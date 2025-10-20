Fost angajat al ASP reținut într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere

20:10

Peste 200 de copii din oraşul Soroca şi-au propus, prin propriul exemplu, să le demonstreze localnicilor care sunt beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme. Aceştia au venit în centrul municipiului pe biciclete şi trotinete şi au dat o tură prin oraş. Evenimentul este o contuare a şirului de activităţi dedicate Mobilității Urbane, o campanie anuală organizată de Uniunea Europeană.