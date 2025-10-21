Motorina și benzina se ieftinesc din nou
N4, 21 octombrie 2025 12:40
Motorina și benzina se ieftinesc din nou, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 48 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
Acum 10 minute
12:50
Conservatoarea radicală Sanae Takaichi a fost numită oficial marți în funcția de prim-ministru al Japoniei, devenind prima femeie care deține această poziție, după ce a câștigat voturile în ambele camere ale Parlamentului – Camera Inferioară și Camera Superioară. Discipolă a fostului prim-ministru Shinzo Abe și admiratoare a britanicei Margaret Thatcher, Takaichi a obținut 237 de […]
12:50
O echipă cu avânt tineresc care a reușit multe în acești patru ani. Astfel a comentat cadidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, actuala gartinură a Cabinetului de miniștri. În același timp, el a subliniat că totuși se vor face anumite ajustări în echipă. ALEXANDRU MUNTEANU, candidat la funcția de premier: „Am văzut o echipă […]
12:50
Republica Moldova rămâne un partener de interes pentru Statele Unite ale Americii, în pofida priorităților globale ale Washingtonului. Declarația a fost făcută de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, la o emisiune de la postul TV8. ALEXANDRU MUNTEANU, candidat la funcția de premier: „Statele Unite ale Americii acum sunt focusate […]
12:50
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut marți, 21 octombrie, de Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook. Ala Nemerenco a publicat, de asemenea, o poză realizată pe 8 noiembrie 2019, unde este surprinsă alături de președinta Maia Sandu, care ocupa atunci funcția de […]
12:50
Republica Moldova trece la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, ceasurile sunt date cu o oră înapoi, astfel încât răsăritul să aibă loc mai devreme, […]
Acum 30 minute
12:40
12:40
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian. Potrivit lui, decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal și urmează să fie propusă Parlamentului spre aprobare. „Se va propune ca intrarea […]
12:40
Bolea: „Construcția centurii de ocolire a Capitalei rămâne, în mare parte, blocată din cauza terenurilor privatizate” # N4
Construcția centurii de ocolire a Capitalei rămâne, în mare parte, blocată din cauza terenurilor privatizate, iar termenul de finalizare rămâne necunoscut. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că, în ultimii ani, mai multe primării ar fi permis […]
12:40
Echipele de demolare au dărâmat luni o parte din celebra Aripă de Est a Casei Albe pentru a începe construcția sălii de bal a președintelui Donald Trump — un proiect despre care acesta afirmase anterior că nu va afecta structura istorică existentă. Echipamente de construcție de mari dimensiuni au fost surprinse smulgând fațada clădirii, parte […]
Acum 4 ore
Ieri
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Locuitorii din Budapesta au declarat vineri că o posibilă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, ar putea aduce atât atenție mediatică, cât și perturbări, pe măsură ce Ungaria se pregătește să găzduiască evenimentul. „Ei bine, asta va însemna publicitate pentru noi, știți cum […]
14:30
În unele instituții, salariile sunt exagerate. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la o emisiune de la Rlive. Ea a subliniat că pentru a elimina diferențele și a stabili o echitate, salariile unor funcționari publici ar putea fi ajustate. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Sunt de acord că în unele instituții salariile […]
14:30
Noua structură a Guvernului este conturată în proporție de 80-90 la sută, iar componența finală ar putea fi anunțată săptămâna viitoare. Declarația fost făcută de candidatul pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, la o emisiune de la ProTV Chișinău. El a precizat că a evaluat deja toți miniștrii actuali care ar dori să-și păstreze funcțiile, […]
14:30
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele # N4
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele. Anunțul a fost făcut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a subliniat că decizia a fost luată în urma discuțiilor cu cei doi aleși locali, în așa fel încât să fie evitate alegeri locale anticipate. […]
14:20
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți continuă, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, potrivit căreia prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Astfel, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere s-au redus cu circa 3,3 % […]
14:20
Garda Națională Aeriană din Alaska a evacuat aproximativ 300 de persoane, ca parte a eforturilor de salvare după ce o furtună a lovit comunitățile joase de coastă în weekendul precedent. Potrivit Gărzii Naționale, aproximativ 300 de locuitori au fost adunați în Bethel, după ce au fost evacuați din satele de coastă devastate de valuri puternice […]
14:20
Buzu nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale # N4
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în fruntea ministerului. Declarația a fost făcută de oficial la o conferință de presă comună cu proaspătul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spătari. El a precizat că decizia în acest sens va fi luată de noul premier. ALEXEI BUZU, ministrul […]
14:20
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a luat decizia de a rămâne deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de politician la emisiunea sa săptămânală. El a precizat că, astfel, respectă voința cetățenilor care l-au delegat prin vot. IGOR DODON, liderul PSRM: „Am decis să rămân în Parlament. După zece ani, din 2016, […]
14:20
Cincisprezece membri ai unui grup de miliție ucraineană au fost condamnați vineri de un tribunal militar rus pentru participare la „o organizație teroristă” și au primit pedepse între 15 și 21 de ani într-o colonie penitenciară de maximă securitate, a anunțat Procurorul General al Rusiei. Bărbații erau membri ai Batalionului Aidar din Ucraina și au […]
12:30
Nicolae Botgros va dirija prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova, după refuzul lui Voronin # N4
Nicolae Botgros va dirija prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova în noua legislatură, după refuzul comunistului Vladimir Voronin să o prezideze ca decan de vârstă. Nicolae Botgros este următorul ca vârstă în Parlament. Acesta are 72 de ani. Vladimir Voronin, președintele PCRM, anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e […]
11:50
Voronin anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e decanul de vârstă # N4
Vladimir Voronin, președintele PCRM, anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e decanul de vârstă printre noii deputați aleși și confirmați de Curtea Constituțională. Potrivit acestuia, „acest Parlament nu reflectă preferințele reale ale societății moldovenești și pentru că, prin utilizarea resurselor administrative, inclusiv a corpului diplomatic, prin presiuni fără precedent […]
16 octombrie 2025
16:50
Curtea Constituțională a validat alegerile și mandatele celor 101 deputați. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă și a fost dată citirii de către Domnica Manole, președintele Înaltei Curți. urtea Constituțională a confirmat legalitatea scrutinului și mandatele celor 101 deputați aleși, declarând că procesul electoral s-a desfășurat conform Constituției și Codului electoral. Rezultatele […]
12:50
La cinci zile după inundațiile istorice care au ucis cel puțin 66 de persoane în centrul și estul Mexicului, grămezile uriașe de resturi și noroiul gros îngreunează operațiunile de salvare și curățare, în timp ce autoritățile se grăbesc să ajungă în comunitățile cele mai grav afectate și să caute cele 75 de persoane încă dispărute. […]
12:50
Continuă protestele în Peru. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții care încercau să ajungă la Congres # N4
Poliția peruană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții care încercau să ajungă la Congres, în cadrul primului protest major împotriva președintelui interimar Jose Jeri, la doar câteva zile după ce acesta a preluat funcția în urma unei schimbări bruște de guvern. Sute de protestatari s-au adunat în apropierea fațadei Palatului Legislativ din centrul […]
12:50
Pentagonul rămâne fără acoperire mediatică, după ce cel puțin 30 de organizații media au refuzat să semneze o nouă politică # N4
Jurnaliștii Pentagonului au fost văzuți părăsind imensul sediu al armatei SUA, după ce cel puțin 30 de organizații media au refuzat să semneze o nouă politică de acces pentru jurnaliști, avertizând asupra posibilității unei acoperiri mai reduse a celei mai puternice armate din lume. Politica cere jurnaliștilor să recunoască noile reguli privind accesul presei, inclusiv […]
12:50
Curtea administrativă supremă a Franței a respins o contestație privind regulile electorale depusă de lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, dând o lovitură eforturilor acesteia de a anula o sentință care i-ar putea compromite candidatura la alegerile prezidențiale din 2027. Le Pen a fost interzisă în martie să ocupe funcții publice timp de cinci […]
12:40
Peste 63 la sută dintre adulții din R. Moldova sunt supraponderali, iar aproape 23 la sută suferă de obezitate # N4
Peste 63 la sută dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar aproape 23 la sută suferă de obezitate, potrivit celui mai recent studiu, realizat în 2021. Totodată, cinci la sută din populație se confruntă cu subnutriție, iar peste șase la sută dintre copiii sub cinci ani sunt prea scunzi pentru vârsta lor, conform Indicelui […]
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Prin urmare, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 51 […]
12:40
VIDEO/ O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, destructurată de oamenii legii # N4
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, a fost destructurată de oamenii legii. Astfel, pe acest caz, trei bărbați, printre care doi cetățeni străini cu vârstele de 37 și 43 de ani, sunt cercetați penal pentru organizarea jocurilor de noroc ilegale și spălare de bani. […]
09:20
Țările Uniunii Europene au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de un posibil război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat de Comisia Europeană joi și care a fost consultat de publicația POLITICO. „Până în 2030, Europa are nevoie de o postură de apărare suficient de puternică pentru a descuraja în mod […]
15 octombrie 2025
14 octombrie 2025
17:30
VIDEO/ Chișinăul, în haine de sărbătoare. Capitala Republicii Moldova a marcat astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului # N4
Chișinăul, în haine de sărbătoare. Capitala Republicii Moldova a marcat astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului. Cu această ocazie, centrul localității a fost transformat într-o adevărată atracție atât pentru locuitorii, cât și oaspeții municipiului. Aceștia au venit să guste din bucate tradiționale, să procure lucrările meșterilor populari, să savureze muzică și dans de calitate, dar și […]
13:00
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu. “Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și […]
13 octombrie 2025
13:50
Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici, vor renunța la funcțiile din Primăria Municipiului Chișinău pentru a merge în Parlament, în calitate de deputați din partea Blocului Alternativa. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Edilul a subliniat că plecarea celor două nu înseamnă o pierdere definitivă, ci o continuare a […]
13:50
După șapte tentative eșuate, CMC ar putea vota proiectul bugetului pentru anul 2025. Când este programată o nouă ședință # N4
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că ședința CMC este programată pentru 15 octombrie. Totodată, el a subliniat că în pofida tuturor blocajelor activitatea municipiului este în plină desfășurare. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: […]
13:50
Punctul de trecere a frontierei Chaman dintre Pakistan și Afganistan a rămas închis pentru a treia zi consecutivă, duminică, lăsând blocați sute de refugiați afgani, în timp ce un conflict militar tensionat între cele două țări a suspendat complet comerțul și tranzitul. Închiderea vine după confruntări intense la frontieră în weekend, fiecare parte acuzând-o pe […]
13:40
Grosu, despre militarii ruși din regiunea transnistreană: „Îi urcăm într-un avion și îi trimitem acasă” # N4
Chișinăul este gata să achite un avion pentru a trimite într-o singură direcție militarii ruși din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la un interviu pentru Agerpres. Potrivit lui, soluționarea acestei probleme ar contribui semnificativ la procesul de reintegrare a Republicii Moldova. IGOR GROSU, președintele PAS: „300-400 […]
13:40
Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei la sărbătoarea dedicată Hramului orașului, care va fi marcată pe 14 octombrie. Potrivit edilului, Ion Ceban, municipalitatea a pregătit un program variat de activități pentru toate vârstele. Este vorba despre expoziții, târguri ale meșterilor populari, producătorilor autohtoni și bucate tradiționale. Seara va culmina cu un concert în […]
13:40
După aproape doi ani la conducerea Guvernului, Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcția de prim-ministru. De asemenea, premierul a precizat că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile din 28 septembrie. Declarațiile în acest sens au fost făcute în cadrul unei conferințe […]
13:30
Atac armat pe o insulă din Carolina de Sud. Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 rănite # N4
Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 rănite într-un atac armat într-un restaurant dintr-un oraș de pe o insulă din Carolina de Sud, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Beaufort. Oamenii legii au fost solicitați cu puțin înainte de ora 1 dimineața, unde au găsit mai multe persoane rănite prin împușcare, potrivit unui […]
13:20
O „veche-nouă” componență a guvernului francez. Majoritatea funcțiilor de top au rămas neschimbate # N4
Președinția Franței a anunțat duminică noua componență a cabinetului prim-ministrului Sébastien Lecornu, păstrând majoritatea funcțiilor de top neschimbate, într-un moment în care opoziția cere o schimbare politică pentru a sprijini discuțiile urgente privind bugetul. Lecornu, care a fost reconfirmat în funcția de prim-ministru săptămâna trecută, după un mandat anterior ce a durat doar 27 de […]
13:20
Noul președinte peruan, Jose Jeri, s-a confruntat duminică cu primul său protest, alegând să intre în dialog cu Aldo Marinos, un primar local care a mărșăluit timp de câteva zile până în capitala Lima pentru a cere mai multă atenție pentru regiunea sa. Marinos, primarul orașului Pataz — un mic oraș situat la aproximativ 880 […]
13:10
Veste bună pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Prin urmare, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 68 de […]
13:10
Doi bărbați, de 39 și respectiv 43 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, după ce ar fi încercat să ascundă aproximativ un milion de țigări în tavanul unui autocamion, la postul vamal Leușeni-Albița. Deși mijlocul de transport ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport. Potrivit Serviciului Vamal, […]
13:10
Energocom: „Toate sumele achitate anterior în avans vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie” # N4
Toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie. Anunțul a fost făcut de „Energocom”. Precizarea a fost făcută după ce, în ultimele zile, compania a fost semnalată de mai mulți consumatori, care au informat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze […]
11:10
Dorin Recean nu va continua în funcția de premier. PAS i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru conlucrarea eficientă în care a fost prim-ministru, a declarat liderul formațiunii, Igor Grosu.
