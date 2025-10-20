Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă
SafeNews, 20 octombrie 2025 10:20
Irina Rîngaci a reușit o nouă performanță de excepție pentru sportul moldovenesc, devenind campioană mondială la lupte pe plajă, în categoria de până la 70 de kilograme. După ce a dominat etapele competiționale desfășurate în Croația și Grecia, sportiva și-a confirmat supremația în ultima rundă a campionatului, organizată în Egipt. În finală, Rîngaci a învins-o […] Articolul Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
10:30
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA # SafeNews
Mass-media britanică a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că hackerii ruși au pătruns în sistemele informatice ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, sustrăgând date sensibile despre personalul militar și alte informații din bazele Forțelor Aeriene Regale și ale Marinei Regale, scrie Kyiv Post. Aproximativ 272.000 de membri ai serviciului ar putea […] Articolul Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:20
PLDM cere consultări publice pe marginea viitorului program de guvernare și avertizează asupra riscurilor fiscale # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) lansarea unui proces amplu de consultare publică privind viitorul program de guvernare. Într-o declarație politică publicată astăzi, PLDM acuză PAS că a evitat dezbaterile în campania electorală și cere un dialog național autentic, cu implicarea societății civile, mediului de afaceri, academic și politic. […] Articolul PLDM cere consultări publice pe marginea viitorului program de guvernare și avertizează asupra riscurilor fiscale apare prima dată în SafeNews.
10:20
Irina Rîngaci a reușit o nouă performanță de excepție pentru sportul moldovenesc, devenind campioană mondială la lupte pe plajă, în categoria de până la 70 de kilograme. După ce a dominat etapele competiționale desfășurate în Croația și Grecia, sportiva și-a confirmat supremația în ultima rundă a campionatului, organizată în Egipt. În finală, Rîngaci a învins-o […] Articolul Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în SafeNews.
10:10
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 20 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:00
LIVE // Conferința de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat ai ministrei Sănătății, Ala Nemerenco # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat ai ministrei Sănătății, Ala Nemerenco apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, la masa diplomației europene: participă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, la Luxemburg # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află la Luxemburg pentru a lua parte la o reuniune a miniștrilor afacerilor externe axată pe securitate și conectivitate interregională. Evenimentul are loc în contextul Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene și reunește miniștri ai afacerilor externe din țările membre ale UE, din regiunea […] Articolul Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, la masa diplomației europene: participă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, la Luxemburg apare prima dată în SafeNews.
09:00
SURSE // Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița”. Șoferul este căutat # SafeNews
Organele de drept au fost puse în stare de alertă, după ce un un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în R.Moldova, noaptea trecută, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Informația a fost confirmată și de către unii factorii de conducere din cadrul IGPF. Astfel, potrivit […] Articolul SURSE // Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița”. Șoferul este căutat apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trump sugerează “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să […] Articolul Trump sugerează “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Șaptesprezece documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână # SafeNews
Polițiștii de frontieră din Republica Moldova au identificat, în cursul săptămânii trecute, 17 cazuri de documente de călătorie care prezentau semne vădite de falsificare. Descoperirile au fost făcute în cadrul procedurilor de control la trecerea frontierei, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară. Cele mai multe cazuri au fost […] Articolul Șaptesprezece documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:30
Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” # SafeNews
Președintele francez Emmanuel Macron a promis că hoții care au jefuit duminică dimineață Muzeul Luvru din Paris vor fi prinși, iar obiectele furate vor fi recuperate. „Se face tot ce este posibil, pe toate planurile, pentru a ajunge la acest rezultat, sub coordonarea Parchetului din Paris”, a transmis el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, citat de Le […] Articolul Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” apare prima dată în SafeNews.
08:20
FOTO // Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a ieșit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți # SafeNews
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează agențiile internaționale de presă. Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, […] Articolul FOTO // Accident aviatic în Hong Kong. O aeronavă cargo a lovit un vehicul la aterizare și a ieșit de pe pistă, apoi a căzut în mare: doi morți apare prima dată în SafeNews.
08:00
Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizație specială pentru avionul prezidenţial al liderului de la Kremlin. Avioanele rusești au interdicție de zbor în spațiul aerian al SUA și al UE. Așadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare […] Articolul Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta apare prima dată în SafeNews.
07:50
Noua opțiune lansată de Facebook promite să scoată la lumină „comorile” ascunse din galeria telefonului și să le transforme în colaje, clipuri și editări gata de distribuit, fără ca tu să pierzi timp cu aplicații de editare. Cu acordul tău, platforma îți sugerează fotografii și filmări memorabile și îți propune versiuni îmbunătățite, pe care le […] Articolul Facebook are o nouă funcție care te ajută cu postările: Ce poți face apare prima dată în SafeNews.
07:40
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” # SafeNews
Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, informează știrileprotv.ro. Condiția a fost impusă în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, preluat de News.ro. Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că este […] Articolul Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene # SafeNews
Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din enclavă, au relatat duminică mass-media israeliene, conform Reuters, transmite hotnews.ro. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei sau […] Articolul Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene apare prima dată în SafeNews.
07:20
Uniunea Europeană a anunțat vineri că a trimis cereri de informații către mai multe companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica dacă acestea își respectă obligațiile în materie de protecție a minorilor. Solicitările au fost trimise magazinelor de aplicații Apple și Google (App Store și Google Play), rețelei de socializare SnapChat, precum și YouTube, a […] Articolul UE solicită Apple, Google, Snapchat și YouTube să protejeze minorii apare prima dată în SafeNews.
07:10
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional continuu, în care dezinformarea și manipularea vizează slăbirea încrederii în instituții, divizarea societății și subminarea proceselor democratice. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), subliniază că pentru a proteja democrația nu sunt suficiente reacții punctuale sau […] Articolul Revenco: Cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației apare prima dată în SafeNews.
07:00
Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială. Douăzeci de școli vor fi incluse programul „AI în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului AI conceput pentru educație, a declarat Ministerul Educațieik începând din decembrie 2025 pentru profesori și din martie 2026 pentru elevi. […] Articolul Grecia introduce Chat GPT în școli. Proiectul pilot va fi lansat în luna decembrie apare prima dată în SafeNews.
06:50
Jaf în 4 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile franceze. Primele informații din anchetă # SafeNews
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, 19 octombrie 2025 în urma unui jaf, a anunțat ministrul culturii din Franț. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”. Muzeul, un simbol mondial al culturii franceze și unul dintre cele mai păzite locuri din Paris, este complet închis publicului pentru restul […] Articolul Jaf în 4 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile”, anunță autoritățile franceze. Primele informații din anchetă apare prima dată în SafeNews.
06:40
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul prețurilor mai scăzute și a aprecierii rublei, arată calculele Reuters. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru […] Articolul Reuters: Veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze au scăzut cu 21% în octombrie apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:30
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din Polonia # SafeNews
Trotinetele electrice fac parte din viața cotidiană, iar parcarea lor în cele mai diverse locuri este deja un fapt obișnuit. Locuitorii Cracoviei au rămas, totuși, surprinși de „locul de parcare” găsit de utilizatorul unei trotinete de închiriat. Podul care este închis trecătorilor și este exclusiv unul auto traversează râul Vistula la periferia orașului Cracovia, în […] Articolul Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din Polonia apare prima dată în SafeNews.
06:20
Zelenski: „Ucraina nu va oferi niciodată teroriștilor vreo recompensă pentru crimele lor și contăm pe partenerii noștri” # SafeNews
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski și-a îndemnat duminică, 19 octombrie 2025, țările din UE- să ia „măsuri decisive” împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington, unde a eșuat în încercarea de a obține din partea președintelui american Donald Trump sprijinul militar consolidat pe care l-a cerut, consemnează agențiile AFP și EFE, preluate […] Articolul Zelenski: „Ucraina nu va oferi niciodată teroriștilor vreo recompensă pentru crimele lor și contăm pe partenerii noștri” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi încarcerat marți la Paris pentru a-și ispăși o sentință de 5 ani # SafeNews
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispășească începând de marți o sentință de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare. Sarkozy va fi încarcerat în închisoarea Santé din […] Articolul Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi încarcerat marți la Paris pentru a-și ispăși o sentință de 5 ani apare prima dată în SafeNews.
Ieri
11:50
Un tânăr de 22 de ani a murit electrocutat la un atelier auto. Familia acestuia cere dreptate # SafeNews
Familia unui tânăr de 22 de ani cere dreptate după ce fiul lor a decedat la locul de muncă, unde lucra fără contract, acuzând angajatorii de neglijență. Incidentul a avut loc la un atelier auto din Colonița, municipiul Chișinău, pe data de 9 octombrie. Băiatul de 22 de ani a murit electrocutat, iar familia acestuia […] Articolul Un tânăr de 22 de ani a murit electrocutat la un atelier auto. Familia acestuia cere dreptate apare prima dată în SafeNews.
11:50
Guvernatorul BNM, la Washington: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive # SafeNews
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la evenimentul „Women Leaders’ Discussion”, desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. „Când femeile au acces egal la resurse financiare și la educație economică, întreaga societate are […] Articolul Guvernatorul BNM, la Washington: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă AFP. Agenția descrie o scenă cu adolescenții în uniforme îngrămădiți în jurul unui coleg, pe care îl îndeamnă să-i ‘vâneze pe ruși’. Tinerii se antrenează pe un simulator, dar pentru Polonia amenințarea pare reală. În septembrie, avioane […] Articolul Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor apare prima dată în SafeNews.
11:40
Timp de două zile, experți, autorități și parteneri internaționali s-au reunit pentru a discuta implementarea angajamentelor Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate”, un pas esențial spre integrarea europeană a Republicii Moldova. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Societatea civilă – parteneriat pentru integrare europeană”, a avut loc cu participarea Ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, Ambasadoarei UE, Iwona […] Articolul Moldova europeană: Experți și oficiali discută măsuri pentru justiție și securitate apare prima dată în SafeNews.
11:40
Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. „Acest instrument este utilizat cu succes în Europa” # SafeNews
Proiect de lege în România. Investitorii străini ar putea obţine drept de şedere temporară în România, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro. Senatorul Partidului Național Liberal (PNL) Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori parlamentari români, afirmă că „acest instrument este utilizat cu succes în Europa”. „Am iniţiat, alături de colegii mei din […] Articolul Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. „Acest instrument este utilizat cu succes în Europa” apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de amploare după ce sute de documente militare sensibile ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi. Potrivit publicației poloneze Onet, care susține că a intrat în posesia unor dosare oficiale, printre documentele găsite s-ar afla hărți ale depozitelor de muniție, planuri de evacuare a explozibililor și date […] Articolul Documente militare sensibile, găsite într-o groapă de gunoi din Polonia apare prima dată în SafeNews.
10:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate. Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă […] Articolul Zelenski le-a dezvăluit liderilor europeni ce a discutat cu Trump: „Sunt realist” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA prin strâmtoarea Bering. Giganticul proiect ar costa 65 de miliarde de dolari, dar Moscova spune că l-ar putea construi cu numai opt miliarde de dolari. Rusia și SUA ar trebui să construiască un „tunel feroviar Putin-Trump” prin strâmtoarea Bering pentru a conecta cele […] Articolul Kremlinul vrea să construiască tunelul Putin-Trump, între Rusia și SUA apare prima dată în SafeNews.
10:00
O stație electrică din regiunea rusă Ulyanovsk a fost lovită de drone ucrainene și a luat foc sâmbătă, potrivit relatărilor din mass media rusă, citată de The Kyiv Independent. Un atac aerian a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a vizat stația electrică Veshkaima, o instalație de 500 kW deținută de o […] Articolul Atac ucrainean cu drone asupra unei stații electrice din Rusia apare prima dată în SafeNews.
10:00
Accident rutier grav în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat # SafeNews
Trei oameni și-au pierdut viața şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, 17 octombrie 2025 într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP. Accidentul a avut loc pe un drum care leagă oraşul Sremska […] Articolul Accident rutier grav în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat apare prima dată în SafeNews.
09:30
Președintele SUA, la întâlnirea cu Zelenski: „Putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri” # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC. Liderul de la Kiev Vladimir Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acţiune, dar au decis să nu facă declaraţii pe acest subiect „pentru […] Articolul Președintele SUA, la întâlnirea cu Zelenski: „Putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri” apare prima dată în SafeNews.
17 octombrie 2025
17:00
O femeie amendată cu 25.000 de lei pentru că a încercat să mituiască polițiștii de frontieră cu bani ascunși în pașaport # SafeNews
O femeie a fost condamnată la o amendă de 25.000 de lei după ce a încercat să mituiască polițiștii de frontieră pentru a facilita trecerea ilegală a nepotului său minor peste graniță. Incidentul a avut loc pe 6 iunie 2025, la un punct de trecere a frontierei din sudul țării, unde polițiștii de frontieră din […] Articolul O femeie amendată cu 25.000 de lei pentru că a încercat să mituiască polițiștii de frontieră cu bani ascunși în pașaport apare prima dată în SafeNews.
16:50
Premierul Ungariei dă asigurări că Putin nu va fi arestat dacă va veni la summit în Budapesta # SafeNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin garanții privind organizarea și participarea la viitorul summit cu fostul președinte american Donald Trump, care va avea loc la Budapesta, în ciuda mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, potrivit agențiilor Reuters și EFE, informează Agerpres. „Ne […] Articolul Premierul Ungariei dă asigurări că Putin nu va fi arestat dacă va veni la summit în Budapesta apare prima dată în SafeNews.
16:30
Incident grav pe aeroportul din Catania: un Airbus A320 a pierdut altitudine imediat după decolare # SafeNews
Un avion low-cost al companiei Air Arabia a pierdut altitudine imediat după decolarea de pe aeroportul din Catania, ajungând la o înălțime de aproximativ 60 de metri deasupra nivelului mării și la o viteză de peste 480 de kilometri pe oră, scrie ziarul italian Corriere della Sera. Aeronava a urcat apoi rapid, dar Agenția Națională pentru […] Articolul Incident grav pe aeroportul din Catania: un Airbus A320 a pierdut altitudine imediat după decolare apare prima dată în SafeNews.
16:00
Alexandru Cazacu, chitaristul emblematic al formației „Noroc”, a încetat din viață. Maia Sandu: „A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre” # SafeNews
Lumea muzicală din Republica Moldova este în doliu. Alexandru Cazacu, chitaristul care a marcat generații întregi prin activitatea sa alături de legendara formație „Noroc”, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii, care a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul esențial pe care artistul l-a avut în dezvoltarea muzicii autohtone. Născut […] Articolul Alexandru Cazacu, chitaristul emblematic al formației „Noroc”, a încetat din viață. Maia Sandu: „A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre” apare prima dată în SafeNews.
15:50
Șapte persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci. IMSP trage un semnal de alarmă # SafeNews
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă (IMSP CNAMUP) anunță că în doar câteva zile de la începutul săptămânii, șapte persoane au fost transportate de urgență la spital după ce au consumat ciuperci culese din pădure. Medicii avertizează asupra riscurilor grave pentru sănătate și recomandă evitarea ciupercilor neidentificate sau preparate în condiții nesigure. Primul caz a fost […] Articolul Șapte persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci. IMSP trage un semnal de alarmă apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un cunoscut om de afaceri și președinte de echipă de fotbal a fost atacat și împușcat în mașina sa, lângă casa sa din Limassol # SafeNews
Vineri dimineață, Stavros Dimosthenous, cunoscut om de afaceri și președinte al echipei de fotbal Karmiotissa, a fost atacat și împușcat în timp ce se afla în mașina sa, lângă locuința sa din zona Agios Athanasios, Limassol. Atacatorul a coborât dintr-un van, a deschis focul asupra victimei, apoi s-a urcat înapoi în vehicul și a fugit […] Articolul Un cunoscut om de afaceri și președinte de echipă de fotbal a fost atacat și împușcat în mașina sa, lângă casa sa din Limassol apare prima dată în SafeNews.
15:20
Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor # SafeNews
Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, care a creat de la zero unul dintre cele mai mari branduri de modă din lume, o rețea care include circa 2.800 de magazine în lumea întreagă, a murit în decembrie 2024, după ce a căzut de pe o stâncă în timp ce se afla într-o drumeție […] Articolul Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor apare prima dată în SafeNews.
15:20
FOTO // Tentativă de introducere în țară a unui lot comercial de produse medicale, ascuns sub pretextul „bunurilor personale” # SafeNews
La postul vamal Leușeni, un bărbat în vârstă de 32 de ani, cetățean nerezident, a fost oprit pentru control în timp ce conducea un autoturism Hyundai i20 din România spre Republica Moldova. Deși a declarat că transportă doar bunuri personale, comportamentul său și analiza de risc au atras atenția inspectorilor vamali. În urma unui control […] Articolul FOTO // Tentativă de introducere în țară a unui lot comercial de produse medicale, ascuns sub pretextul „bunurilor personale” apare prima dată în SafeNews.
15:10
Trump nu vrea să ”sărăcească” rezervele americane de rachete de tip Tomahawk, cerute de Ucraina # SafeNews
Statele Unite nu-şi pot ”sărăci” rezervele de rachetă de croazieră de tip Tomahawk, pe care Ucraina vrea să le procure de la Washington pentru a răspunde atacurilor Rusiei, a declarat preşedintele american Donald Trump, relatează AFP. ”Nu putem sărăci (rezervele) propriei noastre ţări”, a răspuns joi Donald Trump, întrebat despre acest subiect. ”Şi noi avem […] Articolul Trump nu vrea să ”sărăcească” rezervele americane de rachete de tip Tomahawk, cerute de Ucraina apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 17 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Mai mulți oficiali din Venezuela ar fi negociat cu SUA un plan de înlocuire a lui Nicolas Maduro # SafeNews
Un grup de oficiali venezueleni de rang înalt, printre care vicepreședinta Delcy Rodriguez și fratele ei Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, s-au promovat în discret în ultimele luni pe lângă adminisrația Trump ca o alternativă „mai acceptabilă” față de regimul lui Nicolas Maduro, dezvăluie Miami Herald, care citează surse apropiate dosarului. Propunerile, făcute prin intermediari […] Articolul Mai mulți oficiali din Venezuela ar fi negociat cu SUA un plan de înlocuire a lui Nicolas Maduro apare prima dată în SafeNews.
14:30
Tot mai mulți oameni își declară chiria, iar statul a încasat cu 26,5% mai mulți bani în primele 9 luni ale anului 2025 # SafeNews
În perioada ianuarie – septembrie 2025, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie locuințe și alte bunuri imobile au crescut cu 26,5%, ajungând la 68,3 milioane lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Autoritățile fiscale au identificat 1.374 de persoane care transmit în locațiune bunuri imobile și au înregistrat […] Articolul Tot mai mulți oameni își declară chiria, iar statul a încasat cu 26,5% mai mulți bani în primele 9 luni ale anului 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:30
În ultimele 24 de ore, polițiștii din nordul Republicii Moldova au intervenit în mai multe cazuri în care persoane aflate sub influența alcoolului au pus în pericol siguranța rutieră. În Edineț, un bărbat de 46 de ani care conducea un Opel a fost surprins conducând haotic, iar testul alcoolscopic a confirmat o alcoolemie de aproape […] Articolul Mai mulți șoferi și un biciclist prinși băuți la volan în nordul țării apare prima dată în SafeNews.
14:20
Primarii din Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Nostru, vor rămâne în funcții pentru a evita alegerile anticipate # SafeNews
Nina Cereteu și Stela Onuțu, primarele orașelor Drochia și Glodeni, au decis să nu preia mandatele de deputat obținute pe listele Partidului Nostru, preferând să rămână în funcțiile lor actuale. Decizia a fost anunțată de liderul formațiunii, Renato Usatîi, care a explicat că scopul este de a preveni organizarea de alegeri locale anticipate, ce ar […] Articolul Primarii din Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Nostru, vor rămâne în funcții pentru a evita alegerile anticipate apare prima dată în SafeNews.
14:10
Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene. „Au respins atacurile ucrainene atât de mult încât au reușit să doboare propriul avion astăzi […] Articolul Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului apare prima dată în SafeNews.
14:00
Astăzi, 17 octombrie, a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie 2025. Candidații care vor participa la scrutin trebuie să respecte reguli stricte pentru a asigura un proces corect și transparent. Printre principalele interdicții se numără folosirea resurselor administrative sau a fondurilor publice în scop electoral, precum și organizarea […] Articolul Campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie începe astăzi apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.