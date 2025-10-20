Noi subterfugii de la Țuțu? Procurorii îl suspectează de tergiversarea dezbaterilor judiciare
TVR Moldova, 20 octombrie 2025 18:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu ajuns la o nouă şedinţă de judecată sub escorta trupelor speciale de la "Fulger", după ce magistraţii au dispus aducerea lui silită. A obţinut însă o nouă amânare după ce primul lui avocat a lipsit, iar al doilea şi cel din oficiu au spus că nu au apucat să vadă dosarul. Procurorii anticorupţie afirmă că ar fi vorba de o tergiversare.
Acum 5 minute
19:10
La Ghiliceni, Telenești, Asociaţia „Monumentum” a inaugurat un cimitir al eroilor români # TVR Moldova
În preajma Zilei Armatei Române, celebrată anual pe 25 octombrie, în localitatea Ghiliceni, raionul Teleneşti, a avut loc inaugurarea cimitirului eroilor români căzuţi în cel de-Al Doilea Război Mondial. Cimitirul are 20 de cruci militare și o troiță pe care sunt incrustate numele eroilor. Cimitirul a fost reamenajat cu ajutorul Asociaţiei Obștești "Monumentum" sprijinit de Grupul de Asociații „Pentru Neam și Țară".
Acum o oră
18:40
18:20
George Simion, președintele AUR, și Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă, PDA, au semnat la Palatul Parlamentului un protocol de colaborare între cele două partide. Evenimentul are loc în contextul în care PDA a reușit să obțină șase mandate în legislativul de la Chișinău în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie.
Acum 2 ore
18:10
Astăzi marcăm "Ziua Mondială a Osteoporozei", o zi care ne amintește cât de important este să avem grijă de sănătatea oaselor.
17:20
Ministerul Educaţiei a publicat astăzi orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026. Toate probele vor începe la ora 9, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene.
Acum 4 ore
16:50
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de energie.
16:50
„Poziția Rusiei nu se schimbă” - Kremlinul respinge înghețarea liniei frontului din Ucraina # TVR Moldova
Poziția Moscovei cu privire la posibilitatea întreruperii ostilităților de-a lungul actualelor linii ale frontului din Ucraina nu s-a schimbat, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 20 octombrie, atunci când a fost întrebat despre propunerile înaintate de SUA, potrivit kyivindependent.com.
16:10
Decanul supleant de vârstă al noului Parlament, Zinaida Greceanîi, va prezida ședința de constituire a Legislativului Republicii Moldova, programată pe 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Acest eveniment marchează începutul oficial al activității Parlamentului de legislatura a XII-a, după validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.
15:40
Zilele Filmului Românesc, ediţia 2025, au adunat la Chişinău sute de cinefili care s-au bucurat de filme clasice și contemporane, coproducții româno-moldovenești, şi au participat la discuţii cu regizori, actori și profesioniști din industria cinematografică. Festivalul s-a încheiat ieri cu pelicula "Dracula", semnată de Radu Jude. O satiră istorică, dar și contemporană, care explorează modul în care legenda lui Dracula a fost folosită, reinterpretată și distorsionată de-a lungul timpului.
15:30
De la obținerea independenței şi până în prezent, Republica Moldova a avut mai mulţi premieri care au influențat în mod diferit cursul politic, economic și social al țării. Unii dintre ei au rămas în memoria colectivă prin reforme curajoase, decizii controversate sau perioade de criză, în timp ce alții au trecut mai discret prin funcție. În acest reportaj, ne reamintim de toţi prim-miniștrii R. Moldova, de la primii pași în construcția statului până la provocările prezentului.
Acum 6 ore
15:10
15:00
O nouă ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat democrat Constantin Țuțu a avut loc luni. Acesta a fost adus silit în instanță. La ședința precedentă, nici Țuțu, nici avocatul său nu s-au prezentat, motiv pentru care instanța a aplicat avocatului o amendă de 2.000 de lei și a dispus aducerea silită a fostului deputat.
14:50
„Riscul rămâne ridicat”: Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest la solicitarea procurorilor # TVR Moldova
Instanța de judecată a admis luni cererea procurorilor de a prelungi arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc pentru încă 30 de zile, în dosarul „Frauda Bancară”. Ședința de judecată din 20 octombrie, a avut loc fără prezența fostului lider PD, care nu s-a prezentat nici de această dată la proces.
14:40
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova cere ca organizația „Eurasia”, afiliată fugarului penal Ilan Șor, să fie declarată organizație extremistă. Solicitarea SIS urma să fie examinată astăzi de magistrații Curții de Apel Centru, însă şedinţa a fost amânată pentru a doua oară consecutiv.
14:30
Țuțu a fost adus silit la judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență # TVR Moldova
O nouă ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență al fostului deputat democrat Constantin Țuțu a avut loc astăzi, acesta fiind adus silit în instanță. La precedenta ședință, nici Țuțu, nici avocatul său nu s-au prezentat, motiv pentru care instanța a aplicat avocatului o amendă de 2.000 de lei și a dispus aducerea silită a fostului deputat.
14:10
Fost angajat al ASP reținut într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere # TVR Moldova
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei anchete complexe privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA.
13:40
Trei persoane au fost arestate pentru escrocherii online, prejudiciu estimat la 4 milioane de lei # TVR Moldova
Polițiștia R. Moldova informează că au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane implicat în escrocherii online, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei.
Acum 8 ore
13:10
Peste 4500 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere au fost înregistrate în weekend de către oamenii legii.
13:10
Plahotniuc, în lectură profundă? Fostul politician absentează de la o nouă ședință de judecată # TVR Moldova
Luni, 20 octombrie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul „Frauda Bancară”, în cadrul căreia va începe cercetarea judecătorească, iar procurorii urmează să-i aducă la cunoștință învinuirile. Și de această dată, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la proces.
13:10
Pe măsură ce frigul și umezeala își fac simțită prezența, multe persoane se confruntă cu dureri sau rigiditate la nivelul articulațiilor. Ce semne ar trebui să ne îngrijoreze, ce putem face acasă și când e necesar să apelăm la un medic, discutăm cu Snejana Vetrilă, reumatolog-cardiolog.
12:30
„Mi-a fost milă”: Închisoare pentru ofițerul implicat în evadarea ucrainencei din penitenciarul 13 # TVR Moldova
Ofițerul Penitenciarului nr. 13 din Chișinău care a ajutat o deținută originară din Ucraina să evadeze vara trecută a fost condamnat la trei ani de închisoare. El a fost găsit vinovat de transmiterea ilegală a unor obiecte interzise și de înlesnirea evadării deținutei. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, potrivit Procuraturii Generale.
11:50
Nemerenco: Astăzi după-amiază se va decide probabil cine va fi viitorul ministru al Sănătății # TVR Moldova
Cine va fi viitorul ministru se va decide probabil în ziua de astăzi după amiază. Dacă o să am această informația vă promit că o voi face publică presei” - astfel a răspuns ministra Sănătății, Ala Nemerenco, jurnaliștilor întrebată dacă își dorește să se regăsească în noul guvern.
11:40
Uniunea Avocaților îi cere Maiei Sandu probe pentru acuzațiile privind „abuzurile avocaților” # TVR Moldova
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) a reacționat la declarațiile președintei Maia Sandu, care a propus extinderea procesului de vetting și asupra avocaților după modelul aplicat judecătorilor și procurorilor. Reprezentanții Uniunii Avocaților califică afirmațiile șefei statului drept „inadmisibile” și resping categoric ideea aplicării unei astfel de proceduri în rândul avocaților.
Acum 12 ore
11:10
Oportunități pentru APL-uri: Pot aplica pentru a obține sisteme moderne de tratare a apei # TVR Moldova
Până pe 12 noiembrie 2025, autoritățile publice locale de nivelul I din Republica Moldova pot depune dosarele de participare pentru a obține finanțare pentru instalarea sistemelor moderne de tratare a apei potabile, în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”.
10:50
Instituțiile de forță ale Republicii Moldova sunt în alertă după ce un un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în Republica Moldova, luni dimineață, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, trasmite pulsmedia.md, fapt confirmat de Poliția de Frontieră pentru TVR Moldova.
10:30
Luptătoarea Irina Rîngaci a cucerit medalia de aur în categoria de greutate 70 kg în cadrul Final Beach Wrestling World Series.
09:50
Reuniune a șefilor diplomațiilor din UE la Luxemburg: Evoluțiile recente din R. Moldova, abordate # TVR Moldova
Consiliul Afaceri Externe (CAE) se reunește luni, 20 octombrie, la Luxemburg. Întrunirea va fi prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.
09:00
Președintele Ucrainei dorește să participe la summitul de la Budapesta, dacă Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni. Nu se poate încheia un acord pentru Ucraina fără Ucraina, afirmă liderul de la Kiev. Însă, el consideră că, pentru a începe negocierile de pace, trebuie să existe un armistițiu.
08:00
Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS) solicită magistraților să declare caracterul extremist al asociației nonguvernamentale cu sediul la Moscova, „Evrazia”, afiliată fugarului penal Ilan Șor. Prima ședință urmează să aibă loc luni, 20 octombrie.
Acum 24 ore
20:10
Chișinău a găzduit Duathlonul, o competiție de alergare și ciclism pentru amatori și profesioniști # TVR Moldova
Chișinăul a fost astăzi scena unei adevărate provocări sportive. Duatlonul este o cursă care îmbină alergarea cu ciclismul iar competitorii au transformat competiția într-o adevărată sărbătoare a sportului. În ciuda vremii, evenimentul a reunit participanți de toate vârstele.
19:40
Sezonul de toamnă vine la pachet cu plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de viță de vie, florilor sau arbuștilor decorativi. Pietele au oferte variate si cumpăratori au de unde alege. Comercianţii se pling insa că în acest sezon vânzările au scăzut considerabil.
Ieri
19:10
Curtea Constituțională cere măsuri urgente pentru reglementarea publicității electorale online # TVR Moldova
Curtea Constituţională din Republica Moldova solicita noului guvern măsuri urgente pentru reglementarea publicităţii electorale pe online. La alegerile din 28 septembrie au fost raportate o mulţime de cazuri de distribuire a informaţiilor false pe platformele de sociale amplificată de inteligenţa artificială cu utilizarea unor conturi neautentice.
18:40
Cod galben de înghețuri în toată țara, temperaturile vor coborî până la -3 grade Celsius # TVR Moldova
Toamna si-a intrat pe deplin in drepturi si vremea se răceste tot mai mult. Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben, în toată Republica Moldova, pentru următoarele zile.
18:10
„Malahim”-expoziție cu lucrări despre îngeri, lumină și haos, semnată de tânărul artist Leo Dolghier # TVR Moldova
Până pe 24 octombrie, la Iusty Art Gallery, puteți admira expoziția "Malahim", semnată de tânărul artist Leo Dolghier Oleg. Pictorul, pasionat de arta religioasă și spirituală, ne invită la un dialog contemplativ. Detalii vedeți într-un reportaj realizat de jurnalistul TVR MOLDOVA, Anatol Fornea.
17:10
Bijuterii din colecția Coroanei Franceze furate din muzeul Luvru într-un jaf de șapte minute # TVR Moldova
Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, situat în Paris, Franța, s-a închis duminică în urma unui jaf. Hoții au pătruns în Muzeul Luvru din exterior folosind o nacelă și au furat bijuterii de o valoare inestimabilă, a declarat ministrul de Interne al Franței.
16:40
Festivalul „Dor de Casă” de la Paris, prezentat în noul proiect TVR Moldova „La pas prin Europa” # TVR Moldova
,,La pas prin Europa” este un nou proiect la TVR Moldova. Jurnalistul Ion Railean pornește într-o nouă aventură, unde va afla poveștile oamenilor noștri plecați departe de casă.
16:10
Elena Călugăreanu, proprietara unei cafenele din Paris: Torturile moldovenești cuceresc francezii # TVR Moldova
ELENA CĂLUGĂREANU, PROPRIETARA UNEI CAFENELE DIN PARIS Torturile populare în Moldova, „Medovik” sau „Napoleon”, dar și plăcintele noastre tradiționale cuceresc francezii, datorită unei familii de moldoveni, stabilită la Paris, acum 13 ani.
15:10
Localitatea Coșernița are acum o cantină socială care oferă zilnic mese calde celor vulnerabili # TVR Moldova
Pe 18 octombrie 2025, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost inaugurată cantina de ajutor social, destinată persoanelor aflate în dificultate. Noua instituție va oferi mese calde zilnice celor mai vulnerabili membri ai comunității, contribuind la reducerea excluziunii sociale și la îmbunătățirea calității vieții acestora.
14:10
Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze Rusiei controlul deplin asupra regiunii Donețk drept condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump săptămâna aceasta, a relatat The Washington Post.
13:10
De-a lungul timpului, tinerii din întreaga lume ne-au surprins cu idei care au schimbat modul în care trăim și ne distrăm. De la trambulină până la sisteme pentru curățarea plasticului din oceane, aceste invenții poartă semnătura unor adolescenți vizionari.
13:00
Directoare de grădiniță din Chișinău a fost condamnată la 3 ani cu suspendare pentru corupție # TVR Moldova
Dina Pavaleanu, directoarea Grădiniței nr. 32 din Chișinău, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, o amendă de 200.000 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 5 ani, fiind găsită vinovată de corupere pasivă.
12:10
Marc are patru ani, dar deja cunoaște câte ceva din judo. Antrenamentele pentru cei mici sunt adaptate în funcție de interesele lor.
11:10
O femeie din Republica Moldova a fost condamnată pentru corupere activă, după ce a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră pentru a trece ilegal un minor peste hotar.
10:10
Cancerul mamar, în creștere: peste 11.800 de femei trăiesc cu acest diagnostic în Republica Moldova # TVR Moldova
În fiecare an, luna octombrie este marcată la nivel mondial ca Luna Conștientizării Cancerului Mamar, având drept scop creșterea gradului de informare privind prevenirea, depistarea precoce și tratamentul acestei maladii.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de duminică, 19 octombrie, vreme instabilă cu ploi slabe în centrul și sudul R. Moldova.
18 octombrie 2025
21:10
Voronin vrea fracțiune separată și declară rezultatele Blocului Patriotic nesatistăcătoare # TVR Moldova
PCRM califică rezultatele obținute de Blocul Patriotic Electoral „Socialiști, Comuniști, Inima și Viitorul Moldovei” în alegerile din 28 septembrie ca fiind nesatisfăcătoare și anunță că va forma o fracțiune separată din rândul parlamentarilor aleși din partea formațiunii.
20:30
300 de mil. de dolari pentru o operațiune eșuată: Cum a vrut Kremlinul să cumpere Republica Moldova # TVR Moldova
300 de milioane de dolari a cheltuit Rusia pentru a deturna statul de drept din Republica Moldova, prin fraudarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Alte transferuri de bani din străinătate, de sute de milioane de dolari, au fost blocate de autorităţi. Datele sunt confirmate de Inspectoratul Naţional de Investigaţii, dar valoarea e estimativă ar putea fi de câteva ori mai mare.
20:00
La Gura Bâcului, peste 150 de salvatori s-au reunit la Festivalul Pompierilor Voluntari # TVR Moldova
Peste 150 de pompieri și salvatori din Republica Moldova s-au reunit sâmbătă la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari, desfășurat în satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi. Evenimentul a fost dedicat eroilor care își riscă viața zi de zi pentru siguranța comunităților. Festivalul face parte din proiectul EU4Moldova Rezilientă, finanțat de Uniunea Europeană.
19:40
Campania de vaccinare antigripală este în plină desfășurare la Soroca. Tot mai mulți oameni aleg să se imunizeze pentru a preveni complicațiile provocate de viroze și gripă. Vârstnici sau persoane active și-au dat seama că vaccinarea este cea mai sigura si eficienta măsură se protecție.
