Vrei produse autohtone? Vezi la ce târguri le poți găsi, în acest weekend

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu. Două persoane au murit, alte 11 fiind rpnite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), scrie news.ro