Trump și Zelenski poartă discuții, la Casa Albă. Liderul american, deschis la un posibil acord cu Ucraina privind armamentul
Agora.md, 17 octombrie 2025 22:10
PeScurt // Trump și Zelenski s-au întâlnit, la Casa Albă. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington, pe 17 octombrie, pentru discuții cu președintele american, Donald Trump, pe fondul speculațiilor că Statele Unite ar putea autoriza livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina. # Agora.md
