, Erik Akerboom, şi cel al serviciului militar de
06:10
AUR România mizează pe Basarabia: Simion a făcut oficial alianță cu partidul lui Vasile Costiuc # SafeNews
Liderul AUR România, George Simion, și președintele Partidului „Democrația Acasă" (PDA), Vasile Costiuc, au semnat un protocol de colaborare între cele două formațiuni politice, în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Parlamentului din București. Alianța vine la scurt timp după ce PDA a obținut șase mandate în noul Parlament al Republicii Moldova, în urma alegerilor
Acum 24 ore
19:00
Zelenski anunţă că este pregătit să se întâlnească cu Trump şi Putin, dacă primeşte o invitaţie, la Budapesta, deşi nu este ”cel mai bun loc pentru această reuniune”, consideră el # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit să se alăture întâlnirii prevăzute în curând la Budepasta între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, dacă primeşte o invitaţie în acest sens, relatează AFP. Donald Trump şi Vladimir Putin urmează să se întâlnească în capitala Ungariei într-un al doilea summit în vederea căutării
18:50
Vinde casa cu tot cu 300 de lilieci care locuiesc de 30 de ani în mansardă: „Există un mare scepticism” # SafeNews
O femeie din Italia vinde casa de 250 de metri pătrați cu tot cu cei 300 de lilieci care locuiesc în mansardă. Deși agenții imobiliari au sfătuit-o să îndepărteze colonia, femeia refuză, deși proprietatea este pe piață de mai bine de șase luni. O vilă din Treviso s-a transformat într-o atracție pentru cercetători, datorită coloniei
18:40
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL în Golful Aden. Doi marinari sunt daţi dispăruţi # SafeNews
O operaţiune de salvare se află, luni, în curs de desfăşurare în Golful Aden, unde o explozie s-a produs sâmbătă la bordul petrolierului MV Falcon, care transportă gaz petrolier lichefiat (GPL) şi care era în continuare în flăcări, plutind în derivă, relatează Reuters. Nava sub pavilionul Camerunului era încărcată la maximum când a avut loc
18:30
FOTO // Un pacient moldovean rănit într-un accident rutier a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD de la Iași la Chișinău # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost transferat în această după-amiază cu un elicopter SMURD de la Iași la Chișinău, după ce a suferit multiple traumatisme în urma unui accident rutier. Intervenția aero-medicală a fost coordonată de echipajul SMURD Iași, care a asigurat stabilizarea și monitorizarea pacientului pe tot parcursul
18:20
VIDEO // Declarațiile vicepremierului Mihai Popșoi la Luxemburg: R. Moldova își reafirmă angajamentul european și solicită sprijin pentru deschiderea negocierilor de aderare # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a participat la Luxemburg la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională, desfășurată în marja Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene. În cadrul declarațiilor de presă, oficialul moldovean a reiterat angajamentul ferm al Chișinăului față de parcursul european și a mulțumit statelor
18:00
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, acuzată de corupție. Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic # SafeNews
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, condamnă dur orice formă de corupție în instituțiile de învățământ, după ce au apărut informații privind posibile abuzuri la Grădinița nr. 32 din Chișinău. Potrivit ministrului, admiterea copiilor într-o instituție educațională nu trebuie să depindă de bani sau favoruri, iar orice tentativă de a transforma școala într-un spațiu al
17:50
Șapte șoferi sancționați cu amenzi usturătoare pentru transport ilegal de pasageri, în cadrul unei operațiuni comune ANTA–INSP # SafeNews
Mai mulți șoferi care efectuau curse de pasageri fără a deține autorizațiile necesare au fost trași la răspundere de autorități, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de ANTA și INSP. În total, șapte persoane au fost sancționate, fiecare primind amenzi ce pot ajunge până la 4.500 de lei. Intervenția a avut loc ca urmare a
17:30
Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei. Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității” # SafeNews
Australia a transmis Beijingului o notă în care și-a exprimat îngrijorarea după ce un avion de vânătoare chinez a lansat rachete de semnalizare în apropierea unuia dintre avioanele sale de patrulare maritimă, a anunțat luni departamentul Apărării de la Canberra, calificând incidentul drept „nesigur și neprofesionist", scrie Reuters. Avionul chinez a lansat rachete de semnalizare
16:10
Un bărbat s-a îmbrăcat în asistentă medicală și a lucrat câteva luni într-un spital din Marea Britanie: „Numele meu este Joyce, dar sunt bărbat” # SafeNews
Un bărbat din Nigeria a împrumutat identitatea unei prietene pentru a îngriji pacienți grav bolnavi în secția de urgențe a unui spital din Marea Britanie, scrie Daily Mail. Lucius Njoku, în vârstă de 33 de ani, a folosit în mod fraudulos numele asistentei medicale Joyce George pentru a lucra ca asistent medical la spitalul Countess
16:00
Adolescent în stare gravă la spital, în urma unui conflict din cauza geloziei dintre două femei, la Dondușeni # SafeNews
Un adolescent se zbate între viață și moarte, în urma unui conflict iscat între mama sa și o altă femeie. Cazul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 18-19 octombrie, în jurul orei 01:55, ăn localitatea Elizavetovca, din raionul Dondușeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Totul ar fi început,
15:50
Vladimir Putin refuză propunerea lui Donald Trump privind încetarea focului în Ucraina: „Poziția Federației Ruse rămâne neschimbată” # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a respins propunerea liderului american Donald Trump, care a sugerat o încetare a focului în Ucraina prin oprirea trupelor celor două părți pe actualele poziții. Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov că „poziția Rusiei rămâne consecventă" și că nu se pune problema unei schimbări de strategie militară. Declarațiile lui Peskov
15:40
A vrut să plece la Londra cu valiza plină de pachete de țigări: un moldovean de 28 de ani, oprit pe Aeroportul „Eugen Doga” de polițiștii de frontieră # SafeNews
Un bărbat de 28 de ani din Republica Moldova a fost prins pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău în timp ce încerca să plece spre Londra cu valiza ticsită cu țigări. În total, în bagajul acestuia au fost găsite 110 pachete de țigări, pe care intenționa să le scoată ilegal din țară. Deși la
15:30
Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului legislativ, programată pentru 22 octombrie # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni în prima ședință a noii legislaturi luni, 22 octombrie. Conform procedurii, ședința de constituire va fi prezidată de decanul de vârstă al noii componențe parlamentare. Totuși, cel mai în vârstă deputat, Vladimir Voronin, a refuzat această onoare, astfel că rolul a fost preluat de supleanta acestuia,
15:20
O întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, inclusiv Amazon, Snapchat, Fortnite şi Vodafone. Problemele au început luni dimineaţă şi par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services (AWS), scrie Sky News. AWS a declarat că a observat o creştere a „ratelor de eroare şi a […] Articolul O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii apare prima dată în SafeNews.
15:20
TUX nu a murit: escrocii revin cu două „platforme cantitative” și momeală în criptomonede # SafeNews
După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar care repetă exact structura piramidală TUX, care […] Articolul TUX nu a murit: escrocii revin cu două „platforme cantitative” și momeală în criptomonede apare prima dată în SafeNews.
15:10
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat nici astăzi, 20 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde are loc examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”. Potrivit președintelui completului de judecată, Sergiu Stratan, Plahotniuc a transmis o cerere prin care a solicitat să nu fie escortat la ședință, precizând că apărarea […] Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
15:00
R. Moldova, tot mai aproape de UE: Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu Comisarul European Marta Kos despre pașii următori în procesul de aderare # SafeNews
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o discuție importantă cu Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, în contextul unei reuniuni internaționale dedicate securității și conectivității interregionale. Oficialii au discutat despre următorii pași în integrarea europeană a Republicii Moldova, în special în domenii-cheie precum politica externă, securitatea și apărarea. Potrivit […] Articolul R. Moldova, tot mai aproape de UE: Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu Comisarul European Marta Kos despre pașii următori în procesul de aderare apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 20 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg. Această măsură, care acum trebuie negociată cu Parlamentul European, a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană. […] Articolul Uniunea Europeană a decis oficial de când renunță definitiv la gazele rusești apare prima dată în SafeNews.
14:40
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 20 octombrie, pe strada Nicolae Costin din Capitală. În urma impactului, un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oferite de poliție, un tânăr în vârstă de 29 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Volkswagen, s-a ciocnit, în […] Articolul Accident rutier pe strada Nicolae Costin: Un șofer a ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
14:30
Poliția a tras un nou semnal de alarmă după un weekend în care zeci de conducători auto au fost prinși în timp ce se aflau la volan sub influența alcoolului. În total, 60 de persoane – de la șoferi de autoturisme, la bicicliști și căruțași – au fost depistate în stare de ebrietate, punând în […] Articolul VIDEO // Șoferi băuți pe drumurile din țară: 60 de cazuri depistate în doar două zile apare prima dată în SafeNews.
14:20
Un bărbat de 44 de ani din Chișinău a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare, după ce a împușcat un vecin în zona toracelui în urma unui conflict spontan. Fapta a fost încadrată drept tentativă de omor intenționat, iar sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Incidentul a avut loc […] Articolul Un bărbat din Chișinău, condamnat la 15 ani de închisoare după ce și-a împușcat vecinul apare prima dată în SafeNews.
14:10
VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ # SafeNews
Deputatul Marcel Spătari a declarat că noul Parlament al Republicii Moldova beneficiază de o majoritate clar pro-europeană, ceea ce va facilita procesul de integrare în Uniunea Europeană. El a subliniat că țara are în față un drum lung, marcat de necesitatea transpunerii a mii de directive europene în legislația națională. „În primul rând, avem o […] Articolul VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO // Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele # SafeNews
Furtuna tropicală Fengshen a lovit duminică centrul şi nordul Filipinelor, provocând moartea a cel puţin şapte persoane şi forţând 47.000 să îşi părăsească locuinţele, informează agenţia de presă VNA. Circa 14.000 de sinistraţi nu se întorseseră încă la casele lor pe 20 octombrie, potrivit agenţiei guvernamentale filipineze pentru gestionarea dezastrelor. O persoană s-a înecat în […] Articolul VIDEO // Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele apare prima dată în SafeNews.
13:50
Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban # SafeNews
O propunere de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient de discuţii, astfel încât noii membri ar obţine drepturi depline numai după ce UE şi-ar revizui modul de funcţionare. Este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE, precum Austria şi Suedia, de a da un nou impuls procesului […] Articolul Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // A vândut droguri în Bălți și nordul țării: Tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste un milion de lei # SafeNews
Un tânăr de 18 ani din municipiul Bălți este cercetat penal după ce a fost prins în flagrant în timp ce distribuia droguri sintetice în Bălți și în alte localități din nordul Republicii Moldova. Polițiștii au stabilit că acesta se ocupa cu vânzarea de substanțe narcotice și psihotrope, procurate din Chișinău și plasate ulterior în […] Articolul VIDEO // A vândut droguri în Bălți și nordul țării: Tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste un milion de lei apare prima dată în SafeNews.
13:30
Fost angajat al ASP, reținut în dosarul de corupție privind permisele de conducere din Călărași # SafeNews
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut de ofițerii CNA pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Reținerea vine în contextul unei anchete de amploare care vizează zeci de persoane, inclusiv funcționari, examinatori și candidați, acuzate […] Articolul Fost angajat al ASP, reținut în dosarul de corupție privind permisele de conducere din Călărași apare prima dată în SafeNews.
13:30
ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru weekend: Benzina se scumpește, motorina se ieftinește # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard valabile în acest weekend. Potrivit noilor tarife, un litru de benzină A95 va costa cel mult 22,51 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu un ban, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, motorina se ieftinește […] Articolul ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru weekend: Benzina se scumpește, motorina se ieftinește apare prima dată în SafeNews.
13:20
Ion Ceban cere un Guvern profesionist și cooperare eficientă cu Primăria Chișinău: „Să nu facă politică, dar politici pentru toți cetățenii” # SafeNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a făcut un apel pentru formarea unui Guvern competent, care să pună accent pe nevoile reale ale cetățenilor și pe colaborarea eficientă cu autoritățile locale. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la începutul ședinței săptămânale a Primăriei, în contextul în care au început discuțiile privind desemnarea unui […] Articolul Ion Ceban cere un Guvern profesionist și cooperare eficientă cu Primăria Chișinău: „Să nu facă politică, dar politici pentru toți cetățenii” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Gheorghe Gonța, somat de Maia Sandu să își ceară scuze public și să plătească despăgubiri: „Ne vedem la proces” # SafeNews
Moderatorul TV Gheorghe Gonța a anunțat că a primit o cerere prealabilă din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin intermediul avocatului acesteia. Șefa statului îi solicită jurnalistului să dezmintă public anumite afirmații făcute într-un editorial video recent, să șteargă materialul de pe platformele online, să își prezinte scuze și să achite despăgubiri în valoare […] Articolul Gheorghe Gonța, somat de Maia Sandu să își ceară scuze public și să plătească despăgubiri: „Ne vedem la proces” apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Rețea de escrocherii online destructurată de poliție: prejudiciu de peste 4 milioane de lei, patru suspecți identificați # SafeNews
O grupare infracțională specializată în escrocherii online a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Patru persoane sunt cercetate pentru înșelăciuni comise prin intermediul unor platforme false de investiții, prejudiciul estimat depășind 4.000.000 de lei. Trei dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv. Potrivit Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău, cei patru […] Articolul VIDEO // Rețea de escrocherii online destructurată de poliție: prejudiciu de peste 4 milioane de lei, patru suspecți identificați apare prima dată în SafeNews.
13:10
Ofițer de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru facilitarea evadării unei deținute ucrainene # SafeNews
Un ofițer superior în vârstă de 24 de ani, angajat al Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a introdus ilegal obiecte interzise într-o celulă și a facilitat evadarea unei deținute. Doi ani din pedeapsă urmează să fie executați în penitenciar, iar un an a fost suspendat condiționat, […] Articolul Ofițer de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru facilitarea evadării unei deținute ucrainene apare prima dată în SafeNews.
13:10
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz # SafeNews
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul, susține Merz. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, inclusiv Republica Moldova. În comentariul său, cancelarul german a punctat: „Vizita […] Articolul Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz apare prima dată în SafeNews.
