O pană majoră de internet afectează sute de companii la nivel global. Milioane de utilizatori, lăsați fără acces online

10:55

Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor președintelui Donald Trump în orașe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles, relatează BBC. Aproape șapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulți decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstrații „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziție față de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump, au anunțat organizatorii, citați de CNN.