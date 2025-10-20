Ora de Vârf | Emisiunea din 20 octombrie 2025 (Audio)

11:45

Zilele Filmului Românesc se încheie duminică, 19 octombrie, cu pelicula „Dracula”, semnată de Radu Jude – o satiră istorică și contemporană care explorează modul în care legenda lui Dracula a fost folosită, reinterpretată și distorsionată de-a lungul timpului, de la originile medievale până la mitologia pop modernă. Tot astăzi, cinefilii sunt invitați să vizioneze și filmul „Nu mă lăsa să mor” de Andrei Iepure. În program a fost inclusă și pelicula pentru copii „Tinerețe fără bătrânețe”. Intrarea la toate proiecțiile este liberă, transmite MOLDPRES.