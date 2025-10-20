Fost angajat al ASP reținut într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere
TVR Moldova, 20 octombrie 2025 14:10
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei anchete complexe privind corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA.
