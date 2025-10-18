La Strada atenționează: Crește număru persoanelor traficate pentru exploatare criminală. Poliția sesizează 10 cazuri în acest an
Agora.md, 18 octombrie 2025 18:20
La Strada atenționează: Crește număru persoanelor traficate pentru exploatare criminală. Poliția sesizează 10 cazuri în acest an
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
18:20
Acum 2 ore
17:20
Acum 4 ore
16:30
16:20
16:00
15:10
Acum 6 ore
14:00
13:20
Acum 8 ore
12:20
11:20
Acum 12 ore
10:20
09:20
Acum 24 ore
17 octombrie 2025
22:10
21:50
21:10
PeScurt // Trump și Zelenski s-au întâlnit, la Casa Albă. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington, pe 17 octombrie, pentru discuții cu președintele american, Donald Trump, pe fondul speculațiilor că Statele Unite ar putea autoriza livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina. # Agora.md
21:00
19:40
19:10
Ieri
18:20
17:50
17:30
17:10
16:10
15:50
15:50
15:50
15:20
15:00
14:10
14:00
13:40
13:00
13:00
12:40
12:40
12:10
12:00
11:20
11:00
10:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.