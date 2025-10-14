PAS a anunțat cine ar putea fi noul prim-ministru

15:00

Serviciile de urgență din Spania au recuperat corpurile a patru persoane de sub dărâmăturile unei clădiri cu șase etaje care s-a prăbușit în centrul Madridului, în timp ce era în curs de renovare pentru a fi transformată într-un hotel, au anunțat autoritățile locale miercuri. Victimele au fost identificate ca fiind trei bărbați cu vârste cuprinse […]