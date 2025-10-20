Nemerenco, despre funcția de ministru a Sănătății: „Dacă voi avea informații despre viitorul ministru, le voi face publice”

08:30

Președintele francez Emmanuel Macron a promis că hoții care au jefuit duminică dimineață Muzeul Luvru din Paris vor fi prinși, iar obiectele furate vor fi recuperate. „Se face tot ce este posibil, pe toate planurile, pentru a ajunge la acest rezultat, sub coordonarea Parchetului din Paris”, a transmis el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, citat de Le […] Articolul Macron, prima reacție după jaful de la Luvru: „Este un atac asupra istoriei noastre. Autorii vor fi prinși” apare prima dată în SafeNews.