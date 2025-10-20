Producția industrială a crescut cu peste 3% în luna august

14:00

Jaf ca în filme la Muzeul Luvru din Paris. Mai mulți hoți au păstrus în clădire cu un lift pentru marfă și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii. Totul a durat doar 10 minute și s-a petrecut între 10:30 și 10:40. Ministrul Culturii din Franța a anunțat că muzeul va rămâne închis pentru restul zilei, potrivit Agerpres, care citează AFP.