Bolea: „Construcția centurii de ocolire a Capitalei rămâne, în mare parte, blocată din cauza terenurilor privatizate”

12:40

Peste 63 la sută dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar aproape 23 la sută suferă de obezitate, potrivit celui mai recent studiu, realizat în 2021. Totodată, cinci la sută din populație se confruntă cu subnutriție, iar peste șase la sută dintre copiii sub cinci ani sunt prea scunzi pentru vârsta lor, conform Indicelui […]