VIDEO/ Chișinăul, în haine de sărbătoare. Capitala Republicii Moldova a marcat astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului

15:00

Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunțat că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internţaională, din cauza susţinerii Israelului de către Roma. Plângerea – datată la 1 octombrie – este redactată de către un grup care se numeşte ”Jurişti […]