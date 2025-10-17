Top 5 băuturi perfecte pentru toamnă — calde, aromate și pline de confort

14:00

Pentru părinți, recoltarea analizelor de sânge la copii poate fi un moment plin de emoții. Dar ce-ar fi dacă îți spunem că la Clinica Sante Bălți, acest proces poate fi simplu, sigur și chiar… cu zâmbete? La Centrul Clinica Sante Bălți de pe str. Decebal 124, analizele pentru copii sunt efectuate de asistente medicale cu