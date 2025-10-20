„Prin extinderea Uniunii, asigurăm viitorul nostru”. La Bruxelles va avea loc prima ediție a Forumului privind Extinderea UE

14:10

Astăzi a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară”, episodul Vlad Plahotniuc, cu citirea rechizitoriului. Dosarul se află pe masa magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Nici de această dată inculpatul nu s-a prezentat în fața instanței. Potrivit președintelui completului de judecată, Sergiu Stratan, Vlad Plahotniuc a transmis o cerere în care roagă să nu fie escortat și că interesele sale vor fi reprezentate de avocați, transmite IPN.