Ce înseamnă „al treilea loc” și unde poate fi găsit în Chișinău
Agora.md, 18 octombrie 2025 00:20
Ce înseamnă „al treilea loc” și unde poate fi găsit în Chișinău
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 2 ore
Acum 4 ore
22:10
21:50
Acum 6 ore
21:10
PeScurt // Trump și Zelenski s-au întâlnit, la Casa Albă. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington, pe 17 octombrie, pentru discuții cu președintele american, Donald Trump, pe fondul speculațiilor că Statele Unite ar putea autoriza livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina. # Agora.md
21:00
Acum 8 ore
19:40
19:10
18:20
17:50
Acum 12 ore
17:30
17:10
16:10
15:50
15:50
15:50
15:20
15:00
14:10
14:00
13:40
13:00
13:00
Acum 24 ore
12:40
12:40
12:10
12:00
11:20
11:00
10:50
10:40
10:40
10:20
10:00
09:50
09:30
08:50
08:50
Ieri
23:10
22:30
21:40
21:00
19:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.