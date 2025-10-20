VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ
SafeNews, 20 octombrie 2025 14:10
Deputatul Marcel Spătari a declarat că noul Parlament al Republicii Moldova beneficiază de o majoritate clar pro-europeană, ceea ce va facilita procesul de integrare în Uniunea Europeană. El a subliniat că țara are în față un drum lung, marcat de necesitatea transpunerii a mii de directive europene în legislația națională. „În primul rând, avem o […] Articolul VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
14:30
Poliția a tras un nou semnal de alarmă după un weekend în care zeci de conducători auto au fost prinși în timp ce se aflau la volan sub influența alcoolului. În total, 60 de persoane – de la șoferi de autoturisme, la bicicliști și căruțași – au fost depistate în stare de ebrietate, punând în […] Articolul VIDEO // Șoferi băuți pe drumurile din țară: 60 de cazuri depistate în doar două zile apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
14:20
Un bărbat de 44 de ani din Chișinău a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare, după ce a împușcat un vecin în zona toracelui în urma unui conflict spontan. Fapta a fost încadrată drept tentativă de omor intenționat, iar sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Incidentul a avut loc […] Articolul Un bărbat din Chișinău, condamnat la 15 ani de închisoare după ce și-a împușcat vecinul apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
14:10
VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ # SafeNews
Deputatul Marcel Spătari a declarat că noul Parlament al Republicii Moldova beneficiază de o majoritate clar pro-europeană, ceea ce va facilita procesul de integrare în Uniunea Europeană. El a subliniat că țara are în față un drum lung, marcat de necesitatea transpunerii a mii de directive europene în legislația națională. „În primul rând, avem o […] Articolul VIDEO // Marcel Spătari: O Comisie pentru integrare europeană va fi constituită în următorul Legislativ apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
14:00
VIDEO // Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele # SafeNews
Furtuna tropicală Fengshen a lovit duminică centrul şi nordul Filipinelor, provocând moartea a cel puţin şapte persoane şi forţând 47.000 să îşi părăsească locuinţele, informează agenţia de presă VNA. Circa 14.000 de sinistraţi nu se întorseseră încă la casele lor pe 20 octombrie, potrivit agenţiei guvernamentale filipineze pentru gestionarea dezastrelor. O persoană s-a înecat în […] Articolul VIDEO // Furtuna tropicală Fengshen a făcut prăpăd în Filipine: 7 oameni au murit, iar aproape 50.000 și-au părăsit locuințele apare prima dată în SafeNews.
13:50
Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban # SafeNews
O propunere de modificare a regulilor de aderare la UE se află într-un stadiu incipient de discuţii, astfel încât noii membri ar obţine drepturi depline numai după ce UE şi-ar revizui modul de funcţionare. Este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere din UE, precum Austria şi Suedia, de a da un nou impuls procesului […] Articolul Ucraina și R. Moldova ar putea deveni membre UE fără drepturi de vot depline. Propunerea, noua încercare de a-l îmbuna pe Viktor Orban apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // A vândut droguri în Bălți și nordul țării: Tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste un milion de lei # SafeNews
Un tânăr de 18 ani din municipiul Bălți este cercetat penal după ce a fost prins în flagrant în timp ce distribuia droguri sintetice în Bălți și în alte localități din nordul Republicii Moldova. Polițiștii au stabilit că acesta se ocupa cu vânzarea de substanțe narcotice și psihotrope, procurate din Chișinău și plasate ulterior în […] Articolul VIDEO // A vândut droguri în Bălți și nordul țării: Tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste un milion de lei apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
13:30
Fost angajat al ASP, reținut în dosarul de corupție privind permisele de conducere din Călărași # SafeNews
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut de ofițerii CNA pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi implicat într-o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Reținerea vine în contextul unei anchete de amploare care vizează zeci de persoane, inclusiv funcționari, examinatori și candidați, acuzate […] Articolul Fost angajat al ASP, reținut în dosarul de corupție privind permisele de conducere din Călărași apare prima dată în SafeNews.
13:30
ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru weekend: Benzina se scumpește, motorina se ieftinește # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard valabile în acest weekend. Potrivit noilor tarife, un litru de benzină A95 va costa cel mult 22,51 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu un ban, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, motorina se ieftinește […] Articolul ANRE a publicat noile prețuri la carburanți pentru weekend: Benzina se scumpește, motorina se ieftinește apare prima dată în SafeNews.
13:20
Ion Ceban cere un Guvern profesionist și cooperare eficientă cu Primăria Chișinău: „Să nu facă politică, dar politici pentru toți cetățenii” # SafeNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a făcut un apel pentru formarea unui Guvern competent, care să pună accent pe nevoile reale ale cetățenilor și pe colaborarea eficientă cu autoritățile locale. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la începutul ședinței săptămânale a Primăriei, în contextul în care au început discuțiile privind desemnarea unui […] Articolul Ion Ceban cere un Guvern profesionist și cooperare eficientă cu Primăria Chișinău: „Să nu facă politică, dar politici pentru toți cetățenii” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Gheorghe Gonța, somat de Maia Sandu să își ceară scuze public și să plătească despăgubiri: „Ne vedem la proces” # SafeNews
Moderatorul TV Gheorghe Gonța a anunțat că a primit o cerere prealabilă din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin intermediul avocatului acesteia. Șefa statului îi solicită jurnalistului să dezmintă public anumite afirmații făcute într-un editorial video recent, să șteargă materialul de pe platformele online, să își prezinte scuze și să achite despăgubiri în valoare […] Articolul Gheorghe Gonța, somat de Maia Sandu să își ceară scuze public și să plătească despăgubiri: „Ne vedem la proces” apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Rețea de escrocherii online destructurată de poliție: prejudiciu de peste 4 milioane de lei, patru suspecți identificați # SafeNews
O grupare infracțională specializată în escrocherii online a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Patru persoane sunt cercetate pentru înșelăciuni comise prin intermediul unor platforme false de investiții, prejudiciul estimat depășind 4.000.000 de lei. Trei dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv. Potrivit Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău, cei patru […] Articolul VIDEO // Rețea de escrocherii online destructurată de poliție: prejudiciu de peste 4 milioane de lei, patru suspecți identificați apare prima dată în SafeNews.
13:10
Ofițer de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru facilitarea evadării unei deținute ucrainene # SafeNews
Un ofițer superior în vârstă de 24 de ani, angajat al Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a introdus ilegal obiecte interzise într-o celulă și a facilitat evadarea unei deținute. Doi ani din pedeapsă urmează să fie executați în penitenciar, iar un an a fost suspendat condiționat, […] Articolul Ofițer de la Penitenciarul nr. 13, condamnat la 3 ani de închisoare pentru facilitarea evadării unei deținute ucrainene apare prima dată în SafeNews.
13:10
Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz # SafeNews
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul, susține Merz. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace alte țări europene dacă Ucraina nu va rezista, inclusiv Republica Moldova. În comentariul său, cancelarul german a punctat: „Vizita […] Articolul Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova sau statele baltice, avertizează cancelarul german, Friedrich Merz apare prima dată în SafeNews.
12:50
Nemerenco, despre funcția de ministru a Sănătății: „Dacă voi avea informații despre viitorul ministru, le voi face publice” # SafeNews
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că nu deține, deocamdată, informații oficiale despre cine ar putea prelua portofoliul sănătății în noul guvern, dar a promis că va face un anunț public în cazul în care va afla detalii în acest sens. „Este decizia politicienilor. Cine va fi viitorul ministru se va decide […] Articolul Nemerenco, despre funcția de ministru a Sănătății: „Dacă voi avea informații despre viitorul ministru, le voi face publice” apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
11:40
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat peste 798 milioane de lei într-o săptămână # SafeNews
În perioada 13–19 octombrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat 798,7 milioane de lei la bugetul de stat, proveniți din taxele și drepturile de import achitate de agenții economici. În aceeași perioadă, au fost procesate peste 10.800 de declarații vamale, iar valoarea totală a mărfurilor importate a depășit 4 miliarde de lei. Fluxul […] Articolul Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat peste 798 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
11:40
Bilanțul săptămânal al CNA: percheziții, rețineri și sechestre în dosare de corupție și spălare de bani # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat raportul săptămânal privind activitățile de combatere și prevenire a corupției, precum și acțiunile de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada analizată, CNA și procurorii au efectuat peste 50 de percheziții într-un dosar ce vizează corupția sistemică în procesul de eliberare a permiselor de conducere la Călărași. Trei […] Articolul Bilanțul săptămânal al CNA: percheziții, rețineri și sechestre în dosare de corupție și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO // Accident mortal la Bălți: o femeie a fost spulberată pe șoseaua de centură a mun. Bălți # SafeNews
O femeie și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil de model Dacia Logan pe șoseaua de centură a municipiului Bălți, transmite SafeNews.md cu referire la nordinfo.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii pentru pietoni. În urma impactului, femeia a decedat pe loc. […] Articolul FOTO // Accident mortal la Bălți: o femeie a fost spulberată pe șoseaua de centură a mun. Bălți apare prima dată în SafeNews.
10:50
Incendiu devastator în Franța: cel puțin patru persoane au murit după ce blocul în care locuiau a fost cuprins de flăcări # SafeNews
Un incendiu care a izbucnit luni dimineaţa într-un bloc de zece etaje din din Lyon, al treilea cel mai mare oraş din Franţa, a provocat moartea a patru persoane, a anunţat prefectura Rhône într-un comunicat citat de presa franceză. Cele patru persoane au murit în ciuda intervenţiei echipelor de salvare, iar zece persoane sunt în […] Articolul Incendiu devastator în Franța: cel puțin patru persoane au murit după ce blocul în care locuiau a fost cuprins de flăcări apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un grav accident. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 19:35, în localitatea Căbăiești, din raionul Călărași, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 19 ani care se deplasa cu o motocicletă […] Articolul Grav accident, soldat cu decesul unui tânăr, la Călărași apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
10:30
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA # SafeNews
Mass-media britanică a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că hackerii ruși au pătruns în sistemele informatice ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, sustrăgând date sensibile despre personalul militar și alte informații din bazele Forțelor Aeriene Regale și ale Marinei Regale, scrie Kyiv Post. Aproximativ 272.000 de membri ai serviciului ar putea […] Articolul Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA apare prima dată în SafeNews.
10:20
PLDM cere consultări publice pe marginea viitorului program de guvernare și avertizează asupra riscurilor fiscale # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) lansarea unui proces amplu de consultare publică privind viitorul program de guvernare. Într-o declarație politică publicată astăzi, PLDM acuză PAS că a evitat dezbaterile în campania electorală și cere un dialog național autentic, cu implicarea societății civile, mediului de afaceri, academic și politic. […] Articolul PLDM cere consultări publice pe marginea viitorului program de guvernare și avertizează asupra riscurilor fiscale apare prima dată în SafeNews.
10:20
Irina Rîngaci a reușit o nouă performanță de excepție pentru sportul moldovenesc, devenind campioană mondială la lupte pe plajă, în categoria de până la 70 de kilograme. După ce a dominat etapele competiționale desfășurate în Croația și Grecia, sportiva și-a confirmat supremația în ultima rundă a campionatului, organizată în Egipt. În finală, Rîngaci a învins-o […] Articolul Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în SafeNews.
10:10
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 20 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE // Conferința de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat ai ministrei Sănătății, Ala Nemerenco # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat ai ministrei Sănătății, Ala Nemerenco apare prima dată în SafeNews.
09:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, la masa diplomației europene: participă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, la Luxemburg # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află la Luxemburg pentru a lua parte la o reuniune a miniștrilor afacerilor externe axată pe securitate și conectivitate interregională. Evenimentul are loc în contextul Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene și reunește miniștri ai afacerilor externe din țările membre ale UE, din regiunea […] Articolul Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, la masa diplomației europene: participă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, la Luxemburg apare prima dată în SafeNews.
09:00
SURSE // Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița”. Șoferul este căutat # SafeNews
Organele de drept au fost puse în stare de alertă, după ce un un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în R.Moldova, noaptea trecută, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Informația a fost confirmată și de către unii factorii de conducere din cadrul IGPF. Astfel, potrivit […] Articolul SURSE // Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița”. Șoferul este căutat apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trump sugerează “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să […] Articolul Trump sugerează “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Șaptesprezece documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână # SafeNews
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova au identificat, în cursul săptămânii trecute, 17 cazuri de documente de călătorie care prezentau semne vădite de falsificare. Descoperirile au fost făcute în cadrul procedurilor de control la trecerea frontierei, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Cele mai multe cazuri au fost […] Articolul Șaptesprezece documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:30
Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” # SafeNews
Președintele francez Emmanuel Macron a promis că hoții care au jefuit duminică dimineață Muzeul Luvru din Paris vor fi prinși, iar obiectele furate vor fi recuperate. „Se face tot ce este posibil, pe toate planurile, pentru a ajunge la acest rezultat, sub coordonarea Parchetului din Paris”, a transmis el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, citat de Le […] Articolul Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” apare prima dată în SafeNews.
08:20
FOTO // Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a ieșit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți # SafeNews
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează agențiile internaționale de presă. Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, […] Articolul FOTO // Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a ieșit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți apare prima dată în SafeNews.
08:00
Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizație specială pentru avionul prezidenţial al liderului de la Kremlin. Avioanele rusești au interdicție de zbor în spațiul aerian al SUA și al UE. Așadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare […] Articolul Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta apare prima dată în SafeNews.
07:50
Noua opțiune lansată de Facebook promite să scoată la lumină „comorile” ascunse din galeria telefonului și să le transforme în colaje, clipuri și editări gata de distribuit, fără ca tu să pierzi timp cu aplicații de editare. Cu acordul tău, platforma îți sugerează fotografii și filmări memorabile și îți propune versiuni îmbunătățite, pe care le […] Articolul Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările: Ce poți face apare prima dată în SafeNews.
07:40
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” # SafeNews
Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, informează știrileprotv.ro. Condiția a fost impusă în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, preluat de News.ro. Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că este […] Articolul Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene # SafeNews
Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din enclavă, au relatat duminică mass-media israeliene, conform Reuters, transmite hotnews.ro. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei sau […] Articolul Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene apare prima dată în SafeNews.
07:20
Uniunea Europeană a anunțat vineri că a trimis cereri de informații către mai multe companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica dacă acestea își respectă obligațiile în materie de protecție a minorilor. Solicitările au fost trimise magazinelor de aplicații Apple și Google (App Store și Google Play), rețelei de socializare SnapChat, precum și YouTube, a […] Articolul UE solicită Apple, Google, Snapchat și YouTube să protejeze minorii apare prima dată în SafeNews.
07:10
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional continuu, în care dezinformarea și manipularea vizează slăbirea încrederii în instituții, divizarea societății și subminarea proceselor democratice. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), subliniază că pentru a proteja democrația nu sunt suficiente reacții punctuale sau […] Articolul Revenco: Cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației apare prima dată în SafeNews.
07:00
Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială. Douăzeci de școli vor fi incluse programul „AI în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului AI conceput pentru educație, a declarat Ministerul Educațieik începând din decembrie 2025 pentru profesori și din martie 2026 pentru elevi. […] Articolul Grecia introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie apare prima dată în SafeNews.
06:50
Jaf în 4 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile franceze. Primele informații din anchetă # SafeNews
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, 19 octombrie 2025 în urma unui jaf, a anunțat ministrul culturii din Franț. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”. Muzeul, un simbol mondial al culturii franceze și unul dintre cele mai păzite locuri din Paris, este complet închis publicului pentru restul […] Articolul Jaf în 4 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile franceze. Primele informații din anchetă apare prima dată în SafeNews.
06:40
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul prețurilor mai scăzute și a aprecierii rublei, arată calculele Reuters. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru […] Articolul Reuters: Veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze au scăzut cu 21% în octombrie apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:30
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din Polonia # SafeNews
Trotinetele electrice fac parte din viața cotidiană, iar parcarea lor în cele mai diverse locuri este deja un fapt obișnuit. Locuitorii Cracoviei au rămas, totuși, surprinși de „locul de parcare” găsit de utilizatorul unei trotinete de închiriat. Podul care este închis trecătorilor și este exclusiv unul auto traversează râul Vistula la periferia orașului Cracovia, în […] Articolul Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din Polonia apare prima dată în SafeNews.
06:20
Zelenski: „Ucraina nu va oferi niciodată teroriștilor vreo recompensă pentru crimele lor și contăm pe partenerii noștri” # SafeNews
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski și-a îndemnat duminică, 19 octombrie 2025, țările din UE- să ia „măsuri decisive” împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington, unde a eșuat în încercarea de a obține din partea președintelui american Donald Trump sprijinul militar consolidat pe care l-a cerut, consemnează agențiile AFP și EFE, preluate […] Articolul Zelenski: „Ucraina nu va oferi niciodată teroriștilor vreo recompensă pentru crimele lor și contăm pe partenerii noștri” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi încarcerat marți la Paris pentru a-și ispăși o sentință de 5 ani # SafeNews
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispășească începând de marți o sentință de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare. Sarkozy va fi încarcerat în închisoarea Santé din […] Articolul Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi încarcerat marți la Paris pentru a-și ispăși o sentință de 5 ani apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Un tânăr de 22 de ani a murit electrocutat la un atelier auto. Familia acestuia cere dreptate # SafeNews
Familia unui tânăr de 22 de ani cere dreptate după ce fiul lor a decedat la locul de muncă, unde lucra fără contract, acuzând angajatorii de neglijență. Incidentul a avut loc la un atelier auto din Colonița, municipiul Chișinău, pe data de 9 octombrie. Băiatul de 22 de ani a murit electrocutat, iar familia acestuia […] Articolul Un tânăr de 22 de ani a murit electrocutat la un atelier auto. Familia acestuia cere dreptate apare prima dată în SafeNews.
11:50
Guvernatorul BNM, la Washington: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive # SafeNews
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la evenimentul „Women Leaders’ Discussion”, desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. „Când femeile au acces egal la resurse financiare și la educație economică, întreaga societate are […] Articolul Guvernatorul BNM, la Washington: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă AFP. Agenția descrie o scenă cu adolescenții în uniforme îngrămădiți în jurul unui coleg, pe care îl îndeamnă să-i ‘vâneze pe ruși’. Tinerii se antrenează pe un simulator, dar pentru Polonia amenințarea pare reală. În septembrie, avioane […] Articolul Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor apare prima dată în SafeNews.
11:40
Timp de două zile, experți, autorități și parteneri internaționali s-au reunit pentru a discuta implementarea angajamentelor Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate”, un pas esențial spre integrarea europeană a Republicii Moldova. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Societatea civilă – parteneriat pentru integrare europeană”, a avut loc cu participarea Ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, Ambasadoarei UE, Iwona […] Articolul Moldova europeană: Experți și oficiali discută măsuri pentru justiție și securitate apare prima dată în SafeNews.
11:40
Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. „Acest instrument este utilizat cu succes în Europa” # SafeNews
Proiect de lege în România. Investitorii străini ar putea obţine drept de şedere temporară în România, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro. Senatorul Partidului Național Liberal (PNL) Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori parlamentari români, afirmă că „acest instrument este utilizat cu succes în Europa”. „Am iniţiat, alături de colegii mei din […] Articolul Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. „Acest instrument este utilizat cu succes în Europa” apare prima dată în SafeNews.
10:30
Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de amploare după ce sute de documente militare sensibile ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi. Potrivit publicației poloneze Onet, care susține că a intrat în posesia unor dosare oficiale, printre documentele găsite s-ar afla hărți ale depozitelor de muniție, planuri de evacuare a explozibililor și date […] Articolul Documente militare sensibile, găsite într-o groapă de gunoi din Polonia apare prima dată în SafeNews.
10:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate. Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă […] Articolul Zelenski le-a dezvăluit liderilor europeni ce a discutat cu Trump: „Sunt realist” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA prin strâmtoarea Bering. Giganticul proiect ar costa 65 de miliarde de dolari, dar Moscova spune că l-ar putea construi cu numai opt miliarde de dolari. Rusia și SUA ar trebui să construiască un „tunel feroviar Putin-Trump” prin strâmtoarea Bering pentru a conecta cele […] Articolul Kremlinul vrea să construiască tunelul Putin-Trump, între Rusia și SUA apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.