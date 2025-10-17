PeScurt // Restricții de circulație. Traficul rutier va fi suspendat pe str. Albișoara din capitală, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str.

Agora.md, 17 octombrie 2025 19:10

Acum 30 minute
19:10
PeScurt // Restricții de circulație. Traficul rutier va fi suspendat pe str. Albișoara din capitală, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str.
Acum 2 ore
18:20
Orașul Drochia s-ar putea uni cu localitățile învecinate. Proiectul privind inițierea procesului de amalgamare, în consultări publice Agora.md
17:50
Forum MentorMe – singurul eveniment care vorbește sincer despre carieră și angajare în Moldova Agora.md
17:40
Un nou contingent de carabinieri moldoveni, detașat în misiune în Kosovo Agora.md
Acum 4 ore
17:30
În Moldova, 11.800 de femei sunt diagnosticate cu cancer mamar. Ministerul Sănătății: Diagnoza precoce înseamnă tratament eficient Agora.md
17:10
Munteanu: Structura noului Guvern, formată în proporție de peste 80%: „Săptămâna viitoare vom fi gata” Agora.md
16:20
Chitaristul Alexandru Cazacu a decedat Agora.md
16:10
Dublu față de luna septembrie. Moldovenii au investit 28 de milioane de lei în valori mobiliare, în luna octombrie Agora.md
15:50
Volumul de gaze livrat în Transnistria ajunge până la trei milioane de metri cubi pe zi. Criza energetică, deocamdată evitată Agora.md
15:50
„Pisica pe acoperișul fierbinte” revine pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” în acest weekend Agora.md
15:50
Șapte persoane s-au intoxicat cu ciuperci într-o singură săptămână. Intervenția ambulanțelor Agora.md
Acum 6 ore
15:20
Expert economic: În 2025, exportul de servicii a depășit exportul de bunuri în R. Moldova Agora.md
15:20
Sandu: „Cred că ar trebui să facem un vetting și al avocaților” Agora.md
15:00
Încasările la impozitul pe venit din chirii, în creștere: Statul a colectat 68,3 milioane de lei în primele nouă luni ale anului Agora.md
15:00
Maia Sandu: „Sunt de acord că, în unele instituții, salariile sunt exagerate” Agora.md
14:40
Șase profesori din sudul țării au primit titlu de „Profesor Inovator” Agora.md
14:10
„Mi-am amintit de cazul meu. Am fost întrebată: A cui amantă sunteți?”. Sandu, despre desemnarea lui Munteanu la funcția de premier Agora.md
14:00
CNPC: Atenție la mesajele de tip „Votează pentru Maria!”. O nouă tentativă de fraudă circulă pe WhatsApp Agora.md
13:40
PeScurt // Lidera partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, susține că autoritățile încearcă să elimine formațiunea din viața politică prin „persecuții și falsuri coordonate de putere”. Agora.md
Acum 8 ore
13:00
Trump a anunțat o viitoare întâlnire cu Putin la Budapesta. Livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, discutată de cei doi lideri Agora.md
13:00
Voronin refuză să prezideze ședinţa de constituire a Parlamentului Agora.md
13:00
Află istoria Bloomsense – primul startup din Moldova care a creat o stație meteo autohtonă (VIDEO) Agora.md
12:40
Primăria în locul Parlamentului? Două persoane de pe lista Partidului Nostru vor renunța la mandatele de deputat Agora.md
12:40
Doi miniștri pe domeniul social, la raport: Unul merge în Parlament, altul s-ar putea regăsi în noul Guvern Agora.md
12:30
Prețul carburanților, în scădere pentru a treia săptămână consecutiv Agora.md
12:20
„Eu am decis să rămân în Parlament”. Igor Dodon va păstra mandatul de deputat Agora.md
12:10
PeScurt // Droguri. Un bărbat de 47 de ani din raionul Edineț este cercetat de poliție și procuratură pentru cultivarea și comercializarea substanțelor narcotice. Agora.md
12:00
Usatîi se pregătește de activitatea de parlamentar: „Trebuie să mă duc acum să-mi iau un „galstuc” frumos” (FOCUS) Agora.md
Acum 12 ore
11:20
Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde Agora.md
11:00
Explozie într-un bloc din București: Mai multe etaje s-au prăbușit, iar două persoane au decedat (UPDATE) Agora.md
10:50
Posibil exploziv într-un bagaj de la Aeroportul din Chișinău. UPDATE: „Alerta nu s-a confirmat” Agora.md
10:40
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF pentru un prejudiciu de un milion de euro Agora.md
10:40
REDI Economic Development și PRIMA FINANȚARE anunță un parteneriat pentru sprijinirea antreprenorilor romi din Republica Moldova Agora.md
10:20
Explozie într-un bloc din București: Mai multe etaje s-au prăbușit, iar două persoane au decedat Agora.md
10:00
Posibil exploziv în bagaj: Activitate Aeroportului din Chișinău, suspendată temporar. Unele zboruri pot înregistra modificări Agora.md
09:50
Grupare criminală specializată în migrație ilegală și trafic de droguri, destructurată de autorități. Trei persoane au fost arestate preventiv (VIDEO) Agora.md
09:30
Prima ședință a noului Parlament va avea loc pe 22 octombrie. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu Agora.md
08:50
„Merită 1400 de pedepse cu moartea”. Procurorii din Bangladesh cer pedeapsa capitală pentru fosta prim-ministră Sheikh Hasina Agora.md
08:50
PeScurt // Decretul pentru convocarea Parlamentului R. Moldova de Legislatura a XII-a a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu. Prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Agora.md
Acum 24 ore
23:10
„Le mulțumesc sincer tuturor cetățenilor” sau „Acest sistem ticălos a cedat”. Reacțiile politicienilor, după validarea alegerilor de către CC Agora.md
22:30
„Când țara te cheamă, nu ai cum să spui nu”. Alexandru Munteanu, despre cum i s-a propus și a acceptat funcția de premier Agora.md
21:40
Maia Sandu l-a sunat pe Alexandru Munteanu, pentru a-i propune funcția de premier: „După mai multe discuții, și-a dat acordul” Agora.md
21:00
Trump și Putin au discutat la telefon. Liderii se vor întâlni la Budapesta, în cadrul eforturilor de a opri războiul din Ucraina Agora.md
19:40
Primarul de Hîncești iese din PDCM și își continuă activitatea în afara politicii. Organizația teritorială a partidului are lider nou Agora.md
Ieri
19:20
PeScurt // Trump și Putin discută la telefon. Președintele american, Donald Trump, poartă în aceste momente o convorbire telefonică cu președintele rus, Vladimir Putin. Agora.md
18:50
PAS în dreapta, iar Blocul Patriotic - în stânga. Cum ar urma să arate plenul noului Parlament (FOTO) Agora.md
18:10
Președinția: Șefa statului va semna în scurt timp decretul de convocare a Parlamentului Agora.md
18:00
Livrările de gaze către regiunea transnistreană, reluate din 17 octombrie. Anunțul șefului „Moldovagaz” Agora.md
18:00
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, cercetat pentru corupție, ar fi primit trei salarii în ziua reținerii Agora.md
17:50
Șeful SA „Moldovagaz” anunță reluarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană din 17 octombrie Agora.md
