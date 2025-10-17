Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban
UNIMEDIA, 17 octombrie 2025 16:00
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
16:10
„A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre”: Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după decesul maestrului Alexandru Cazacu # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de condoleanțe, după decesul maestrului Alexandru Cazacu. „Sunetul chitarei sale a răsunat în inimile a mii de oameni, a adus bucurie și emoție pe scenele din țară și de peste hotare, și a lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre”, a scris președinta.
Acum 30 minute
16:00
Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
Acum o oră
15:50
Start campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie: Ce le este strict interzis candidaților # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025.
15:50
(video) „Este adevărat!” Oxana Samoylova confirmă divorțul cu rapperul GeeGun: 17 ani nu e o zi # UNIMEDIA
Oxana Samoylova a oferit primul comentariu public despre divorțul de GeeGun. Soția rapperului a confirmat că cei doi au decis să se despartă. Potrivit ei, despărțirea este una dureroasă, după o relație care a durat 17 ani.
15:40
Start campaniei electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie: Ce le este strict interzis candidaților # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025.
Acum 2 ore
15:10
Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters, citat de adevarul.ro.
14:40
„Vettingul tuturor, cu excepția PAS”. Sanduța, după anunțul Maiei Sandu pe evaluarea avocaților: Ei s-au pogorât din ceruri să ne curețe de spurcăciuni # UNIMEDIA
Fosta magistrată, Victoria Sanduța a venit cu o reacție acidă după ce declarațiile președintei Maia Sandu privind extinderea procesului de vetting și asupra avocaților. Într-o postare pe rețele, Sanduța a ironizat afirmația, spunând că Vettingul ar trebui aplicat „tuturor, cu excepția membrilor PAS și a celor din fruntea lor”.
14:30
(video) Ședința CMC: După aprobarea pe rapid a mai multor proiecte, cosilierii au luat o pauză până luni # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi a treia zi consecutiv în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte. Urmărește live pe UNIMEDIA.
14:30
Un soldat în termen a împușcat fatal un soldat pe bază de contract, după care s-a sinucis, în timp ce alți trei soldați au fost răniți în acest atac armat petrecut la o bază militară din districtul Naro-Fominsk, la 70 de kilometri sud-vest de Moscova, relatează The Moscow Times, citat de libertatea.ro.
Acum 4 ore
13:50
Directoarea grădiniței de la Ciocana, acuzată de luare de mită pentru care procurorii cereau 9 ani de detenție, și-a aflat sentința: Decizia magistraților # UNIMEDIA
Directoarei Grădiniței nr.32 din sectorul Ciocana al capitalei, care a fost acuzată de mită, a fost condamnată la trei ani de închisoare în regim semi-deschis, cu suspendarea executării pentru o perioadă de doi ani. Decizia a fost pronunțată pe data de 16 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
13:30
(video) A sărit peste balcon, când polițiștii i-au bătut la ușă: Momentul în care un bărbat condamnat pentru viol și anunțat în căutare încearcă să fugă, dar este încătușat # UNIMEDIA
Un bărbat de 36 de ani, domiciliat în satul Opaci, dat în urmărire și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni în urma unor acțiuni operative și de investigație.
13:20
(video) „O aberație”. Igor Dodon, după ce Maia Sandu a declarat că avocații ar trebui să treacă vettingul: Poate să-i numească PAS direct?! # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, critică dur intenția exprimată de președinta Maia Sandu privind extinderea procesului de vetting și asupra avocaților. Potrivit liderului socialiștilor, o astfel de inițiativă este aberantă, din punct de vedere a statului de drept.
13:10
Bilanțul victimelor expoziei din București a crescut: Una dintre persoanele decedate este o gravidă în vârstă de 24 de ani # UNIMEDIA
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, provocând multiple victime. Din primele informații, incidentul ar fi fost cauzat de o acumulare de gaze, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru salvarea locatarilor și limitarea pagubelor. Mai multe victime au fost transportate la spitale din București, având arsuri pe corp. Din păcate, trei persoane și-au pierdut viața, scrie cancan.ro.
13:00
Lista noului cabinet de miniștri, pe care urmează să o prezinte candidatul anunțat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, pare să fie gata. Cel puțin șefa statului Maia Sandu o cunoaște deja și spune că nu toți dintre actualii miniștri își vor păstra fotoliile.
12:50
(live/update) CMC, în ședință. Consilierii PAS au solicitat o pauză și nu au mai revenit în sală. Întrunirea continuă cu 26 de membri # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi a treia zi consecutiv în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte. Urmărește live pe UNIMEDIA.
12:50
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF: Va fi dat în judecată # UNIMEDIA
Klaus Iohannis va ajunge în faţa judecătorilor. Surse Observator spun că fostul preşedinte nu vrea să achite de bunăvoie prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea casei din centrul Sibiului. Aşa că Fiscul îl va acţiona în instanţă şi le va cere magistraţilor să pună sechestru pe averea fostului preşedinte, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuiesc acum soţii Iohannis, scrie observatornews.ro.
12:30
(video) Irina Vlah: „Inima Moldovei” a fost restricționat pe baza publicațiilor false și a suspiciunilor neconfirmate. E un caz fără precedent în istoria țării # UNIMEDIA
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” pentru o perioadă de 12 luni. Irina Vlah, liderul partidului, în cadrul unui briefing, a spus că, în ultima vreme, cu susținerea puterii, au fost răspândite informații false și s-au făcut încercări de a denigra echipa. Astfel, a decis să vorbească despre toate evenimentele care au dus la situația actuală, or, cetățenii trebuie să știe sub ce presiune se află „INIMA MOLDOVEI”.
12:30
Carburanții, mai ieftini și în weekend: TOP stații PECO unde găsești cele mai bune prețuri # UNIMEDIA
Benzina și motorina se ieftinesc, potrivit datelor prezentate de Angenția Națională pentru Reglementări în Energetică pentru următoarele trei zile - 26-28 iulie.
Acum 6 ore
12:20
(video) Renato Usatîi, va vota sau nu Guvernul Munteanu: Nu cunosc nimic despre candidat. Jumătate din PAS încă luptă să nu fie el prim-ministru, trimit articole pe Telegram # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Ustaîi spune că nu îl cunoaște pe candidatul anunțat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, dar a aflat numele acestuia înainte ca „2/3 din PAS să îl știe”. Usatîi a răspuns la întrebarea dacă va vota sau nu Guvernul Munteanu.
12:10
Accident fatal la Hîncești: Un bărbat a decedat după ce a ajuns cu motocicleta într-un canal # UNIMEDIA
Un accident fatal a avut loc pe data de 16 octombrie la Hîncești. Potrivit oamenilor legii, un bărat a decedat după ce motocicleta pe care o conducea a ajuns într-un canal.
12:00
Documente militare clasificate, găsite într-o groapă de gunoi din Polonia. Armata declară că sunt „copii realizate ilegal” # UNIMEDIA
Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de amploare după ce sute de documente militare sensibile ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi, scrie adevarul.ro.
12:00
Vladimir Voronin refuză să conducă prima ședință a Parlamentului, în semn de protest: Demnitatea politică nu-mi permite să stau în acel fotoliu nici câteva clipe # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat ales, Vladimir Voronin, a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului de Legislatura a XII-a, deși, în calitate de cel mai în vârstă deputat, acest rol îi revine conform tradiției și regulamentului Parlamentului.
11:50
Ultima oră! Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, s-a stins din viață # UNIMEDIA
Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de Ministerul Culturii.
11:40
(live/update) CMC, în ședință. După două zile de replici și discuții consilierii au trecut la treabă: 7 proiecte aprobate pe rapid # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi a treia zi consecutiv în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte. Urmărește live pe UNIMEDIA.
11:40
Tom Cruise și Ana de Armas, iubita lui cu 24 de ani mai tânără, s-au despărțit după 9 luni de relație: „Am ajuns la final” # UNIMEDIA
După nouă luni de relație, Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit. În ciuda unei legături care părea promițătoare, cei doi actori au realizat, după mai puțin de un an de iubire, că scânteia dintre ei s-a stins și au decis că este mai bine să se rezume la o simplă prietenie, scrie viva.ro.
11:40
(live) Irina Vlah, lidera Partidului Inima Moldovei: „SIS a recunoscut că nu există nicio legătură între transferurile din banca rusească, oamenii lui Șor și echipa noastră” # UNIMEDIA
Președinta Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat un briefing de presă pentru această oră. „Pe 20 octombrie, Curtea de Apel va anunța decizia în dosarul privind limitarea activității partidului INIMA MOLDOVEI pentru o perioadă de un an. Aceasta va fi o adevărată probă de rezistență pentru întregul sistem judecătoresc: vor putea oare judecătorii să reziste presiunilor politice și să adopte o decizie corectă?”, a declarat Irina Vlah.
11:30
(video) Șeful Serviciului Vamal, despre contrabanda cu 1 milion de țigarete de la Leușeni: „Nu vameșii au capturat camionul. Operațiunea a durat o lună” # UNIMEDIA
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a organizat astăzi, 17 octombrie, o conferință de presă în care șeful instituției, Alexandru Iacub, a prezentat detalii despre destructurarea unei tentative de contrabandă cu aproape un milion de țigarete, precum și despre identificarea și lichidarea a trei fabrici clandestine de producere a produselor din tutun.
11:30
(video) „Хороший парень - не профессия”. Dodon despre Munteanu: E un specialist bun. Întrebarea este dacă va putea activa sau va fi un Dragalin 2 # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat candidatura lui Munteanu la funcția de premier, afirmând că este „un specialist bun”, dar a ridicat semne de întrebare dacă va reuși acesta să activeze eficient sau dacă va fi „un Dragalin 2”.
11:20
(video) Șeful de la Vamă, despre contrabanda cu 1 milion de țigarete de la Leușeni: „Nu a fost o captură, e vorba de o operațiune de o lună, cu investigații” # UNIMEDIA
Serviciul Vamal al Republicii Moldova organizează astăzi, 17 octombrie, o conferință de presă în care șeful instituției, Alexandru Iacub, va prezenta detalii despre destructurarea unei tentative de contrabandă cu aproape un milion de țigarete, precum și despre identificarea și lichidarea a trei fabrici clandestine de producere a produselor din tutun.
11:20
(live) CMC, în ședință. După două zile de replici și discuții consilierii au trecut la treabă: 7 proiecte aprobate pe rapid # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi a treia zi consecutiv în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte. Urmărește live pe UNIMEDIA.
11:20
Nou scandal în avocatură, după declarația Maiei Sandu: „Ce poate pretinde statul unei profesii căreia nu i-a oferit nimic? Apărarea trebuie să rămână liberă și demnă” # UNIMEDIA
Declarația președintei Maia Sandu prin care a anunțat că avocatura va fi reformată, iar apărătorii ar trebui supuși procesului de vetting, similar judecătorilor și procurorilor, a stârnit reacții dure în breaslă. „Orice formă de control extern — fie că poartă denumirea de vetting, evaluare sau verificare de integritate — trebuie să fie justificată strict juridic și democratic. Aplicarea unui astfel de mecanism profesiei de avocat ar reprezenta o ingerință gravă în independența sa și ar submina dreptul la apărare al fiecărui cetățean. Principiile ONU privind rolul avocaților (Havana, 1990) stabilesc clar că avocații trebuie să-și exercite profesia „liberi de orice presiune, restricție sau ingerință din partea autorităților publice””, a comentat avocatul Ion Cojocari.
11:00
Maia Sandu vrea „vetting” la avocați: Să-și demonstreze sursa veniturilor. Unii apărători au participat la multe abuzuri # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu vrea reformarea avocaturii, fiind nemulțumită de aceatsă ramură. „Au fost comise multe abuzuri și unii dintre avocați au participat la acestea”, a declarat președinta la RealitateaTV.
11:00
(live) CMC se reunește în ședință pentru a treia zi consecutiv: Ce subiecte sunt pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi a treia zi consecutiv în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte. Urmărește live pe UNIMEDIA.
11:00
„Bagajul suspect nu conținea exploziv”. Aeroportul Chișinău și-a reluat activitatea, după o alertă falsă cu bombă # UNIMEDIA
Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră. În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive.
Acum 8 ore
10:20
Explozie extrem de puternică într-un bloc din sectorul 5 din București: Două persoane au murit, alte 11 fiind rănite # UNIMEDIA
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu. Două persoane au murit, alte 11 fiind rpnite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), scrie news.ro
10:10
(live/update) Șeful de la Vamă, despre contrabanda cu 1 milion de țigarete: „Nu a fost o descoperire, ci o operațiune de o lună” # UNIMEDIA
Serviciul Vamal al Republicii Moldova organizează astăzi, 17 octombrie, o conferință de presă în care șeful instituției, Alexandru Iacub, va prezenta detalii despre destructurarea unei tentative de contrabandă cu aproape un milion de țigarete, precum și despre identificarea și lichidarea a trei fabrici clandestine de producere a produselor din tutun.
10:10
(video) Accident în lanț cu implicarea a trei mașini în capitală: O șoferiță cu Mini Cooper, rănită # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a trei automobile a avut loc în această dimineață pe strada Mihai Eminescu. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc după ce șoferița unui Mini Cooper a intrat în coliziune cu un Volkswagen, care a fost proiectat într-o Toyota.
10:00
„Bagajul exploziv”: Poliția de Frontieră, cu detalii pe alerta de la Aeroportul Chișinău. Zborurile, modificate # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră confirmă alerta cu bombă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și anunță că a fost depistat un bagaj în care s-ar afla o substanță explozivă.
09:50
Ace Frehley, chitaristul principal și cofondatorul trupei Kiss, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani. Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia, scrie adevarul.ro.
09:30
Duminică, 19 octombrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă capodopera lui Tennessee Williams – „Pisica pe acoperișul fierbinte”, un spectacol despre pasiune, secrete și adevăruri care dor.
09:30
ChatGPT va permite conținut pentru adulți, dar cu o condiție: OpenAI schimbă regulile jocului și devine mai flexibil # UNIMEDIA
Compania OpenAI, condusă de Sam Altman, a anunțat că, începând cu luna decembrie 2025, ChatGPT va permite accesul la conținut matur, însă numai pentru persoanele care își confirmă identitatea ca adulți, informează Reuters, potrivit playtech.ro.
09:30
(foto) Alertă la Aeroportul Chișinău: Pasagerii au fost evacuați, iar serviciile specializate au intervenit # UNIMEDIA
Alertă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Toate persoanele din interiorul aerogării au fost evacuate.
09:20
(video) Alexandru Munteanu, despre revenirea în RM: Deocamdată, stau la hotel. Am venit cu „one way ticket” # UNIMEDIA
Întors recent în Republica Moldova, candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că locuiește „deocamdată la hotel” și că nu își face planuri pe termen lung, sugerând că mandatul său ar putea fi mai scurt decât patru ani. „Voi încerca să-mi fac misiunea mai repede, poate”, a declarat omul de afaceri la emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV.
09:10
Pe 17 octombrie, istoria a fost marcată de confruntări militare și descoperiri științifice.
09:00
Ultima oră! Prima ședință a noului Parlament, stabilită de Maia Sandu: Când se întrunesc deputații # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului de Legislatura a XII-a, rezultat în urma alegerilor parlamentare recente.
08:50
Vloggerul Daniel Rachier, cunoscut pentru proiectul „Pe patru roți”, a povestit despre colaborarea sa cu sportivul Victor Muntean, care a fost invitat într-una dintre ediții. În cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Rachier a relatat că pe parcursul filmărilor au existat situații neașteptate și că a descoperit un detaliu surprinzător - „minciuna”.
08:40
(video) De ce PAS nu l-a înaintat pe Igor Grosu în funcția de premier? Cum explică Maia Sandu # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat că liderul partidului de guvernare va rămâne în fruntea Parlamentului, păstrându-și funcția de președinte al Legislativului. „A fost alegerea lui”, a spus șefa statului la „Realitatea de privește”, de la RliveTV.
08:30
Gemenii încheie afaceri profitabile, iar Peștii au nevoie de recreere: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări subtile în viața fiecărui semn zodiacal. Arhetipurile astrologice se manifestă prin noi provocări și oportunități, iar intuiția va juca un rol cheie în deciziile zilei.
Acum 12 ore
08:20
Prețul Ozempic, care conține cea mai cunoscută substanță pentru slăbit, va fi „mult mai mic”: Anunțul a fost făcut chiar de la Casa Albă # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că prețul celui mai bine vândut medicament pentru slăbit al companiei farmaceutice Novo Nordisk va fi redus și că negocierile privind modificările în privința prețului vor fi rapide, informează Reuters, potrivit hotnews.ro.
08:10
„Dubai baddies”. Apariție neașteptată în mediul online: Irina Columbeanu s-a filmat alături de Andreea Bostanica # UNIMEDIA
Irina Columbeanu și Andreea Bostanică au șocat Internetul. Influencerițele s-au întâlnit și s-au filmat împreună. Cele două parcă se cunosc de o viață, scrie spynews.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.