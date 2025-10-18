Voronin vrea fracțiune separată și declară rezultatele Blocului Patriotic nesatistăcătoare

18:40

La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, locatarii nu au fost reconectați la gaz. Acum, când temperaturile au scăzut, oamenii se plâng că îngheață în case și gătesc doar la plite electrice. Autoritățile dau asigurări că problema va fi rezolvată în următoarele săptămâni, însă lucrările la acoperiș sunt blocate de un locatar care nu vrea să renunțe la câțiva metri pătrați de mansardă.