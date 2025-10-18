Trump propune pace Ucrainei și Rusiei. Cererea de arme pentru Ucraina rămâne în așteptare
Agora.md, 18 octombrie 2025 14:00
Trump propune pace Ucrainei și Rusiei. Cererea de arme pentru Ucraina rămâne în așteptare
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
12:20
Acum 4 ore
11:20
10:20
Acum 6 ore
09:20
Acum 24 ore
17 octombrie 2025
22:10
21:50
21:10
PeScurt // Trump și Zelenski s-au întâlnit, la Casa Albă. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington, pe 17 octombrie, pentru discuții cu președintele american, Donald Trump, pe fondul speculațiilor că Statele Unite ar putea autoriza livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk către Ucraina. # Agora.md
21:00
19:40
19:10
18:20
17:50
17:30
17:10
16:10
15:50
15:50
15:50
15:20
15:00
Ieri
14:10
14:00
13:40
13:00
13:00
12:40
12:40
12:10
12:00
11:20
11:00
10:50
10:40
10:40
10:20
10:00
09:50
09:30
08:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.