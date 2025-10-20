Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei. Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității”
SafeNews, 20 octombrie 2025 17:30
Australia a transmis Beijingului o notă în care și-a exprimat îngrijorarea după ce un avion de vânătoare chinez a lansat rachete de semnalizare în apropierea unuia dintre avioanele sale de patrulare maritimă, a anunțat luni departamentul Apărării de la Canberra, calificând incidentul drept „nesigur și neprofesionist”, scrie Reuters. Avionul chinez a lansat rachete de semnalizare […] Articolul Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei. Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității” apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
17:50
Șapte șoferi sancționați cu amenzi usturătoare pentru transport ilegal de pasageri, în cadrul unei operațiuni comune ANTA–INSP # SafeNews
Mai mulți șoferi care efectuau curse de pasageri fără a deține autorizațiile necesare au fost trași la răspundere de autorități, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de ANTA și INSP. În total, șapte persoane au fost sancționate, fiecare primind amenzi ce pot ajunge până la 4.500 de lei. Intervenția a avut loc ca urmare a […] Articolul Șapte șoferi sancționați cu amenzi usturătoare pentru transport ilegal de pasageri, în cadrul unei operațiuni comune ANTA–INSP apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
17:30
Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei. Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității” # SafeNews
Australia a transmis Beijingului o notă în care și-a exprimat îngrijorarea după ce un avion de vânătoare chinez a lansat rachete de semnalizare în apropierea unuia dintre avioanele sale de patrulare maritimă, a anunțat luni departamentul Apărării de la Canberra, calificând incidentul drept „nesigur și neprofesionist”, scrie Reuters. Avionul chinez a lansat rachete de semnalizare […] Articolul Un avion de vânătoare al Chinei a tras rachete de semnalizare aproape de un P-8A Poseidon al Australiei. Beijingul denunță „o încălcare gravă a suveranității” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
16:10
Un bărbat s-a îmbrăcat în asistentă medicală și a lucrat câteva luni într-un spital din Marea Britanie: „Numele meu este Joyce, dar sunt bărbat” # SafeNews
Un bărbat din Nigeria a împrumutat identitatea unei prietene pentru a îngriji pacienți grav bolnavi în secția de urgențe a unui spital din Marea Britanie, scrie Daily Mail. Lucius Njoku, în vârstă de 33 de ani, a folosit în mod fraudulos numele asistentei medicale Joyce George pentru a lucra ca asistent medical la spitalul Countess […] Articolul Un bărbat s-a îmbrăcat în asistentă medicală și a lucrat câteva luni într-un spital din Marea Britanie: „Numele meu este Joyce, dar sunt bărbat” apare prima dată în SafeNews.
16:00
Adolescent în stare gravă la spital, în urma unui conflict din cauza geloziei dintre două femei, la Dondușeni # SafeNews
Un adolescent se zbate între viață și moarte, în urma unui conflict iscat între mama sa și o altă femeie. Cazul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 18-19 octombrie, în jurul orei 01:55, ăn localitatea Elizavetovca, din raionul Dondușeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Totul ar fi început, […] Articolul Adolescent în stare gravă la spital, în urma unui conflict din cauza geloziei dintre două femei, la Dondușeni apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
15:50
Vladimir Putin refuză propunerea lui Donald Trump privind încetarea focului în Ucraina: „Poziția Federației Ruse rămâne neschimbată” # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a respins propunerea liderului american Donald Trump, care a sugerat o încetare a focului în Ucraina prin oprirea trupelor celor două părți pe actualele poziții. Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov că „poziția Rusiei rămâne consecventă” și că nu se pune problema unei schimbări de strategie militare. Declarațiile lui Peskov […] Articolul Vladimir Putin refuză propunerea lui Donald Trump privind încetarea focului în Ucraina: „Poziția Federației Ruse rămâne neschimbată” apare prima dată în SafeNews.
15:40
A vrut să plece la Londra cu valiza plină de pachete de țigări: un moldovean de 28 de ani, oprit pe Aeroportul „Eugen Doga” de polițiștii de frontieră # SafeNews
Un bărbat de 28 de ani din Republica Moldova a fost prins pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în timp ce încerca să plece spre Londra cu valiza ticsită cu țigări. În total, în bagajul acestuia au fost găsite 110 pachete de țigări, pe care intenționa să le scoată ilegal din țară. Deși la […] Articolul A vrut să plece la Londra cu valiza plină de pachete de țigări: un moldovean de 28 de ani, oprit pe Aeroportul „Eugen Doga” de polițiștii de frontieră apare prima dată în SafeNews.
15:30
Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului legislativ, programată pentru 22 octombrie # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni în prima ședință a noii legislaturi luni, 22 octombrie. Conform procedurii, ședința de constituire va fi prezidată de decanul de vârstă al noii componențe parlamentare. Totuși, cel mai în vârstă deputat, Vladimir Voronin, a refuzat această onoare, astfel că rolul a fost preluat de supleanta acestuia, Zinaida Greceanîi. „O […] Articolul Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului legislativ, programată pentru 22 octombrie apare prima dată în SafeNews.
15:20
O întrerupere majoră a internetului afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, inclusiv Amazon, Snapchat, Fortnite şi Vodafone. Problemele au început luni dimineaţă şi par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services (AWS), scrie Sky News. AWS a declarat că a observat o creştere a „ratelor de eroare şi a […] Articolul O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii apare prima dată în SafeNews.
15:20
TUX nu a murit: escrocii revin cu două „platforme cantitative” și momeală în criptomonede # SafeNews
După colapsul piramidei financiare TUX din 7 octombrie, care a lăsat mii de moldoveni fără economii, escrocii din spatele platformei continuă să acționeze. Pe de Telegram al piramidei financiare au apărut două noi proiecte frauduloase — AM Engine și Dataras — prezentate ca „platforme de tranzacționare cantitativă”, dar care repetă exact structura piramidală TUX, care […] Articolul TUX nu a murit: escrocii revin cu două „platforme cantitative” și momeală în criptomonede apare prima dată în SafeNews.
15:10
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat nici astăzi, 20 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde are loc examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”. Potrivit președintelui completului de judecată, Sergiu Stratan, Plahotniuc a transmis o cerere prin care a solicitat să nu fie escortat la ședință, precizând că apărarea […] Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
15:00
R. Moldova, tot mai aproape de UE: Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu Comisarul European Marta Kos despre pașii următori în procesul de aderare # SafeNews
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o discuție importantă cu Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, în contextul unei reuniuni internaționale dedicate securității și conectivității interregionale. Oficialii au discutat despre următorii pași în integrarea europeană a Republicii Moldova, în special în domenii-cheie precum politica externă, securitatea și apărarea. Potrivit […] Articolul R. Moldova, tot mai aproape de UE: Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu Comisarul European Marta Kos despre pașii următori în procesul de aderare apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 20 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Interdicţia de a importa gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană până la sfârşitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei care a avut loc la Luxemburg. Această măsură, care acum trebuie negociată cu Parlamentul European, a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană. […] Articolul Uniunea Europeană a decis oficial de când renunță definitiv la gazele rusești apare prima dată în SafeNews.
14:40
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 20 octombrie, pe strada Nicolae Costin din Capitală. În urma impactului, un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oferite de poliție, un tânăr în vârstă de 29 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Volkswagen, s-a ciocnit, în […] Articolul Accident rutier pe strada Nicolae Costin: Un șofer a ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
14:30
Poliția a tras un nou semnal de alarmă după un weekend în care zeci de conducători auto au fost prinși în timp ce se aflau la volan sub influența alcoolului. În total, 60 de persoane – de la șoferi de autoturisme, la bicicliști și căruțași – au fost depistate în stare de ebrietate, punând în […] Articolul VIDEO // Șoferi băuți pe drumurile din țară: 60 de cazuri depistate în doar două zile apare prima dată în SafeNews.
14:20
Un bărbat de 44 de ani din Chișinău a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare, după ce a împușcat un vecin în zona toracelui în urma unui conflict spontan. Fapta a fost încadrată drept tentativă de omor intenționat, iar sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Incidentul a avut loc […] Articolul Un bărbat din Chișinău, condamnat la 15 ani de închisoare după ce și-a împușcat vecinul apare prima dată în SafeNews.
14:10
VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ # SafeNews
Deputatul Marcel Spătari a declarat că noul Parlament al Republicii Moldova beneficiază de o majoritate clar pro-europeană, ceea ce va facilita procesul de integrare în Uniunea Europeană. El a subliniat că țara are în față un drum lung, marcat de necesitatea transpunerii a mii de directive europene în legislația națională. „În primul rând, avem o […] Articolul VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO // Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele # SafeNews
Furtuna tropicală Fengshen a lovit duminică centrul şi nordul Filipinelor, provocând moartea a cel puţin şapte persoane şi forţând 47.000 să îşi părăsească locuinţele, informează agenţia de presă VNA. Circa 14.000 de sinistraţi nu se întorseseră încă la casele lor pe 20 octombrie, potrivit agenţiei guvernamentale filipineze pentru gestionarea dezastrelor. O persoană s-a înecat în […] Articolul VIDEO // Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
13:50
Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban # SafeNews
O propunere de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient de discuţii, astfel încât noii membri ar obţine drepturi depline numai după ce UE şi-ar revizui modul de funcţionare. Este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE, precum Austria şi Suedia, de a da un nou impuls procesului […] Articolul Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // A vândut droguri în Bălți și nordul țării: Tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste un milion de lei # SafeNews
Un tânăr de 18 ani din municipiul Bălți este cercetat penal după ce a fost prins în flagrant în timp ce distribuia droguri sintetice în Bălți și în alte localități din nordul Republicii Moldova. Polițiștii au stabilit că acesta se ocupa cu vânzarea de substanțe narcotice și psihotrope, procurate din Chișinău și plasate ulterior în […] Articolul VIDEO // A vândut droguri în Bălți și nordul țării: Tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste un milion de lei apare prima dată în SafeNews.
13:30
Fost angajat al ASP, reținut în dosarul de corupție privind permisele de conducere din Călărași # SafeNews
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut de ofițerii CNA pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Reținerea vine în contextul unei anchete de amploare care vizează zeci de persoane, inclusiv funcționari, examinatori și candidați, acuzate […] Articolul Fost angajat al ASP, reținut în dosarul de corupție privind permisele de conducere din Călărași apare prima dată în SafeNews.
13:30
ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru weekend: Benzina se scumpește, motorina se ieftinește # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard valabile în acest weekend. Potrivit noilor tarife, un litru de benzină A95 va costa cel mult 22,51 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu un ban, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, motorina se ieftinește […] Articolul ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru weekend: Benzina se scumpește, motorina se ieftinește apare prima dată în SafeNews.
13:20
Ion Ceban cere un Guvern profesionist și cooperare eficientă cu Primăria Chișinău: „Să nu facă politică, dar politici pentru toți cetățenii” # SafeNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a făcut un apel pentru formarea unui Guvern competent, care să pună accent pe nevoile reale ale cetățenilor și pe colaborarea eficientă cu autoritățile locale. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la începutul ședinței săptămânale a Primăriei, în contextul în care au început discuțiile privind desemnarea unui […] Articolul Ion Ceban cere un Guvern profesionist și cooperare eficientă cu Primăria Chișinău: „Să nu facă politică, dar politici pentru toți cetățenii” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Gheorghe Gonța, somat de Maia Sandu să își ceară scuze public și să plătească despăgubiri: „Ne vedem la proces” # SafeNews
Moderatorul TV Gheorghe Gonța a anunțat că a primit o cerere prealabilă din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin intermediul avocatului acesteia. Șefa statului îi solicită jurnalistului să dezmintă public anumite afirmații făcute într-un editorial video recent, să șteargă materialul de pe platformele online, să își prezinte scuze și să achite despăgubiri în valoare […] Articolul Gheorghe Gonța, somat de Maia Sandu să își ceară scuze public și să plătească despăgubiri: „Ne vedem la proces” apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Rețea de escrocherii online destructurată de poliție: prejudiciu de peste 4 milioane de lei, patru suspecți identificați # SafeNews
O grupare infracțională specializată în escrocherii online a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Patru persoane sunt cercetate pentru înșelăciuni comise prin intermediul unor platforme false de investiții, prejudiciul estimat depășind 4.000.000 de lei. Trei dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv. Potrivit Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău, cei patru […] Articolul VIDEO // Rețea de escrocherii online destructurată de poliție: prejudiciu de peste 4 milioane de lei, patru suspecți identificați apare prima dată în SafeNews.
13:10
Ofițer de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru facilitarea evadării unei deținute ucrainene # SafeNews
Un ofițer superior în vârstă de 24 de ani, angajat al Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a introdus ilegal obiecte interzise într-o celulă și a facilitat evadarea unei deținute. Doi ani din pedeapsă urmează să fie executați în penitenciar, iar un an a fost suspendat condiționat, […] Articolul Ofițer de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru facilitarea evadării unei deținute ucrainene apare prima dată în SafeNews.
13:10
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz # SafeNews
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul, susține Merz. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, inclusiv Republica Moldova. În comentariul său, cancelarul german a punctat: „Vizita […] Articolul Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz apare prima dată în SafeNews.
12:50
Nemerenco, despre funcția de ministru a Sănătății: „Dacă voi avea informații despre viitorul ministru, le voi face publice” # SafeNews
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că nu deține, deocamdată, informații oficiale despre cine ar putea prelua portofoliul sănătății în noul guvern, dar a promis că va face un anunț public în cazul în care va afla detalii în acest sens. „Este decizia politicienilor. Cine va fi viitorul ministru se va decide […] Articolul Nemerenco, despre funcția de ministru a Sănătății: „Dacă voi avea informații despre viitorul ministru, le voi face publice” apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
11:40
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat peste 798 milioane de lei într-o săptămână # SafeNews
În perioada 13–19 octombrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat 798,7 milioane de lei la bugetul de stat, proveniți din taxele și drepturile de import achitate de agenții economici. În aceeași perioadă, au fost procesate peste 10.800 de declarații vamale, iar valoarea totală a mărfurilor importate a depășit 4 miliarde de lei. Fluxul […] Articolul Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat peste 798 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
11:40
Bilanțul săptămânal al CNA: percheziții, rețineri și sechestre în dosare de corupție și spălare de bani # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat raportul săptămânal privind activitățile de combatere și prevenire a corupției, precum și acțiunile de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada analizată, CNA și procurorii au efectuat peste 50 de percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere la Călărași. Trei […] Articolul Bilanțul săptămânal al CNA: percheziții, rețineri și sechestre în dosare de corupție și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO // Accident mortal la Bălți: o femeie a fost spulberată pe șoseaua de centură a mun. Bălți # SafeNews
O femeie și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil de model Dacia Logan pe șoseaua de centură a municipiului Bălți, transmite SafeNews.md cu referire la nordinfo.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii pentru pietoni. În urma impactului, femeia a decedat pe loc. […] Articolul FOTO // Accident mortal la Bălți: o femeie a fost spulberată pe șoseaua de centură a mun. Bălți apare prima dată în SafeNews.
10:50
Incendiu devastator în Franța: cel puțin patru persoane au murit după ce blocul în care locuiau a fost cuprins de flăcări # SafeNews
Un incendiu care a izbucnit luni dimineaţa într-un bloc de zece etaje din din Lyon, al treilea cel mai mare oraş din Franţa, a provocat moartea a patru persoane, a anunţat prefectura Rhône într-un comunicat citat de presa franceză. Cele patru persoane au murit în ciuda intervenţiei echipelor de salvare, iar zece persoane sunt în […] Articolul Incendiu devastator în Franța: cel puțin patru persoane au murit după ce blocul în care locuiau a fost cuprins de flăcări apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un grav accident. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 19:35, în localitatea Căbăiești, din raionul Călărași, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 19 ani care se deplasa cu o motocicletă […] Articolul Grav accident, soldat cu decesul unui tânăr, la Călărași apare prima dată în SafeNews.
10:30
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA # SafeNews
Mass-media britanică a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că hackerii ruși au pătruns în sistemele informatice ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, sustrăgând date sensibile despre personalul militar și alte informații din bazele Forțelor Aeriene Regale și ale Marinei Regale, scrie Kyiv Post. Aproximativ 272.000 de membri ai serviciului ar putea […] Articolul Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA apare prima dată în SafeNews.
10:20
PLDM cere consultări publice pe marginea viitorului program de guvernare și avertizează asupra riscurilor fiscale # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) lansarea unui proces amplu de consultare publică privind viitorul program de guvernare. Într-o declarație politică publicată astăzi, PLDM acuză PAS că a evitat dezbaterile în campania electorală și cere un dialog național autentic, cu implicarea societății civile, mediului de afaceri, academic și politic. […] Articolul PLDM cere consultări publice pe marginea viitorului program de guvernare și avertizează asupra riscurilor fiscale apare prima dată în SafeNews.
10:20
Irina Rîngaci a reușit o nouă performanță de excepție pentru sportul moldovenesc, devenind campioană mondială la lupte pe plajă, în categoria de până la 70 de kilograme. După ce a dominat etapele competiționale desfășurate în Croația și Grecia, sportiva și-a confirmat supremația în ultima rundă a campionatului, organizată în Egipt. În finală, Rîngaci a învins-o […] Articolul Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în SafeNews.
10:10
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 20 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE // Conferința de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat ai ministrei Sănătății, Ala Nemerenco # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat ai ministrei Sănătății, Ala Nemerenco apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
09:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, la masa diplomației europene: participă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, la Luxemburg # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află la Luxemburg pentru a lua parte la o reuniune a miniștrilor afacerilor externe axată pe securitate și conectivitate interregională. Evenimentul are loc în contextul Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene și reunește miniștri ai afacerilor externe din țările membre ale UE, din regiunea […] Articolul Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, la masa diplomației europene: participă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, la Luxemburg apare prima dată în SafeNews.
09:00
SURSE // Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița”. Șoferul este căutat # SafeNews
Organele de drept au fost puse în stare de alertă, după ce un un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în R.Moldova, noaptea trecută, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Informația a fost confirmată și de către unii factorii de conducere din cadrul IGPF. Astfel, potrivit […] Articolul SURSE // Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița”. Șoferul este căutat apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trump sugerează “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să […] Articolul Trump sugerează “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Șaptesprezece documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână # SafeNews
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova au identificat, în cursul săptămânii trecute, 17 cazuri de documente de călătorie care prezentau semne vădite de falsificare. Descoperirile au fost făcute în cadrul procedurilor de control la trecerea frontierei, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Cele mai multe cazuri au fost […] Articolul Șaptesprezece documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
08:30
Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” # SafeNews
Președintele francez Emmanuel Macron a promis că hoții care au jefuit duminică dimineață Muzeul Luvru din Paris vor fi prinși, iar obiectele furate vor fi recuperate. „Se face tot ce este posibil, pe toate planurile, pentru a ajunge la acest rezultat, sub coordonarea Parchetului din Paris”, a transmis el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, citat de Le […] Articolul Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” apare prima dată în SafeNews.
08:20
FOTO // Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a ieșit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți # SafeNews
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează agențiile internaționale de presă. Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, […] Articolul FOTO // Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a ieșit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți apare prima dată în SafeNews.
08:00
Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizație specială pentru avionul prezidenţial al liderului de la Kremlin. Avioanele rusești au interdicție de zbor în spațiul aerian al SUA și al UE. Așadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare […] Articolul Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta apare prima dată în SafeNews.
07:50
Noua opțiune lansată de Facebook promite să scoată la lumină „comorile” ascunse din galeria telefonului și să le transforme în colaje, clipuri și editări gata de distribuit, fără ca tu să pierzi timp cu aplicații de editare. Cu acordul tău, platforma îți sugerează fotografii și filmări memorabile și îți propune versiuni îmbunătățite, pe care le […] Articolul Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările: Ce poți face apare prima dată în SafeNews.
07:40
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” # SafeNews
Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, informează știrileprotv.ro. Condiția a fost impusă în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, preluat de News.ro. Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că este […] Articolul Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene # SafeNews
Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din enclavă, au relatat duminică mass-media israeliene, conform Reuters, transmite hotnews.ro. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei sau […] Articolul Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene apare prima dată în SafeNews.
07:20
Uniunea Europeană a anunțat vineri că a trimis cereri de informații către mai multe companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica dacă acestea își respectă obligațiile în materie de protecție a minorilor. Solicitările au fost trimise magazinelor de aplicații Apple și Google (App Store și Google Play), rețelei de socializare SnapChat, precum și YouTube, a […] Articolul UE solicită Apple, Google, Snapchat și YouTube să protejeze minorii apare prima dată în SafeNews.
07:10
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional continuu, în care dezinformarea și manipularea vizează slăbirea încrederii în instituții, divizarea societății și subminarea proceselor democratice. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), subliniază că pentru a proteja democrația nu sunt suficiente reacții punctuale sau […] Articolul Revenco: Cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.