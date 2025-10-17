Munteanu: „Noua structură a Guvernului este conturată în proporție de 80-90 la sută”
N4, 17 octombrie 2025 14:30
Noua structură a Guvernului este conturată în proporție de 80-90 la sută, iar componența finală ar putea fi anunțată săptămâna viitoare. Declarația fost făcută de candidatul pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, la o emisiune de la ProTV Chișinău. El a precizat că a evaluat deja toți miniștrii actuali care ar dori să-și păstreze funcțiile, […]
• • •
Acum 30 minute
14:30
Locuitorii din Budapesta au declarat vineri că o posibilă întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, ar putea aduce atât atenție mediatică, cât și perturbări, pe măsură ce Ungaria se pregătește să găzduiască evenimentul. „Ei bine, asta va însemna publicitate pentru noi, știți cum […]
14:30
În unele instituții, salariile sunt exagerate. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, la o emisiune de la Rlive. Ea a subliniat că pentru a elimina diferențele și a stabili o echitate, salariile unor funcționari publici ar putea fi ajustate. MAIA SANDU, președintele Republicii Moldova: „Sunt de acord că în unele instituții salariile […]
14:30
14:30
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele # N4
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, aleși recent deputați în Parlament, nu vor prelua mandatele. Anunțul a fost făcut de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. El a subliniat că decizia a fost luată în urma discuțiilor cu cei doi aleși locali, în așa fel încât să fie evitate alegeri locale anticipate. […]
14:20
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți continuă, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, potrivit căreia prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Astfel, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere s-au redus cu circa 3,3 % […]
14:20
Garda Națională Aeriană din Alaska a evacuat aproximativ 300 de persoane, ca parte a eforturilor de salvare după ce o furtună a lovit comunitățile joase de coastă în weekendul precedent. Potrivit Gărzii Naționale, aproximativ 300 de locuitori au fost adunați în Bethel, după ce au fost evacuați din satele de coastă devastate de valuri puternice […]
14:20
Buzu nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale # N4
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, nu cunoaște, deocamdată, dacă va rămâne în fruntea ministerului. Declarația a fost făcută de oficial la o conferință de presă comună cu proaspătul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spătari. El a precizat că decizia în acest sens va fi luată de noul premier. ALEXEI BUZU, ministrul […]
14:20
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a luat decizia de a rămâne deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de politician la emisiunea sa săptămânală. El a precizat că, astfel, respectă voința cetățenilor care l-au delegat prin vot. IGOR DODON, liderul PSRM: „Am decis să rămân în Parlament. După zece ani, din 2016, […]
14:20
Cincisprezece membri ai unui grup de miliție ucraineană au fost condamnați vineri de un tribunal militar rus pentru participare la „o organizație teroristă” și au primit pedepse între 15 și 21 de ani într-o colonie penitenciară de maximă securitate, a anunțat Procurorul General al Rusiei. Bărbații erau membri ai Batalionului Aidar din Ucraina și au […]
Acum 4 ore
12:30
Nicolae Botgros va dirija prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova, după refuzul lui Voronin # N4
Nicolae Botgros va dirija prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova în noua legislatură, după refuzul comunistului Vladimir Voronin să o prezideze ca decan de vârstă. Nicolae Botgros este următorul ca vârstă în Parlament. Acesta are 72 de ani. Vladimir Voronin, președintele PCRM, anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e […]
11:50
Voronin anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e decanul de vârstă # N4
Vladimir Voronin, președintele PCRM, anunță că nu va prezida prima ședință a acestui Parlament, chiar dacă e decanul de vârstă printre noii deputați aleși și confirmați de Curtea Constituțională. Potrivit acestuia, „acest Parlament nu reflectă preferințele reale ale societății moldovenești și pentru că, prin utilizarea resurselor administrative, inclusiv a corpului diplomatic, prin presiuni fără precedent […]
Acum 6 ore
Acum 24 ore
16:50
Curtea Constituțională a validat alegerile și mandatele celor 101 deputați. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă și a fost dată citirii de către Domnica Manole, președintele Înaltei Curți. urtea Constituțională a confirmat legalitatea scrutinului și mandatele celor 101 deputați aleși, declarând că procesul electoral s-a desfășurat conform Constituției și Codului electoral. Rezultatele […]
Ieri
12:50
La cinci zile după inundațiile istorice care au ucis cel puțin 66 de persoane în centrul și estul Mexicului, grămezile uriașe de resturi și noroiul gros îngreunează operațiunile de salvare și curățare, în timp ce autoritățile se grăbesc să ajungă în comunitățile cele mai grav afectate și să caute cele 75 de persoane încă dispărute. […]
12:50
Continuă protestele în Peru. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții care încercau să ajungă la Congres # N4
Poliția peruană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții care încercau să ajungă la Congres, în cadrul primului protest major împotriva președintelui interimar Jose Jeri, la doar câteva zile după ce acesta a preluat funcția în urma unei schimbări bruște de guvern. Sute de protestatari s-au adunat în apropierea fațadei Palatului Legislativ din centrul […]
12:50
Pentagonul rămâne fără acoperire mediatică, după ce cel puțin 30 de organizații media au refuzat să semneze o nouă politică # N4
Jurnaliștii Pentagonului au fost văzuți părăsind imensul sediu al armatei SUA, după ce cel puțin 30 de organizații media au refuzat să semneze o nouă politică de acces pentru jurnaliști, avertizând asupra posibilității unei acoperiri mai reduse a celei mai puternice armate din lume. Politica cere jurnaliștilor să recunoască noile reguli privind accesul presei, inclusiv […]
12:50
Curtea administrativă supremă a Franței a respins o contestație privind regulile electorale depusă de lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, dând o lovitură eforturilor acesteia de a anula o sentință care i-ar putea compromite candidatura la alegerile prezidențiale din 2027. Le Pen a fost interzisă în martie să ocupe funcții publice timp de cinci […]
12:40
Peste 63 la sută dintre adulții din R. Moldova sunt supraponderali, iar aproape 23 la sută suferă de obezitate # N4
Peste 63 la sută dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar aproape 23 la sută suferă de obezitate, potrivit celui mai recent studiu, realizat în 2021. Totodată, cinci la sută din populație se confruntă cu subnutriție, iar peste șase la sută dintre copiii sub cinci ani sunt prea scunzi pentru vârsta lor, conform Indicelui […]
12:40
Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Prin urmare, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 51 […]
12:40
VIDEO/ O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, destructurată de oamenii legii # N4
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, a fost destructurată de oamenii legii. Astfel, pe acest caz, trei bărbați, printre care doi cetățeni străini cu vârstele de 37 și 43 de ani, sunt cercetați penal pentru organizarea jocurilor de noroc ilegale și spălare de bani. […]
09:20
Țările Uniunii Europene au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de un posibil război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat de Comisia Europeană joi și care a fost consultat de publicația POLITICO. „Până în 2030, Europa are nevoie de o postură de apărare suficient de puternică pentru a descuraja în mod […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14 octombrie 2025
17:30
VIDEO/ Chișinăul, în haine de sărbătoare. Capitala Republicii Moldova a marcat astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului # N4
Chișinăul, în haine de sărbătoare. Capitala Republicii Moldova a marcat astăzi, 14 octombrie, Hramul orașului. Cu această ocazie, centrul localității a fost transformat într-o adevărată atracție atât pentru locuitorii, cât și oaspeții municipiului. Aceștia au venit să guste din bucate tradiționale, să procure lucrările meșterilor populari, să savureze muzică și dans de calitate, dar și […]
13:00
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu. “Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și […]
13 octombrie 2025
13:50
Viceprimarii Capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici, vor renunța la funcțiile din Primăria Municipiului Chișinău pentru a merge în Parlament, în calitate de deputați din partea Blocului Alternativa. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Edilul a subliniat că plecarea celor două nu înseamnă o pierdere definitivă, ci o continuare a […]
13:50
După șapte tentative eșuate, CMC ar putea vota proiectul bugetului pentru anul 2025. Când este programată o nouă ședință # N4
După șapte tentative eșuate, Consiliul Municipal Chișinău ar putea vota, în această săptămână, proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că ședința CMC este programată pentru 15 octombrie. Totodată, el a subliniat că în pofida tuturor blocajelor activitatea municipiului este în plină desfășurare. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: […]
13:50
Punctul de trecere a frontierei Chaman dintre Pakistan și Afganistan a rămas închis pentru a treia zi consecutivă, duminică, lăsând blocați sute de refugiați afgani, în timp ce un conflict militar tensionat între cele două țări a suspendat complet comerțul și tranzitul. Închiderea vine după confruntări intense la frontieră în weekend, fiecare parte acuzând-o pe […]
13:40
Grosu, despre militarii ruși din regiunea transnistreană: „Îi urcăm într-un avion și îi trimitem acasă” # N4
Chișinăul este gata să achite un avion pentru a trimite într-o singură direcție militarii ruși din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, la un interviu pentru Agerpres. Potrivit lui, soluționarea acestei probleme ar contribui semnificativ la procesul de reintegrare a Republicii Moldova. IGOR GROSU, președintele PAS: „300-400 […]
13:40
Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei la sărbătoarea dedicată Hramului orașului, care va fi marcată pe 14 octombrie. Potrivit edilului, Ion Ceban, municipalitatea a pregătit un program variat de activități pentru toate vârstele. Este vorba despre expoziții, târguri ale meșterilor populari, producătorilor autohtoni și bucate tradiționale. Seara va culmina cu un concert în […]
13:40
După aproape doi ani la conducerea Guvernului, Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcția de prim-ministru. De asemenea, premierul a precizat că renunță și la mandatul de deputat, obținut pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile din 28 septembrie. Declarațiile în acest sens au fost făcute în cadrul unei conferințe […]
13:30
Atac armat pe o insulă din Carolina de Sud. Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 rănite # N4
Patru persoane au fost ucise și cel puțin 20 rănite într-un atac armat într-un restaurant dintr-un oraș de pe o insulă din Carolina de Sud, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Beaufort. Oamenii legii au fost solicitați cu puțin înainte de ora 1 dimineața, unde au găsit mai multe persoane rănite prin împușcare, potrivit unui […]
13:20
O „veche-nouă” componență a guvernului francez. Majoritatea funcțiilor de top au rămas neschimbate # N4
Președinția Franței a anunțat duminică noua componență a cabinetului prim-ministrului Sébastien Lecornu, păstrând majoritatea funcțiilor de top neschimbate, într-un moment în care opoziția cere o schimbare politică pentru a sprijini discuțiile urgente privind bugetul. Lecornu, care a fost reconfirmat în funcția de prim-ministru săptămâna trecută, după un mandat anterior ce a durat doar 27 de […]
13:20
Noul președinte peruan, Jose Jeri, s-a confruntat duminică cu primul său protest, alegând să intre în dialog cu Aldo Marinos, un primar local care a mărșăluit timp de câteva zile până în capitala Lima pentru a cere mai multă atenție pentru regiunea sa. Marinos, primarul orașului Pataz — un mic oraș situat la aproximativ 880 […]
13:10
Veste bună pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend ușor descendent, reflectând evoluțiile recente de pe piețele internaționale. Prin urmare, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 68 de […]
13:10
Doi bărbați, de 39 și respectiv 43 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, după ce ar fi încercat să ascundă aproximativ un milion de țigări în tavanul unui autocamion, la postul vamal Leușeni-Albița. Deși mijlocul de transport ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport. Potrivit Serviciului Vamal, […]
13:10
Energocom: „Toate sumele achitate anterior în avans vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie” # N4
Toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie. Anunțul a fost făcut de „Energocom”. Precizarea a fost făcută după ce, în ultimele zile, compania a fost semnalată de mai mulți consumatori, care au informat că plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze […]
11:10
Dorin Recean nu va continua în funcția de premier. PAS i-a mulțumit lui Dorin Recean pentru conlucrarea eficientă în care a fost prim-ministru, a declarat liderul formațiunii, Igor Grosu.
09:40
Dialoguri | Tatiana Crețu: Nu m-au mirat cu nimic aceste alegeri Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
10 octombrie 2025
14:40
Motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor nu sunt. Declarația a fost făcută de directorul general al „Termoelectrica”, Iurie Razlovan. Totuși, el a subliniat că decizia finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. IURIE RAZLOVAN, directorul general al „Termoelectrica”: „La moment, la cifrele pe care le-a anunțat „Energocom”, […]
13:40
Temperaturi moderate și cer predominant noros pentru acest început de weekend, potrivit meteorologilor. Astfel, sâmbătă, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 13 grade, iar noaptea coboară la 5 grade, cu cer noros. În Centru, termometrele vor indica până la 15 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 7 grade. În Sudul […]
13:30
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care a intrat în Parlament pe listele Blocului „Patriotic”, își va forma propria fracțiune parlamentară. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vladimir Voronin, pentru presa rusă. Acesta a precizat că cele patru partide care au constituit blocul electoral – PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” – vor continua […]
12:50
Lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90 la sută # N4
Lucrările la Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău sunt finalizate în proporție de 90 la sută, iar proiectul urmează să fie pus în funcțiune până la sfârșitul anului. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la TVR Moldova. El a precizat că toate fundațiile pentru piloni sunt deja finalizate și mai […]
12:50
Premiul Nobel pentru Pace din acest an a fost acordat politicienei din Venezuela María Corina Machado, pentru „munca neobosită în apărarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean”. Anunțul a fost făcut vineri, 10 octombrie, la Oslo, de către președintele Comitetului Norvegian Nobel, Jørgen Watne Frydnes. Machado, una dintre principalele figuri ale opoziției democratice din Venezuela, a […]
12:50
Numărul secțiilor de votare în diasporă ar putea fi redus la următoarele alegeri. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, motivul ar fi că că la scrutinul recent au fost deschise 301 secții de votare în afara țării, cu 70 mai multe decât […]
12:40
VIDEO/ Ploile abundente au transformat mai multe străzi din orașul Căușeni în adevărate capcane de noroi # N4
Trei zile de ploi abundente au transformat mai multe străzi din orașul Căușeni în adevărate capcane de noroi. Pe strada Mihail Sadoveanu, locuitorii spun că sunt nevoiți să încalțe cizme din cauciuc pentru a ieși din curte, transmite Studio-L. „Pe jos este aproape imposibil pe timp de ploaie. Trebuie încălțăminte specială – ciubote sau caloși. […]
12:40
Rusia a lansat un nou atac cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cel puțin nouă persoane au fost rănite # N4
Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 10 octombrie, un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma loviturilor, iar în Zaporojie un copil de șapte ani a murit din cauza rănilor suferite. Primarul […]
12:40
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, în timp ce părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, sperând că în cel mai apropiat timp va veni și căldura promisă, transmite TV Nord. „Este […]
12:30
Fosile rare de dinozauri au fost descoperite în sudul Argentinei, în provincia Rio Negro, în timpul unei campanii de săpături transmisă în direct. Paleontologii de la Laboratorul de Anatomie Comparativă și Evoluție a Vertebratelor, parte a Muzeului Argentinian de Științe Naturale, lucrau în apropierea orașului General Roca când au făcut descoperirea. Locația exactă nu a […]
