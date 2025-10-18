/FOTO/ Cantină socială inaugurată la Coșernița: sprijin concret pentru persoanele vulnerabile
TV Nord, 18 octombrie 2025 18:10
Astăzi, 18 octombrie, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial o cantină de ajutor social, destinată să ofere mese calde persoanelor aflate în situații dificile. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația de caritate MSTJ Way din Marea Britanie, organizație care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea […]
Acum 30 minute
18:10
/FOTO/ Cantină socială inaugurată la Coșernița: sprijin concret pentru persoanele vulnerabile # TV Nord
Astăzi, 18 octombrie, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial o cantină de ajutor social, destinată să ofere mese calde persoanelor aflate în situații dificile. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația de caritate MSTJ Way din Marea Britanie, organizație care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea […]
Ieri
17:40
Carabinierii Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), în colaborare cu Poliția de Frontieră, au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei Republicii Moldova în zona localității Grimăncăuți, din nordul țării. Echipajul mixt, format dintr-un carabinier din cadrul Direcției Regionale „Nord" a IGC și un polițist de frontieră, a observat trei bărbați cu comportament suspect în […]
16:20
Riscul unei crize energetice în regiunea transnistreană a trecut deocamdată pe muchie. De astăzi, malul stâng primește gaze în cantitățile necesare. Şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a anunțat că vor fi furnizate zilnic până la 3 milioane de metri cubi de gaz, volum ce va permite restabilirea alimentării cu apă caldă și începerea sezonului de încălzire. […]
15:50
MSP CNAMUP trage un semnal de alarmă: șapte persoane au fost spitalizate în ultimele zile din cauza intoxicațiilor cu ciuperci. Cazurile au fost înregistrate la Nisporeni și Glodeni, unde mai multe persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci culese din pădure. Primul caz a fost raportat pe 14 octombrie 2025, în orașul […]
15:40
Un soldat rus și-a ucis camaradul, apoi s-a sinucis într-o bază militară din regiunea Moscovei # TV Nord
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse, potrivit digi24.ro. „Pe 17 octombrie, în timpul nopţii, în incinta unei baze militare din regiunea Moscovei, un soldat în misiune la un […]
14:30
Toamna aduce cu sine zile reci și seri liniștite, perfecte pentru o băutură caldă. De la cafeaua cu scorțișoară până la vinul fiert cu portocale, aceste cinci băuturi te vor ajuta să te bucuri de farmecul sezonului. 1. Cappuccino cu scorțișoară și caramel Toamna e anotimpul aromelor dulci și calde — iar o cafea cremoasă, […]
14:10
Durere și revoltă în fața oficiului procuraturii din municipiul Bălți. Familia Sandrei Carii a protestat astăzi, cerând reluarea anchetei privind moartea tinerei. Părinții susțin că fata lor nu a căzut accidental de la etaj, așa cum afirmă autoritățile, ci a fost ucisă. VERA JACHIN, mama Sandrei: „Dacă cade un copil de la etajul opt cum […]
13:20
Muzica ușoară din Republica Moldova este în doliu. Renumitul chitarist Alexandru Cazacu, membru al legendarei formații „Noroc", s-a stins din viață. Artistul, considerat o figură emblematică a scenei muzicale autohtone, a contribuit la formarea inconfundabilului sunet „Noroc", alături de maestrul Mihai Dolgan. Născut la 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir, Alexandru Cazacu și-a […]
13:10
/VIDEO/ Polițiștii de patrulare din Nord au identificat mai mulți șoferi în stare de ebrietate # TV Nord
Polițiștii Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat, în ultimele 24 de ore, mai multe persoane care conduceau vehicule în stare de ebrietate, punând în pericol siguranța rutieră. Edineț: Pe strada Independenței, un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost observat conducând neuniform. Testarea alcoolscopică […]
11:40
/FOTO/ Explozie în București. Un bloc a fost distrus în urma unei deflagrații, iar două persoane au decedat # TV Nord
O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei. Două persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației, transmit stirileprotv.ro. Până în acest moment, autoritățile au confirmat că 13 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, una a refuzat transportul, […]
11:10
Cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației, Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului (APA), în parteneriat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și 10 raioane din nordul Republicii Moldova, a organizat un eveniment regional dedicat promovării alimentației echilibrate și a modului de viață sănătos. Activitatea s-a desfășurat pe 16 octombrie 2025, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" […]
10:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță o creștere semnificativă a veniturilor din impozitul pe chirii înregistrate în primele nouă luni ale anului 2025. În total, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,5%, ajungând la 68,3 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a […]
10:10
Ministrul Energiei: Nu există premize pentru modificarea tarifelor la curent electric și gaze naturale # TV Nord
Ministrul a afirmat că ANRE trebuie să se expună asupra tarifelor, în funcție de mai mulți factori, inclusiv profilul nostru de consum, cât de rece va fi iarna, dar și situația regională, scrie deschide.md. „Dacă va fi o iarnă medie spre ușoară, corespunzător și consumul nu va fi ridicat. Dar depinde, la fel, și de […]
10:10
Poliția de Frontieră anunță că pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău a fost depistat un bagaj în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Autoritățile au intervenit rapid, iar pasagerii și personalul aeroportului au fost evacuați pentru siguranță. La fața locului acționează subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care verifică bagajul suspect și asigură […]
09:50
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat că săptămâna viitoare va fi prezentată echipa propusă pentru Cabinetul de miniștri. Potrivit acestuia, PAS i-a oferit libertatea deplină de a-și selecta echipa, însă Munteanu a subliniat că Guvernul va lucra în strânsă colaborare cu formațiunea pentru a implementa programul electoral cu care partidul a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele tuturor deputaților aleși. Decizia a fost luată pe 16 octombrie. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentului din 28 septembrie 2025, se validează mandatele deputaților aleși în Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025", a […]
16:40
/VIDEO/ Expoziția „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop–Molotov” – lecție vie de istorie pentru tinerii din Bălți # TV Nord
La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți este vernisată o expoziție care reflectă consecințele pactului Ribbentrop–Molotov MARIANA MIHALEVSCHI, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie: „Societatea noastră are nevoie și de alte viziuni, viziuni Europene asupra unui eveniement, deoarece sunt unii care spun evenimentelor pe nume, sunt alții care încearcă să mimeze, este nevoie de […]
14:00
Pentru părinți, recoltarea analizelor de sânge la copii poate fi un moment plin de emoții. Dar ce-ar fi dacă îți spunem că la Clinica Sante Bălți, acest proces poate fi simplu, sigur și chiar… cu zâmbete? La Centrul Clinica Sante Bălți de pe str. Decebal 124, analizele pentru copii sunt efectuate de asistente medicale cu […]
12:30
/VIDEO/ Nicu Gherman, condamnat la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu Oală. Mama victimei cere închisoare pe viață # TV Nord
Nicu Gherman, principalul suspect în omorul tânărului Sergiu Oală, și-a aflat astăzi sentința. Magistrații Judecătoriei Bălți, sediul Fălești, l-au condamnat la 22 de ani de închisoare. Acesta va trebui să achite și o amendă de 50 de mii de lei și prejudiciu moral de aproximativ 2 milioane de lei. „Gherman Nicu se recunoaște vinovat de […]
11:00
Două persoane din Glinjeni, Fălești, intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate # TV Nord
Două persoane — un bărbat de 65 de ani și o femeie de 52 de ani — au suferit o intoxicație gravă cu monoxid de carbon în urma folosirii unei sobe de încălzit necurățate. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul […]
10:20
Primăria municipiului Edineț anunță instalarea a patru camere de supraveghere video în Piața „Ștefan cel Mare", ca parte a unui proiect de modernizare a infrastructurii urbane. Scopul inițiativei este sporirea siguranței publice, protejarea bunurilor comercianților și crearea unui mediu mai sigur pentru toți vizitatorii pieței. Proiectul este implementat în cadrul programului EU4Moldova: Local Communities, finanțat […]
09:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1" au împiedicat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat pe râul Nistru. Incidentul s-a produs în timpul patrulării de rutină pe malul râului, când oamenii legii au observat o barcă gonflabilă ce se îndrepta dinspre malul ucrainean spre cel moldovenesc. După interceptare, s-a […]
09:20
Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Alexandru Tănase: „Nu mă aștept la nicio surpriză” # TV Nord
Curtea Constituțională va decide astăzi dacă validează sau nu rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Magistrații Înalții Curți se vor întruni în ședință de la ora 10:00. Invitat aseară în cadrul emisiunii „Новая неделя" de la TV8, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că nu se așteaptă la surprize și că […]
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi 16 octombrie 2025 un cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sud-vest. În orele nocturne și ale dimineții, se vor semnala înghețuri izolate în aer, cu intensități de –1..–2°C. Temperaturile vor fi caracterizate de valori moderate: Meteorologii recomandă agricultorilor și grădinarilor să […]
15 octombrie 2025
18:00
Moldova scrie istorie la tenis de masă: calificare în premieră în play-off-ul Campionatului European și la Mondialul din 2026 # TV Nord
Echipa națională de tenis de masă a Republicii Moldova a reușit o performanță istorică, calificându-se pentru prima dată în faza play-off a Campionatului European. Succesele obținute în competiția continentală asigură totodată participarea, în premieră, la Campionatul Mondial de tenis de masă, care va avea loc la Londra, între 28 aprilie și 10 mai 2026. După […]
17:40
În satele Moldovei, toamna miroase a pământ reavăn și a trudă. Acolo, unde viața se măsoară în răsărituri și apusuri, femeile de la sat nu cunosc odihna nici măcar de Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural. Pentru ele, sărbătoarea se trăiește cu mâinile pline de lucru și cu inima plină de demnitate. În satul […]
17:00
/VIDEO/ Piața din Bălți, în febra pregătirilor pentru iarnă: varza pentru murat, produsul-vedetă al sezonului # TV Nord
Toamna a adus culoare în Piața Agroalimentară din Bălți, unde zeci de gospodari s-au grăbit să cumpere legumele de sezon pentru pregătirea murăturilor. Varza pentru murat este, ca de obicei, vedeta pieței, urmată de cartofi, ceapă, ardei și morcovi. „Varză și numai varză. – La murat, ce o să faceți? La murat, pentru iarnă tre
16:10
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest # TV Nord
Uneori viața vine cu o pauză pentru a ne oferi șansa de a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Așa s-a întâmplat și cu Iurie Clipii, fondatorul și directorul centrului de diagnostic Ultramed din orașul Bălți. După câțiva ani de activitate în alt domeniu, a decis să revină în medicină, să fondeze un centru […] Acest articol „Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Funcționarii postului vamal Sculeni, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au contracarat trei tentative de introducere ilegală în țară a unor produse farmaceutice care conțin substanțe psihotrope, interzise pentru import fără documente justificative. În urma controlului de specialitate, au fost identificați trei cetățeni ai Israelului, cu vârste de 19, 45 și 59 de ani, dintre […] Acest articol /FOTO/ Tentative de contrabandă cu medicamente psihotrope, oprite la postul vamal Sculeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
/VIDEO/ Maria Prisacari: „Avem probleme de durabilitate”. Reacția ADR Nord la investigația TV Nord # TV Nord
Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Maria Prisacari, a comentat public neregulile semnalate de echipa TV Nord în ancheta jurnalistică „Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni”. Într-un interviu acordat presei locale, Prisacari a despre problemele scoase la iveală de jurnaliști și a […] Acest articol /VIDEO/ Maria Prisacari: „Avem probleme de durabilitate”. Reacția ADR Nord la investigația TV Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au activat în țara noastră, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui Acord bilateral de securitate socială. Documentul va stabili modul de […] Acest articol Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea primi pensii și alte prestații sociale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
În orașul Drochia, pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 32, echipele de muncitori desfășoară lucrări de amenajare a unui sens giratoriu. Proiectul are ca scop îmbunătățirea siguranței și fluidității traficului rutier în zonă. În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, urmând ca ulterior […] Acest articol Lucrări pentru un nou sens giratoriu în orașul Drochia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Douăsprezece salvatori din municipiul Bălți au finalizat cu succes cursul de instruire pentru paramedici și au devenit membri ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD). Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din cadrul Direcției Căutare-Salvare nr. 2 au parcurs un program intensiv de cinci săptămâni, care a combinat lecții teoretice și exerciții […] Acest articol /FOTO/ 12 salvatori din Bălți au devenit paramedici SMURD a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Alexandru Munteanu a venit cu o primă reacție publică după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a confirmat că poartă discuții cu el pentru funcția de prim-ministru. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a mulțumit PAS pentru încredere și a subliniat importanța transparenței și a respectării procedurilor legale. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni, […] Acest articol Alexandru Munteanu, prima reacție după discuțiile cu PAS pentru funcția de premier a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14 octombrie 2025
17:40
/VIDEO/ Samboiștii din Bălți cuceresc podiumurile mondiale: „Sportivul trebuie să aibă răbdare” # TV Nord
Luptătorii de sambo din Bălți continuă să scrie istorie în sportul de performanță. Stanislav Iuhnevici a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Indonezia. STANISLAV IUHNEVICI, samboist: „Este a doua medalie din campionatele mondiale, eu mă ocup începând cu clasa întâi și în fiecare zi mă ocup pentru rezultate mari. Sportivul trebuie să aibă […] Acest articol /VIDEO/ Samboiștii din Bălți cuceresc podiumurile mondiale: „Sportivul trebuie să aibă răbdare” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Naționala de fotbal a Republicii Moldova revine astăzi, 14 octombrie, pe teren în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. „Tricolorii” vor juca împotriva selecționatei Estoniei pe A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00, meciul fiind transmis în direct de Moldova 1. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Croația, condusă […] Acest articol Naționala Moldovei înfruntă Estonia în cel de-al șaselea meci al preliminariilor CM 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
/VIDEO/ Satul Pelinia, raionul Drochia, este astăzi în sărbătoare. Localnicii marchează hramul # TV Nord
Satul Pelinia din Drochia, este astăzi în straie de sărbătoare. Oamenii sărbătoresc Hramul localității, dedicat Acoperământului Maicii Domnului. Localnicii doresc sătenilor prosperitate și sănătate și zic că așteaptă această sărbătoarea în fiecare an. „Prosperitate, sănătate la toată lumea. E sărbătoare, lumea a fost la biserică, de acolo merg la concert.” „Pace și liniște. -Se simte […] Acest articol /VIDEO/ Satul Pelinia, raionul Drochia, este astăzi în sărbătoare. Localnicii marchează hramul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Alexandru Munteanu, economist și profesor, desemnat de PAS candidat la funcția de prim-ministru # TV Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către președinta Maia Sandu. Potrivit formațiunii, candidatura va fi înaintată oficial după constituirea fracțiunilor parlamentare, iar Alexandru Munteanu este văzut […] Acest articol Alexandru Munteanu, economist și profesor, desemnat de PAS candidat la funcția de prim-ministru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie 2025 și se sustrăgea de la executarea pedepsei, a fost depistat și reținut în dimineața zilei de 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat […] Acest articol Deținutul care a fugit de la muncă, reținut la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Volodimir Zelenski va fi primit vineri la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump # TV Nord
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump. Cei doi lideri au confirmat întâlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lângă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN. Volodimir Zelenski a precizat […] Acest articol Volodimir Zelenski va fi primit vineri la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Locuitorii satului Moara de Piatră, raionul Drochia, trăiesc acum în condiții mai sigure și mai confortabile, având acces permanent la apă potabilă. După ani în care fântânile seacă în timpul verii, iar oamenii erau nevoiți să aducă apă de la distanțe mari, în localitate a fost finalizat un sistem modern de apeduct care deservește întreaga […] Acest articol /FOTO/ Apă potabilă și condiții mai bune pentru satul Moara de Piatră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cunoscut în popor sub denumirea de Pocroave. Sărbătoarea amintește arătarea Maicii Domnului în biserica din Vlaherne, când aceasta s-a rugat cu lacrimi pentru oameni, ținând Sfântul Acoperământ deasupra credincioșilor, alături de sfinți, apostoli și mucenici. În tradiția […] Acest articol Creștinii de stil vechi sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 14–15 octombrie 2025 o vreme fără precipitații esențiale, cu cer variabil și temperaturi în scădere ușoară în timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din nord-vest, aducând aer mai rece în special în regiunile de nord. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul […] Acest articol Prognoza meteo pentru 14 octombrie. Cer variabil și primele înghețuri izolate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13 octombrie 2025
22:10
Filmări video profesionale și montaj de videoclipuri în Moldova: soluții complete pentru brandurile moderne # TV Nord
Într-o lume dominată de conținut vizual, videoclipurile au devenit cel mai puternic instrument de comunicare pentru branduri. Studiile arată că utilizatorii rețin cu 80% mai mult informația vizuală decât cea citită, iar clipurile video cresc semnificativ rata de conversie pe site-uri și rețele sociale. Nu e de mirare că tot mai multe companii din Moldova […] Acest articol Filmări video profesionale și montaj de videoclipuri în Moldova: soluții complete pentru brandurile moderne a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
/VIDEO/ Pe cine văd locuitorii din Larga în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: „Este un băiat bravo” # TV Nord
Locuitorii satului Larga, raionul Briceni, spun că noul prim-ministru al Republicii Moldova ar trebui să fie un om cu credință, care să se gândească la oameni. „Numai nu Grosu, altul din PAS să fie, numai nu Grosu, el foarte greu vorbește. Poate să fie Perciun, este un băiat bravo, da. Mai aducea bani din Europa, […] Acest articol /VIDEO/ Pe cine văd locuitorii din Larga în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: „Este un băiat bravo” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
/VIDEO/ maib deschide o nouă sucursală în inima or. Bălți: „Suntem acolo unde ne așteaptă clienții” # TV Nord
O nouă sucursală maib s-a deschis în centrul municipiului Bălți, pentru a fi cât mai aproape de clienți, în incinta centrului comercial „City Mall”. „Persoane juridice și aici aveți depunere numerar.” De acum, clienții din nordul țării pot beneficia de servicii financiare complete – de la depuneri și credite, până la consultanță personalizată. „Foarte bine, […] Acest articol /VIDEO/ maib deschide o nouă sucursală în inima or. Bălți: „Suntem acolo unde ne așteaptă clienții” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest # TV Nord
În afaceri, provocările apar una după alta, dar timpul nu stă pe loc. Când oportunitățile de dezvoltare bat la ușă, trebuie săacționezi rapid și eficient. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează! Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit Business Rapid până la 3 000 000 de lei, în doar 2 ore – o soluție de finanțare modernă, flexibilă și ușor de accesat […] Acest articol Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
O fetiță de 9 luni din Bender a suferit arsuri chimice după ce a vărsat din greșeală o sticluță cu verde de briliant # TV Nord
O fetiță de 9 luni din Bender a ajuns la spital cu arsuri chimice la cap, în zona gurii și a ochilor, după un incident casnic produs în dimineața zilei de 10 octombrie. Potrivit informațiilor, mama copilei, în vârstă de 26 de ani, urma să-i administreze micuței vitamine după masă, însă a luat din greșeală […] Acest articol O fetiță de 9 luni din Bender a suferit arsuri chimice după ce a vărsat din greșeală o sticluță cu verde de briliant a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/FOTO/ Doi șoferi beți, prinși la Bălți și Edineț: unul avea 1,46 mg/l alcool, iar altul nu deținea permis de conducere # TV Nord
Pe parcursul weekendului, echipajele mixte formate din carabinieri ai Direcției Regionale „Nord” și polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Bălți și Edineț au intervenit în două situații care puneau în pericol siguranța rutieră. Primul caz a avut loc în municipiul Bălți, unde echipajul a observat un automobil Mercedes Sprinter care, în timp ce efectua o manevră […] Acest articol /FOTO/ Doi șoferi beți, prinși la Bălți și Edineț: unul avea 1,46 mg/l alcool, iar altul nu deținea permis de conducere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/VIDEO/ Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion la vama Leușeni-Albița # TV Nord
Aproape 1.000.000 de țigări au fost descoperite de autorități ascunse în tavanul remorcii unui camion la punctul de trecere Leușeni-Albița, la ieșirea din Republica Moldova spre România. Captura a fost realizată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Vamal. Deși camionul Mercedes Actros figura ca fiind gol, perchezițiile […] Acest articol /VIDEO/ Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion la vama Leușeni-Albița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
