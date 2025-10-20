Vladimir Putin refuză propunerea lui Donald Trump privind încetarea focului în Ucraina: „Poziția Federației Ruse rămâne neschimbată”

15:40

Un bărbat de 28 de ani din Republica Moldova a fost prins pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău în timp ce încerca să plece spre Londra cu valiza ticsită cu țigări. În total, în bagajul acestuia au fost găsite 110 pachete de țigări, pe care intenționa să le scoată ilegal din țară. Deși la […]