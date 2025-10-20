Ora de muzică | In memoriam Sandu Cazacu (1949-2025), interviu (audio)
Radio Chisinau, 20 octombrie 2025 10:20
Emisiune în amintirea legendarului chitarist al formației „NOROC”
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
10:35
ANTA și INSP au sancționat mai mulți șoferi la Călărași pentru transportul ilicit de persoane # Radio Chisinau
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), au desfășurat o acțiune comună de control în orașul Călărași, vizând combaterea transportului ilicit de persoane. În cadrul verificărilor, autoritățile au identificat șapte cazuri de transport ilicit pentru care au fost întocmite procese-verbale de contravenție. De asemenea, în unele cazuri, s-a dispus ridicarea plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor implicate.
Acum 15 minute
10:20
Emisiune în amintirea legendarului chitarist al formației „NOROC”
Acum 30 minute
10:10
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri” # Radio Chisinau
Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua.
Acum o oră
09:50
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Sportiva din Republica Moldova s-a impus în etapele găzduite la Poreč (Croația) și Katerini (Grecia) și a încheiat cu o victorie în finala de la Alexandria (Egipt).
Acum 2 ore
09:15
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a comisarului european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.
09:00
Granturi pentru fermele de bovine, ovine și caprine. Cererile pot fi depuse de astăzi, 20 octombrie # Radio Chisinau
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de astăzi, cererile de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi din Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură”, finanțat de Banca Mondială.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 69 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 84 de bani.
Acum 4 ore
08:30
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu cetățenii R. Moldova stabiliți în SUA: Fiecare cetățean moldovean, indiferent unde se află, poate contribui la integrarea europeană # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la o discuție cu membrii comunității moldovenești din Statele Unite ale Americii (SUA), desfășurată la sediul Ambasadei Republicii Moldova în SUA. În cadrul dialogului, guvernatoarea a subliniat că sistemul bancar din Republica Moldova este solid, bine capitalizat și într-un proces constant de modernizare, în deplină concordanță cu standardele europene, menționând totodată că majoritatea acționarilor instituțiilor bancare sunt din Uniunea Europeană.
08:25
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, în dialog cu cetățenii R. Moldova stabiliți în SUA. „Integrarea europeană este un proiect de amploare, iar fiecare cetățean moldovean, indiferent unde se află, poate fi parte din această construcție” # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat la o discuție cu membrii comunității moldovenești din Statele Unite ale Americii (SUA), desfășurată la sediul Ambasadei Republicii Moldova în SUA. În cadrul dialogului, guvernatoarea a subliniat că sistemul bancar din Republica Moldova este solid, bine capitalizat și într-un proces constant de modernizare, în deplină concordanță cu standardele europene, menționând totodată că majoritatea acționarilor instituțiilor bancare sunt din Uniunea Europeană.
08:05
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT) # Radio Chisinau
În timpul întâlnirii sale din 17 octombrie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele SUA Donald Trump l-ar fi presat pe acesta să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, avertizându-l că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a amenințat că va „distruge” Ucraina dacă aceasta va refuza, scrie Financial Times.
Acum 24 ore
17:55
Benzina și motorina, comercializată în Republica Moldova, respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene, comunică Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSNPNPC).
17:30
Oana Țoiu participă luni la reuniunea miniștrilor de externe din UE: „Evoluțiile recente din Republica Moldova” și războiul din Ucraina, pe agendă # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va participa mâine la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfășura la Luxemburg, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la București.
17:05
Localnicii din Mereni vor beneficia în curând de propria energie electrică produsă de stația fotovoltaică, construită cu sprijinul nerambursabil al Uniunii Europene. Parcul fotovoltaic va fi dat în exploatare până la finele lunii noiembrie curent, transmite MOLDPRES.
16:40
OAMENII CETĂȚII | Chirurgul Adrian Hotineanu: Avem specialiști, echipamente, bugete. Dacă vom avea și donatori, vom salva vieți (Audio) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oamenii Cetății” de la Radio Chișinău, invitatul nostru a fost dr. Adrian Hotineanu, medic chirurg, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe medicale, cercetător și manager medical. Crescut într-o familie de medici, a fost profund influențat de tatăl său, regretatul Vladimir Hotineanu, chirurg renumit și fost ministru al sănătății.
16:15
Drone ucrainene au atacat o instalație de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg, provocând un incendiu într-un atelier al uzinei, a declarat duminică guvernatorul regional Evgheni Solnțev pe canalul său oficial de Telegram, transmite Reuters, citată de News.ro.
15:45
O cantină de ajutor social a fost deschisă oficial ieri, 18 octombrie, în satul Coșernița din raionul Florești, cu sprijin financiar din partea Marii Britanii. Astfel, datorită inițiativei, persoanele social vulnerabile din localitate vor avea parte zilnic de o masă caldă.
15:45
Arcașii moldoveni Dan Olaru și Alexandra Mîrca s-au impus la Balcaniada din Muntenegru, obținând oduă medalii de aur pentru Republica Moldova.
15:20
Meteorologii au emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Avertizarea este valabilă în perioada 20-21 octombrie, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
14:50
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de încetare a focului, după discuțiile de pace de la Doha # Radio Chisinau
Pakistanul și Afganistanul au convenit asupra unui „armistițiu imediat” în cadrul negocierilor de la Doha, după o săptămână de ciocniri violente la frontieră, cele mai grave violențe dintre vecinii din Asia de Sud de la preluarea puterii de către talibani la Kabul în 2021, potrivit Reuters.
14:25
O cantină de ajutor social a fost deschisă oficial ieri, 18 octombrie, în satul Coșernița din raionul Florești, cu sprijin financiar din partea Marii Britanii. Astfel, datorită inițiativei, persoanele social vulnerabile din localitate vor avea parte zilnic de o masă caldă.
14:00
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii # Radio Chisinau
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru din Paris. Mai mulți hoți au păstrus în clădire cu un lift pentru marfă și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii. Totul a durat doar 10 minute și s-a petrecut între 10:30 și 10:40. Ministrul Culturii din Franța a anunțat că muzeul va rămâne închis pentru restul zilei, potrivit Agerpres, care citează AFP.
13:30
Republica Moldova marchează Ziua Juristului. Ministra Justiției: „În acest moment crucial al parcursului nostru european, comunitatea juridică are un rol primordial” # Radio Chisinau
În fiecare an, la data de 19 octombrie, în Republica Moldova este marcată sărbătoarea profesională a juriștilor. Cu această ocazia, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a transmis un mesaj de felicitare în care a subliniat „rolul primordial” al comunității juridice în parcursul european al țării.
13:05
Încă o explozie într-un bloc din România, ca urmare a unei acumulări de gaze: O persoană a fost transportată la spital și 17, evacuate # Radio Chisinau
O explozie s-a produs duminică dimineață la un bloc din municipiul Bistrița, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. Explozia s-a produs la etajul 2, în apartamentul unui bătrân de 77 de ani, care a fost găsit în viață. Locatarii au putut reveni la casele lor după câteva ore, când autoritățile au stabilit că a fost îndepărtat orice pericol.
12:40
VIDEO | Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”: 3 pacienți cu afecțiuni cardiace grave au primit implanturi, cu sprijinul medicilor din Iași # Radio Chisinau
Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” din Chișinău anunță despre o premieră medicală pentru Republica Moldova. Este vorba despre trei pacienți cu boli cardiace severe au beneficiat de implantarea unui resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD), ale căror intervenții s-au desfășurat fără complicații. Echipa medicală a fost asistată de profesorul Cristian Stătescu, specialist al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, România.
12:15
Vladimir Putin ar fi cerut, într-o discuție cu Donald Trump, controlul deplin asupra Donețkului drept condiție pentru încetarea războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiție pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
11:45
Filmul „Dracula” de Radu Jude, o satiră despre putere, frică și miturile naționale, închide Zilele Filmului Românesc la Chișinău # Radio Chisinau
Zilele Filmului Românesc se încheie duminică, 19 octombrie, cu pelicula „Dracula”, semnată de Radu Jude – o satiră istorică și contemporană care explorează modul în care legenda lui Dracula a fost folosită, reinterpretată și distorsionată de-a lungul timpului, de la originile medievale până la mitologia pop modernă. Tot astăzi, cinefilii sunt invitați să vizioneze și filmul „Nu mă lăsa să mor” de Andrei Iepure. În program a fost inclusă și pelicula pentru copii „Tinerețe fără bătrânețe”. Intrarea la toate proiecțiile este liberă, transmite MOLDPRES.
11:20
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, una dintre cele mai vechi instituții culturale ale Chișinăului, marchează 148 de ani de la înființare, notează IPN.
10:55
„No Kings”: Aproape 7 milioane de persoane din toată America au protestat împotriva lui Donald Trump # Radio Chisinau
Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor președintelui Donald Trump în orașe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles, relatează BBC. Aproape șapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulți decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstrații „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziție față de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump, au anunțat organizatorii, citați de CNN.
Ieri
10:25
Explozia din București s-a produs în apartamentul unei avocate. Toate victimele sunt femei # Radio Chisinau
Toate cele trei persoane decedate în explozia de vineri, produsă la București, sunt femei. Ele au fost identificate, însă pentru două dintre victime se așteaptă confirmarea prin test ADN. Deflagrația s-ar fi produs în apartamentul unei avocate pensionare din cadrul Baroului București, transmite IPN.
10:00
Frontiera de stat, traversată de peste 70 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 70 568 de traversări.
09:30
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală” # Radio Chisinau
Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Cristian Păunescu, repune pe tapet, într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld, chestiunea Tezaurului României, nerecuperat de la Rusia. Acesta afirmă că pentru români, recuperarea lui este o chestiune de datorie morală. S-au încercat toate căile posibile de negociere, dar URSS și, ulterior, Rusia au ignorat această datorie. Valoarea Tezaurului se ridică acum la 8 miliarde de euro.
09:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi cerul va fi noros la variabil, cu ploi slabe în unele zone ale Republicii Moldova.
18 octombrie 2025
18:20
Guvernatoarea BNM, la Washington: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive # Radio Chisinau
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la evenimentul „Women Leaders’ Discussion”, desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.
17:55
Austria își schimbă poziția și sprijină noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Austria a anunțat sâmbătă că va susține cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunțând la opoziția exprimată anterior și eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters, preluată de News.ro.
17:25
Militari din Republica Moldova și România participă la exercițiul multinațional JCET 2025. Exercițiul se va desfășura la poligoanele Armatei Naționale # Radio Chisinau
Armata Națională desfășoară exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), în perioada 20-31 octombrie. La activități vor participa și militari români, în cadrul unei tradiționale cooperări care are loc în contextul acestui exercițiu din anul 2009. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că pe durata exercițiului, tehnica militară se va deplasa din unități către centrele de instruire
16:50
Raport ONU: Traficul de persoane în scopuri infracționale ia amploare la nivel global, inclusiv în Republica Moldova # Radio Chisinau
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la 8% în 2022. În Republica Moldova, de la începutul acestui an, cel puțin zece cetățeni au fost implicați, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane în scopul exploatării prin activități infracționale, transmite IPN.
16:25
Președintele român Nicușor Dan cere urgentarea anchetei în cazul exploziei din București # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, solicită urgentarea anchetei în cazul exploziei produse vineri într-un bloc locativ de pe Calea Rahovei din București, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o tânără însărcinată, iar alte 15 au fost spitalizate, unele fiind în stare gravă, transmite IPN.
15:50
Cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Republica Moldova a fost preluat de un investitor din Dubai care promite investiții de milioane # Radio Chisinau
Kavit Handa, cetățean britanic care susține că este investitor global în domeniul sănătății cu sediul în Dubai, a anunțat achiziționarea a 100% din firma BB Hamodialyse din Cipru, care deține cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Republica Moldova.
15:20
UE propune un mecanism prin care Ucraina să utilizeze active rusești înghețate pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și achiziții de armament # Radio Chisinau
Comisia Europeană a sugerat, vineri, ca o parte dintr-un „împrumut pentru reparații” în valoare de 140 miliarde de euro, finanțat din lichiditățile obținute din active rusești înghețate în UE, să fie folosit de guvernul de la Kiev pentru susținerea industriei sale de apărare și pentru a achiziționa arme și muniții, potrivit unui document consultat de AFP și Reuters și transmis statelor membre înaintea summit-ului european din 23–24 octombrie, relatează Agerpres.
14:55
Trei sportivi moldoveni, Dumitru Ceban, Cristian Țugulea și Alexandru Romanov au câștigat medaliile de bronz la Campionatul mondial de grappling din Serbia, transmite IPN.
14:30
Trei persoane au murit și alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din orașul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunțat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram, transmite Reuters, citat de News.ro.
14:00
Festivalul Pompierilor Voluntari, la Gura Bâcului: 20 de echipe concurează la probe de intervenție în situații de urgență # Radio Chisinau
Cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari se desfășoară astăzi pe stadionul din satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, reunind peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din întreaga țară. Evenimentul, devenit deja o tradiție, pune în valoare curajul, forța și spiritul de echipă al celor care intervin, adesea primii, în situații de urgență, transmite MOLDPRES.
13:35
MEMORIAL BASARABEAN | Nicolae Negru: Filologul Ion Conțescu mi-a cerut scrisorile lui Gheorghe David adresate lui Gorbaciov și în scurt timp Europa Liberă a relatat despre cazul lui (Audio) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Memorial Basarabean” vă propunem continuarea interviului cu scriitorul și publicistul Nicolae Negru, în care invitatul își deapănă amintirile inserate în volumul „O progenitură dușmană”. Aflăm momente mai puțin cunoscute despre mișcarea de rezistență din anii 1970-80 ai secolului trecut, despre disidentul Gheorghe David, o victimă a represiunilor regimului comunist, alți colegi de generație ai lui Nicolae Negru.
13:10
Incendiu la un bloc cu 10 etaje din București: 45 de persoane evacuate, o victimă cu arsuri # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineață, la subsolul unui bloc de 10 etaje situat pe Calea Plevnei, în Sectorul 6 al Capitalei. Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.
12:45
Zilele Filmului Românesc la Chișinău | „Pădurea de molizi”, un film inspirat din tragedia de la Fântâna Albă, în regia lui Tudor Giurgiu # Radio Chisinau
Cea de-a treia zi a Festivalului Filmului Românesc aduce pe marele ecran pelicula „Pădurea de molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, inspirată din tragedia de la Fântâna Albă, petrecută pe 1 aprilie 1941.
12:20
ONU întâmpină obstacole majore în livrarea ajutoarelor către nordul înfometat al Gazei # Radio Chisinau
Convoaiele umanitare ale Organizației Națiunilor Unite se confruntă cu dificultăți serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâșiei Gaza afectate de foamete, din cauza drumurilor distruse de război și a menținerii închise a principalelor rute de acces, în pofida încetării focului dintre Israel și Hamas, a anunțat vineri ONU.
11:55
Republica Moldova va găzdui, în premieră, un festival și concurs internațional dedicat acordeonului # Radio Chisinau
În perioada 23–28 octombrie 2025, Republica Moldova găzduiește, în premieră, un concurs internațional și un festival dedicat acordeonului - „Moldova Accordion Days”. Evenimentul include patru concerte de excepție și competiții cu participanți din mai multe țări europene, reunind tineri talentați și artiști consacrați ai genului. În cadrul festivalului vor avea loc patru concerte - trei în Chișinău și unul la Bălți.
11:35
Donald Trump le-a cerut lui Putin și Zeleski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump dorește înghețarea liniei frontului în Ucraina și minimizează așteptările privind o posibilă furnizare de rachete Tomahawk. Trump le-a cerut lui Putin și lui Zelenski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului, transmite IPN.
11:05
Târguri cu produse autohtone în toate sectoarele orașului Chișinău, în acest weekend # Radio Chisinau
În zilele de 18 și 19 octombrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Primăria municipiului Chișinău menționează că inițiativa are scopul de a sprijini producătorii locali și de a le oferi chișinăuienilor acces la fructe, legume și alte produse de sezon.
10:45
Frontiera de stat, traversată de peste 63 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 63 600 de traversări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.