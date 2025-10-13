Locuitorii și oaspeții Capitalei, invitați la sărbătoarea dedicată Hramului orașului
N4, 13 octombrie 2025 13:40
Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei la sărbătoarea dedicată Hramului orașului, care va fi marcată pe 14 octombrie. Potrivit edilului, Ion Ceban, municipalitatea a pregătit un program variat de activități pentru toate vârstele. Este vorba despre expoziții, târguri ale meșterilor populari, producătorilor autohtoni și bucate tradiționale. Seara va culmina cu un concert în […]
Acum 10 minute
13:50
Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici, vor renunța la funcțiile din Primăria Municipiului Chișinău pentru a merge în Parlament, în calitate de deputați din partea Blocului Alternativa. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Edilul a subliniat că plecarea celor două nu înseamnă o pierdere definitivă, ci o continuare a […]
13:50
După șapte tentative eșuate, CMC ar putea vota proiectul bugetului pentru anul 2025. Când este programată o nouă ședință # N4
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că ședința CMC este programată pentru 15 octombrie. Totodată, el a subliniat că în pofida tuturor blocajelor activitatea municipiului este în plină desfășurare. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: […]
13:50
Punctul de trecere a frontierei Chaman dintre Pakistan și Afganistan a rămas închis pentru a treia zi consecutivă, duminică, lăsând blocați sute de refugiați afgani, în timp ce un conflict militar tensionat între cele două țări a suspendat complet comerțul și tranzitul. Închiderea vine după confruntări intense la frontieră în weekend, fiecare parte acuzând-o pe […]
Acum 30 minute
13:40
Grosu, despre militarii ruși din regiunea transnistreană: „Îi urcăm într-un avion și îi trimitem acasă” # N4
Chișinăul este gata să achite un avion pentru a trimite într-o singură direcție militarii ruși din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la un interviu pentru Agerpres. Potrivit lui, soluționarea acestei probleme ar contribui semnificativ la procesul de reintegrare a Republicii Moldova. IGOR GROSU, președintele PAS: „300-400 […]
13:40
13:40
După aproape doi ani la conducerea Guvernului, Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcția de prim-ministru. De asemenea, premierul a precizat că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile din 28 septembrie. Declarațiile în acest sens au fost făcute în cadrul unei conferințe […]
13:30
Atac armat pe o insulă din Carolina de Sud. Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 rănite # N4
Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 rănite într-un atac armat într-un restaurant dintr-un oraș de pe o insulă din Carolina de Sud, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Beaufort. Oamenii legii au fost solicitați cu puțin înainte de ora 1 dimineața, unde au găsit mai multe persoane rănite prin împușcare, potrivit unui […]
Acum o oră
13:20
O „veche-nouă” componență a guvernului francez. Majoritatea funcțiilor de top au rămas neschimbate # N4
Președinția Franței a anunțat duminică noua componență a cabinetului prim-ministrului Sébastien Lecornu, păstrând majoritatea funcțiilor de top neschimbate, într-un moment în care opoziția cere o schimbare politică pentru a sprijini discuțiile urgente privind bugetul. Lecornu, care a fost reconfirmat în funcția de prim-ministru săptămâna trecută, după un mandat anterior ce a durat doar 27 de […]
13:20
Noul președinte peruan, Jose Jeri, s-a confruntat duminică cu primul său protest, alegând să intre în dialog cu Aldo Marinos, un primar local care a mărșăluit timp de câteva zile până în capitala Lima pentru a cere mai multă atenție pentru regiunea sa. Marinos, primarul orașului Pataz — un mic oraș situat la aproximativ 880 […]
13:10
Veste bună pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Prin urmare, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 68 de […]
13:10
Doi bărbați, de 39 și respectiv 43 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, după ce ar fi încercat să ascundă aproximativ un milion de țigări în tavanul unui autocamion, la postul vamal Leușeni-Albița. Deși mijlocul de transport ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport. Potrivit Serviciului Vamal, […]
13:10
Energocom: „Toate sumele achitate anterior în avans vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie” # N4
Toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie. Anunțul a fost făcut de „Energocom”. Precizarea a fost făcută după ce, în ultimele zile, compania a fost semnalată de mai mulți consumatori, care au informat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze […]
Acum 4 ore
11:10
Dorin Recean nu va continua în funcția de premier. PAS i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru conlucrarea eficientă în care a fost prim-ministru, a declarat liderul formațiunii, Igor Grosu.
Acum 6 ore
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Declarația a fost făcută de directorul general al „Termoelectrica”, Iurie Razlovan. Totuși, el a subliniat că decizia finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. IURIE RAZLOVAN, directorul general al „Termoelectrica”: „La moment, la cifrele pe care le-a anunțat „Energocom”, […]
13:40
Temperaturi moderate și cer predominant noros pentru acest început de weekend, potrivit meteorologilor. Astfel, sâmbătă, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 13 grade, iar noaptea coboară la 5 grade, cu cer noros. În Centru, termometrele vor indica până la 15 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 7 grade. În Sudul […]
13:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care a intrat în Parlament pe listele Blocului „Patriotic”, își va forma propria fracțiune parlamentară. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vladimir Voronin, pentru presa rusă. Acesta a precizat că cele patru partide care au constituit blocul electoral – PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” – vor continua […]
12:50
Lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90 la sută # N4
Lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90 la sută, iar proiectul urmează să fie pus în funcțiune până la sfârșitul anului. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la TVR Moldova. El a precizat că toate fundațiile pentru piloni sunt deja finalizate și mai […]
12:50
Premiul Nobel pentru Pace din acest an a fost acordat politicienei din Venezuela María Corina Machado, pentru „munca neobosită în apărarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean”. Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie, la Oslo, de către președintele Comitetului Norvegian Nobel, Jørgen Watne Frydnes. Machado, una dintre principalele figuri ale opoziției democratice din Venezuela, a […]
12:50
Numărul secțiilor de votare în diasporă ar putea fi redus la următoarele alegeri. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, motivul ar fi că că la scrutinul recent au fost deschise 301 secții de votare în afara țării, cu 70 mai multe decât […]
12:40
VIDEO/ Ploile abundente au transformat mai multe străzi din orașul Căușeni în adevărate capcane de noroi # N4
Trei zile de ploi abundente au transformat mai multe străzi din orașul Căușeni în adevărate capcane de noroi. Pe strada Mihail Sadoveanu, locuitorii spun că sunt nevoiți să încalțe cizme din cauciuc pentru a ieși din curte, transmite Studio-L. „Pe jos este aproape imposibil pe timp de ploaie. Trebuie încălțăminte specială – ciubote sau caloși. […]
12:40
Rusia a lansat un nou atac cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cel puțin nouă persoane au fost rănite # N4
Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 10 octombrie, un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma loviturilor, iar în Zaporojie un copil de șapte ani a murit din cauza rănilor suferite. Primarul […]
12:40
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, în timp ce părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, sperând că în cel mai apropiat timp va veni și căldura promisă, transmite TV Nord. „Este […]
12:30
Fosile rare de dinozauri au fost descoperite în sudul Argentinei, în provincia Rio Negro, în timpul unei campanii de săpături transmisă în direct. Paleontologii de la Laboratorul de Anatomie Comparativă și Evoluție a Vertebratelor, parte a Muzeului Argentinian de Științe Naturale, lucrau în apropierea orașului General Roca când au făcut descoperirea. Locația exactă nu a […]
12:30
Veste bună pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Astfel, în ultimele două săptămâni, prețurile la principalele produse petroliere au scăzut gradual cu aproximativ 2% la benzină și 1,75% […]
12:30
Palestinienii strămutați din centrul Fâșiei Gaza au salutat vineri acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas, exprimându-și speranța că, în sfârșit, se vor putea întoarce acasă. „Când am auzit vestea armistițiului, am fost foarte fericiți, gândindu-ne că ne vom întoarce la casele noastre, că vom reconstrui, ne vom întoarce la școli, că ne […]
9 octombrie 2025
16:11
Comisia Electorală Centrală nu a solicitat Curții Constituționale invalidarea mandatelor Partidului politic „Democrația Acasă”. Declarația a fost făcută de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, la o emisiune de la RLive. Potrivit lui, instituția a cerut magistraților Înaltei Curți validarea mandatelor tuturor candidaților care au trecut pragul electoral. PAVEL POSTICA, vicepreședintele CEC: „Comisia Electorală Centrală a solicitat […]
16:11
Circa 1,4 milioane de lei au fost recuperați în bugetul de stat, în urma unei anchete a PCCOCS privind evaziunea fiscală. Cercetările au vizat trei administratori ai unei rețele cu zeci de restaurante din Republica Moldova. Investigația a scos la iveală că, între decembrie 2023 și iunie 2024, cei trei ar fi ascuns venituri de […]
16:11
China a anunțat joi că va adăuga mai multe elemente de pământuri rare pe lista sa de control al exporturilor, consolidând astfel restricțiile asupra acestor materiale esențiale. Elementele holmium, erbium, thulium, europium și ytterbium, precum și materialele aferente, vor fi incluse pe lista existentă de control al exporturilor, a transmis Ministerul Comerțului într-un comunicat. Extinderea […]
16:11
Foști ostatici și familiile celor rămași în captivitate au sărbătorit în Piața Ostaticilor din Tel Aviv în primele ore ale zilei de joi, 9 octombrie, după apariția informațiilor privind acordul semnat între Israel și Hamas pentru a pune capăt războiului din Gaza și a aduce acasă toți ostaticii israelieni — atât cei în viață, cât […]
16:11
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supraviețuit cu ușurință joi celor două încercări de a fi demisă, după ce Parlamentul European a respins moțiunile de cenzură depuse de grupurile de extremă dreapta și de stânga. Parlamentarii europeni au respins cele două moțiuni, 378 dintre cei 720 de membri ai Parlamentului exprimându-și sprijinul pentru […]
16:11
Orașul New York a intentat un nou proces, acuzând Facebook, Google, Snapchat, TikTok și alte platforme online că alimentează o criză de sănătate mintală în rândul copiilor, făcându-i dependenți de rețelele sociale. Plângerea de 327 de pagini, depusă la tribunalul federal din Manhattan, solicită despăgubiri de la Meta Platforms (deținătorul Facebook și Instagram), Alphabet (deținătorul […]
16:11
Intensitatea ploilor începe să scadă, iar temperatura aerului rămâne scăzută, potrivit meteorologilor. Astfel, vineri, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 12 grade, iar noaptea coboară la 5 grade, cu ploaie slabă. În Centru, termometrele vor indica până la 14 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 7 grade. În Sudul țării, […]
16:11
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, va beneficia de bani din bugetul de stat pentru rezultatul la alegerile parlamentare. Curtea de Apel Centru a admis parțial acțiunea intentată de formațiune împotriva hotărârii Comisiei Electorale Centrale din 3 octombrie, 2025. Conform sentinței pronunțate, decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, în […]
16:11
Ploaia ciobănească din ultimele zile bucură agricultorii din sud-estul țării. Aceștia spun că nu au mai văzut asemenea ploi din anii ’70–’80 ai secolului trecut. În același timp, ei afirmă că precipitațiile care cad constant de la începutul săptămânii aduc doar beneficii pentru agricultură, transmite Studio-L. ION MEREUȚĂ, agricultor, raionul Căușeni: „Așa ploaie nu am […]
16:11
Șoferii din Republica Moldova vor plăti două taxe distincte pentru infrastructura rutieră. Este vorba despre cea pentru deținerea automobilului și alta pentru utilizarea drumurilor naționale. Măsura, pregătită de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, urmează să fie implementată treptat până în 2028 și are scopul de a alinia sistemul național la standardele Uniunii Europene. NICOLAI MÎNDRA, […]
8 octombrie 2025
15:10
Republica Moldova este pregătită pentru iarnă, iar „Energocom” a finalizat toate achizițiile necesare pentru sezonul gazier 2025–2026. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În același timp, oficialul a subliniat că rezervele de gaze, păcură și cărbune, de asemenea au fost completate. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de […]
15:00
Familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică # N4
Familiile din Republica Moldova vor continua să beneficieze de compensații la energia electrică. Guvernul a aprobat prelungirea acordării suportului pentru perioada septembrie – octombrie 2025. Decizia va permite ca toate gospodăriile din țară să primească în continuare compensații pentru primii 110 Kw consumați. ALEXEI BUZU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Am aprobat o hotărâre de […]
15:00
Certificatul de concediu medical va fi emis în format digital, începând cu 1 martie 2026. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Potrivit autorităților, noul sistem va contribui la reducerea vizitelor inutile la medicul de familie, scurtarea duratei concediilor medicale și reîncadrarea mai rapidă a pacienților în câmpul muncii. ALA NEMERENCO, ministrul […]
15:00
Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacat cu pietre de un grup de aproximativ 500 de persoane în timp ce se apropia de un eveniment în provincia Cañar, a declarat o importantă oficială guvernamentală, adăugând că „au fost identificate urme de gloanțe” pe vehiculul prezidențial. Ministra Mediului și Energiei, Inés Manzano, a făcut aceste declarații […]
15:00
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunțat că o plângere cu privire la ”complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internţaională, din cauza susţinerii Israelului de către Roma. Plângerea – datată la 1 octombrie – este redactată de către un grup care se numeşte ”Jurişti […]
15:00
Serviciile de urgență din Spania au recuperat corpurile a patru persoane de sub dărâmăturile unei clădiri cu șase etaje care s-a prăbușit în centrul Madridului, în timp ce era în curs de renovare pentru a fi transformată într-un hotel, au anunțat autoritățile locale miercuri. Victimele au fost identificate ca fiind trei bărbați cu vârste cuprinse […]
14:50
Bursele de merit pentru studenți vor fi acordate în funcție de media anuală. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Potrivit autorităților, modificările respective vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2026. DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: „Dacă până acum nu exista nicio cerință în vederea reușitei academice pe care trebuie […]
14:30
Benzina și motorina continuă să se ieftinească, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 93 de bani, cu șase bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
7 octombrie 2025
13:40
Ploi torențiale provocate de taifunul Matmo au inundat marți mai multe zone din Hanoi, fiind cel mai recent episod dintr-o serie de inundații care au afectat capitala Vietnamului în ultima lună, în contextul în care o succesiune de furtuni a lovit regiunile nordice ale țării. Ploile abundente au acoperit drumuri importante, lăsând motociclete și mașini […]
13:30
Bilanțul morților în urma prăbușirii unei școli din Indonezia, petrecută săptămâna trecută, a ajuns la cel puțin 50 de persoane, au anunțat luni autoritățile de intervenție, după ce salvatorii au îndepărtat aproape în totalitate dărâmăturile — în ceea ce este considerat cel mai grav dezastru al anului în această țară. Grămezi de beton s-au prăbușit […]
13:00
1.200 de recruți pentru serviciul militar în termen și 10 recruți pentru serviciul militar cu termen redus vor fi încorporați în Armata Națională, între octombrie 2025 și ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării. Potrivit instituției, cei mai mulți recruți vor fi din municipiul Chișinău – 167 de tineri. În luna octombrie, aceștia […]
12:50
Specialitatea de narcolog ar urma să fie lichidată. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, la o emisiune de la postul public de radio. Ea a explicat că o astfel de meserie a apărut în perioada Uniunii Sovietice, iar în momentul de față aceasta a devenit irelevantă pentru sistemul de sănătate. ALA NEMERENCO, […]
