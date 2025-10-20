Oportunități pentru APL-uri: Pot aplica pentru a obține sisteme moderne de tratare a apei

15:30

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea sa este pregătită să-și asume rolul unei opoziții responsabile în Parlament. Deși spune că partidul pe care îl reprezintă nu își dorește funcții, Renato Usatîii afirmă că ar putea face treabă bună în comisia pentru integrare europeană, care ar urma să fie înființată în următorul Legislativ.