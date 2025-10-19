Localitatea Coșernița are acum o cantină socială care oferă zilnic mese calde celor vulnerabili
TVR Moldova, 19 octombrie 2025 15:10
Pe 18 octombrie 2025, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost inaugurată cantina de ajutor social, destinată persoanelor aflate în dificultate. Noua instituție va oferi mese calde zilnice celor mai vulnerabili membri ai comunității, contribuind la reducerea excluziunii sociale și la îmbunătățirea calității vieții acestora.
Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze Rusiei controlul deplin asupra regiunii Donețk drept condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump săptămâna aceasta, a relatat The Washington Post.
De-a lungul timpului, tinerii din întreaga lume ne-au surprins cu idei care au schimbat modul în care trăim și ne distrăm. De la trambulină până la sisteme pentru curățarea plasticului din oceane, aceste invenții poartă semnătura unor adolescenți vizionari.
Directoare de grădiniță din Chișinău a fost condamnată la 3 ani cu suspendare pentru corupție # TVR Moldova
Dina Pavaleanu, directoarea Grădiniței nr. 32 din Chișinău, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, o amendă de 200.000 de lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de 5 ani, fiind găsită vinovată de corupere pasivă.
Marc are patru ani, dar deja cunoaște câte ceva din judo. Antrenamentele pentru cei mici sunt adaptate în funcție de interesele lor.
O femeie din Republica Moldova a fost condamnată pentru corupere activă, după ce a încercat să ofere mită unui polițist de frontieră pentru a trece ilegal un minor peste hotar.
Cancerul mamar, în creștere: peste 11.800 de femei trăiesc cu acest diagnostic în Republica Moldova # TVR Moldova
În fiecare an, luna octombrie este marcată la nivel mondial ca Luna Conștientizării Cancerului Mamar, având drept scop creșterea gradului de informare privind prevenirea, depistarea precoce și tratamentul acestei maladii.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de duminică, 19 octombrie, vreme instabilă cu ploi slabe în centrul și sudul R. Moldova.
Voronin vrea fracțiune separată și declară rezultatele Blocului Patriotic nesatistăcătoare # TVR Moldova
PCRM califică rezultatele obținute de Blocul Patriotic Electoral „Socialiști, Comuniști, Inima și Viitorul Moldovei” în alegerile din 28 septembrie ca fiind nesatisfăcătoare și anunță că va forma o fracțiune separată din rândul parlamentarilor aleși din partea formațiunii.
300 de mil. de dolari pentru o operațiune eșuată: Cum a vrut Kremlinul să cumpere Republica Moldova # TVR Moldova
300 de milioane de dolari a cheltuit Rusia pentru a deturna statul de drept din Republica Moldova, prin fraudarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Alte transferuri de bani din străinătate, de sute de milioane de dolari, au fost blocate de autorităţi. Datele sunt confirmate de Inspectoratul Naţional de Investigaţii, dar valoarea e estimativă ar putea fi de câteva ori mai mare.
La Gura Bâcului, peste 150 de salvatori s-au reunit la Festivalul Pompierilor Voluntari # TVR Moldova
Peste 150 de pompieri și salvatori din Republica Moldova s-au reunit sâmbătă la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari, desfășurat în satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi. Evenimentul a fost dedicat eroilor care își riscă viața zi de zi pentru siguranța comunităților. Festivalul face parte din proiectul EU4Moldova Rezilientă, finanțat de Uniunea Europeană.
Campania de vaccinare antigripală este în plină desfășurare la Soroca. Tot mai mulți oameni aleg să se imunizeze pentru a preveni complicațiile provocate de viroze și gripă. Vârstnici sau persoane active și-au dat seama că vaccinarea este cea mai sigura si eficienta măsură se protecție.
La piață sau la colț de stradă se vând în continuare ciuperci fără aviz sanitar. Șapte oameni au ajuns la spital de la începutul acestei săptămâni după ce au mâncat ciuperci otrăvitoare. Unii comercianți din satul Condriţa recunosc că vând de ani de zile, dar deosebesc cu uşurinţă ciupercile comestibile de cele otrăvitoare.
Cifrele corupției din vama R. Moldova: Patru vameşi - demişi și 183 - sancționați cu mustrări # TVR Moldova
Potrivit directorului Serviciului Vamal, în ultimul an, s-a dublat numărul infracțiunilor în rândul vameșilor. Patru vameşi au fost demişi, iar alţi 183 s-au ales cu mustrări, sancţiuni disciplinare sau anchete de serviciu. În prezent, 34 de funcţionari vamali sunt suspendaţi din funcţie și sunt anchetati penal pentru corupţie sau trecerea bunurilor fără a fi verificate.
Marina Tauber, condamnată în primă instanță la șapte ani și jumătate de închisoare pentru finanţarea ilegală a partidelor, felicită vehiculul de propagandă rusească RT, condus de Margarita Simonean, persoană aflată sub sancțiuni internaționale pentru rolul său în eforturile de influență malignă a guvernului rus.
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va avea dificultăți să ajungă în capitala Ungariei, Budapesta, unde ar putea avea loc discuțiile sale cu președintele SUA, Donald Trump, din cauza riscurilor asociate cu traversarea spațiului aerian al țărilor europene, potrivit Sky News.
„Sunt rus, o să vă omorâm”. Bărbatul care a amenințat o familie în Elveția, cercetat în două state # TVR Moldova
Bărbatul rusofon care a amenințat o familie într-un tren din Elveția pentru faptul că femeia vorbea în ucraineană, de fapt, este cetățean leton. În urma acestui incident, autoritățile letone au deschis un dosar penal pe numele cetățeanului lor, relatează meduza.io. Elena Dudnik și soțul ei, GabrielȘarov, sunt stabiliți în Elvenția de ani buni și au fost luați de agresor drept refugiați ucraineni.
Militarii R. Moldova și ai României se antrenează în cadrul unui exercițiu devenit tradițional # TVR Moldova
Armata Națională desfășoară, în perioada 20-31 octombrie curent, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat în centrele de instruire. La JCET va participa și militari români, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu din anul 2009.
„Hamlet”, în regia celebrului Declan Donnellan la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” # TVR Moldova
„Hamlet”, în regia celebrului Declan Donnellan, este una dintre cele mai apreciate montări contemporane ale tragediei lui Shakespeare. Chișinăuienii au posibilitatea să îl vizioneze pe 19 octombrie, ora 17:00, și pe 20 octombrie, ora 18:00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.
„Vom lua toate contramăsurile”. Oleg Ozerov lansează noi amenințări la adresa Chișinăului # TVR Moldova
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, lansează amenințări la adresa autorităților de la Chișinău sub pretextul că Republica Moldova se transformă într-un „focar” care afectează securitatea cetățenilor ruși”. Aceste declarații ale diplomatului rus sunt făcute în contextul adoptării de către Guvernul Republicii Moldova, pe 8 octombrie, a strategiei militare pentru următorii zece ani, care prevede creșterea cheltuielilor pentru Armata Națională până la un procent din PIB.
Rusul care a amenințat o familie într-un tren în Elveția, investigat pentru incitare la ură # TVR Moldova
Autoritățile letone au deschis un dosar penal împotriva unui cetățean leton, prezendu-se drept rus, care a amenințat-o pe ucraineana Elena Dudnik și pe soțul ei, Gabriel Șarov, într-un tren din Elveția, relatează meduza.io.
Ce fel de „probleme” i-a găsit Igor Dodon lui Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier? # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, spune că îl cunoaște pe Alexandru Munteanu ca pe un economist profesionist, dar, cu toate acestea, nu va vota guvernul din cauză că „a activat în ultimii ani în Ucraina”.
Explozia din București: Trei morți și 15 persoane rănite. Un bărbat va fi transferat în Austria # TVR Moldova
Conform informațiilor obținute de Știrile TVR, a fost aprobat transferul în Austria al unui pacient care a suferit arsuri și care este internat la Spitalul Universitar. Acesta este transferat chiar sâmbătă dimineață, a confirmat Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit TVR Info.ro.
Peste 200 de copii din Soroca au arătat maturilor beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme # TVR Moldova
Peste 200 de copii din oraşul Soroca şi-au propus, prin propriul exemplu, să le demonstreze localnicilor care sunt beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme. Aceştia au venit în centrul municipiului pe biciclete şi trotinete şi au dat o tură prin oraş. Evenimentul este o contuare a şirului de activităţi dedicate Mobilității Urbane, o campanie anuală organizată de Uniunea Europeană.
Culisele operațiunii rusești împotriva Moldovei: Noi nu am luptat cu Şor, ci cu serviciile secrete # TVR Moldova
Federaţia Rusă a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari pentru a deturna statul de drept din Republica Moldova, prin fraudarea alegerilor parlamentare. Multe alte transferuri de bani au fost blocate de autorităţi. Sunt date estimative prezentate de Inspectoratul Naţional de Investigaţie, după campania Moscovei de fraudare, prin mâna condamnatului fugar, Ilan Şor.
Intoxicațiile alimentare cu ciuperci continua să dea bătăi de cap medicilor. Doar în ultima săptămâna, șapte oameni au ajuns la spital din cauza după ce au mâncat ciuperci necunoscute sau culese în condiții nesigure.
Cinci luni de la incendiul masardei blocului din Durlești; locatarii rămân în continuare fără gaz # TVR Moldova
La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, locatarii nu au fost reconectați la gaz. Acum, când temperaturile au scăzut, oamenii se plâng că îngheață în case și gătesc doar la plite electrice. Autoritățile dau asigurări că problema va fi rezolvată în următoarele săptămâni, însă lucrările la acoperiș sunt blocate de un locatar care nu vrea să renunțe la câțiva metri pătrați de mansardă.
Chişinăul găzduieşte a 11-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc. Timp de patru zile pot fi vizionate filme noi, va fi un eveniment dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, şi întâlniri cu invitaţi speciali. Festivalul va continua şi în alte orașe din Republica Moldova.
Cu drag de tradițiile noastre, comunitatea basarabenilor din Franța a organizat Festivalul „Dor de Casă”. Evenimentul a adunat artizani, colective artistice și multă lume dornică de a sărbători valorile autentice.
„Nu vom da foc la țară”. Ce planuri au Grosu, Ceban, Dodon, Usatîi și Costiuc în noul Parlament? # TVR Moldova
Prima şedinţă a noului Parlament va avea loc săptămâna viitoare, pe 22 octombrie, prin decretul semnat vineri de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Ieri, Curtea Constituţională a validat alegerile parlamentare pentru că nu au fost hotărâri judecătoreşti definitive care să demonstreze că rezultatul scrutinului a fost viciat.
Radu Albot s-a oprit în faza sferturilor turneului de categoria challenger desfășurat în orașul grecesc Hersonissos. Tenismenul din Republica Moldova a fost învins astăzi de bulgarul Dimitar Kuzmanov, considerat al patrulea favorit la cucerirea trofeului.
Astăzi pregătim un sandwich italian din focaccia făcută de colega noastră, Betty Turculețe, pe bază de maia naturală, măsline și sare grunjoasă. Un aluat simplu, dar cu gust autentic, pe care îl vom umple cu ingrediente delicioase.
În ce comisie parlamentară se vede Renato Usatîi? „Am promovat mai mulți ani aderarea la Schengen” # TVR Moldova
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea sa este pregătită să-și asume rolul unei opoziții responsabile în Parlament. Deși spune că partidul pe care îl reprezintă nu își dorește funcții, Renato Usatîii afirmă că ar putea face treabă bună în comisia pentru integrare europeană, care ar urma să fie înființată în următorul Legislativ.
Traficul rutier va fi suspendat duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, informează Primăria Chișinău.
Fostul ministru al Muncii, Marcel Spatari, a confirmat că va face parte din noul Parlament în urma alegerilor unde a candidat pe listele PAS. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă susținută astăzi, alături de actualul ministru al Muncii, Alexei Buzu.
Raed Arafat: Blocul afectat de explozie are risc de colaps. Nu riscați să intrați în bloc! # TVR Moldova
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat că blocul afectat de explozia produsă vineri, în sectorul 5, București, prezintă risc de prăbușire și a fost evacuat în totalitate. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar operațiunile de căutare-salvare continuă la fața locului, transmite TVR INFO.
Riscul unei crize energetice în regiunea transnistreană a trecut deocamdată pe muchie. De astăzi, malul stâng primește gaze în cantitățile necesare. Şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a anunțat că vor fi furnizate zilnic până la 3 milioane de metri cubi de gaz, volum ce va permite restabilirea alimentării cu apă caldă și începerea sezonului de încălzire. Cu toate acestea, spune Ceban, livrarea gazelor în regiune în prag de iarna rămâne încă incertă.
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a anunțat într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook că va rămâne în Parlament. Totodată, el a declarat că echipa socialiștilor urmează să fie reformată și modernizată, iar formațiunea este deschisă la colaborări cu alte partide, inclusiv cu cel condus de Irina Vlah.
Colectarea taxei de salubrizare in Chișinău a fost anulată. Cetatenii nu vor mai plăti câte 120 de lei pentru fiecare membru al gospodăriei. Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței de pe 16 octombrie.
Voronin refuză să inaugureze prima ședință a Parlamentului, în calitate de decan de vârstă # TVR Moldova
Liderul Partidului Comuniștilor (PCRM), Vladimir Voronin, refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului, în calitate de decan de vârstă, potrivit unui comunicat emis de formațiunea sa politică.
Noi construcții la Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, cu sprijinul Guvernului României # TVR Moldova
Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca se află la o nouă etapă de construcție. Cu sprijinul Guvernului Românie, a fost construită Casa Atelierelor și Trapeza ale așezământului monahal. Valoarea lucrărilor constituie 2,6 milioane de lei, din care 2,5 milioane reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Restul banilor - 125.000 de lei - este contribuția proprie.
Grupare criminală specializată în migrație ilegală și trafic de droguri, destructurată de autorități # TVR Moldova
Poliţiştii de frontieră şi procurorii din Edineţ şi Briceni au destructurat o organizaţie criminală care se ocupa de organizarea migrației ilegale a cetățenilor din statele Asiei de Sud, trafic internațional de droguri, șantaj și estorcare de bunuri materiale.
Una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Culturii.
„Nu văd de ce s-ar schimba mecanismele”. Maia Sandu refuză orice întrevedere cu Krasnoselski # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, refuză să se întâlnească cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, movitând că în prezent există suficiente mecanisme de comunicare între autoritățile constituționale și regimul secesionist din stânga Nistrului.
Un Lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică. Proiectul este finanţat de către Guvernul României, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul Limbii Române şi promovat de Ambasada României la Londra, potrivit g4media.ro.
Anchetă la Serviciul Vamal după descoperirea unui milion de țigări: Cel puțin un vameș este implicat # TVR Moldova
Șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, a confirmat vineri, într-o conferință de presă, că un angajat al instituției este suspectat de implicare într-un caz de contrabandă cu aproape un milion de țigări, depistate la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița.
Donald Trump îl primește vineri la Washington pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump,
În București, 2 persoane decedate și 9 rănite în urma unei explozii într-un bloc de locuințe # TVR Moldova
O explozie puternică s-a produs, vineri dimineață, într-un bloc situat pe „Calea Rahovei”, în sectorul 5, în București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 şi 5. A fost declanșat planul roșu, s-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.
Toți pasagerii și angajații Aeroportului Internațional „Eugen Doga” au fost evacuați, după ce a fost găsit un bagaj suspect care ar putea conține o substanță explozivă, menționează administrația instituției.
Trump și Putin vor organiza un nou summit pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina # TVR Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că a convenit cu liderul rus Vladimir Putin organizarea unui nou summit pentru a discuta posibilitățile de încheiere a războiului din Ucraina. Întâlnirea ar urma să aibă loc la Budapesta, după o convorbire telefonică de peste două ore, descrisă de Trump drept „productivă”. Kremlinul a confirmat intenția privind summitul, fără a anunța însă o dată concretă.
