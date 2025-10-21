Lista actualizată a locurilor de muncă disponibile la Bălți
TV Nord, 21 octombrie 2025 09:30
Direcția Ocuparea Forței de Muncă Bălți a publicat lista locurilor vacante disponibile în regiune, valabilă la data de 20 octombrie 2025. Printre ofertele de muncă se regăsesc posturi pentru lucrători calificați și necalificați în diverse domenii – industrie, construcții, transport, comerț, sănătate și servicii. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot consulta întreaga
• • •
Acum 30 minute
09:30
09:30
Tren direct între Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și Gara Chișinău: Ministerul Infrastructurii pregătește un proiect de modernizare # TV Nord
Călătoria dintre Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău și centrul Capitalei ar putea deveni, în curând, mai rapidă și mai comodă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pregătește un proiect de conectare a aeroportului cu Gara Chișinău printr-o linie feroviară destinată pasagerilor, a anunțat ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1,
09:20
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină în urma unui accident de circulație produs în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47, iar potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui automobil de model BMW a pierdut controlul volanului, derapând de pe
Acum 24 ore
17:40
/VIDEO/ Democracy Run la Bălți. Aproximativ 300 de persoane au participat la un eveniment dedicat democrației # TV Nord
La Bălți s-a desfășurat tradiționalul eveniment, Democracy Run, o oportunitate unică pentru tinerii din nordul țării să descopere valorile democratice. „Este destul de interesant, noi am venit aici ca să învățăm, să putem să-i învățăm pe alții despre valorile UE, despre democrație și altele." „Am așteptări foarte mari, din simplu fapt că suntem atât de
16:40
Partidul „Democrația Acasă” condus de Vasile Costiuc a semnat un Protocol de colaborare cu partidul AUR România # TV Nord
La București, România, partidul lui Vasile Costiuc „Democrația Acasă", care a produs surpriza acestor alegeri parlamentare și s-a ales cu șase mandate de deputat, a semnat un Protocol de colaborare cu partidul „AUR România", o altă formațiune care în 2020 a intrat surprinzător în Parlamentul României. Prin acest acord, AUR și PDA își propun să
15:30
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a se va convoca în ședința de constituire luni, 22 octombrie 2025, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a noii legislaturi, după ce Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ședința solemnă va fi prezidată de decanul
15:00
O nouă ședință în dosarul fraudei bancare fără Vladimir Plahotniuc. Și de această dată, fostul lider PD a refuzat să se prezinte în fața instanței. Potrivit tv8, avocații au invocat din nou că inculpatul ar continua să studieze materialele cauzei.Astăzi, procurorii au cerut încă 30 de zile de arest preventiv, măsură care expiră pe 25
14:30
Ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, a declarat că nu știe dacă va face parte din viitorul Guvern. În cadrul unei conferințe de presă, aceasta a spus că numele noului ministru al Sănătății ar urma să fie decis „probabil, în după-amiaza zilei de 20 octombrie". „Eu am spus întotdeauna modest că nu pot influența cine
13:40
/VIDEO/ Droguri de peste un milion de lei, confiscate la Bălți. Un tânăr de 18 ani, principalul suspect # TV Nord
Un tânăr de 18 ani din Bălți este cercetat penal după ce polițiștii au descoperit că acesta procura droguri din Chișinău, pe care ulterior le distribuia consumatorilor din Bălți și din alte localități din nordul Republicii Moldova. În urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii, au fost ridicate:– 1,5 kilograme de droguri sintetice de tip PVP
12:30
Ofițer de la Penitenciarul nr.13, condamnat pentru transmiterea de obiecte interzise și înlesnirea unei evadări # TV Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un ofițer superior din cadrul Penitenciarului nr.13 a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani vor fi executați în penitenciar, iar 1 an a fost suspendat condiționat, pe o perioadă de probă de un an. Instanța i-a mai aplicat pedeapsa complementară de privare a dreptului de
12:20
În weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat acțiuni de control pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în urma cărora au fost constatate peste 4.500 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. Potrivit datelor oficiale, 2.319 conducători auto au fost surprinși depășind limita legală de viteză, iar 794 nu au respectat indicatoarele de
11:30
/INFOGRAFIC/ Cele mai frecvente cauze ale deceselor în Moldova: regiunea Nord, lider la boli cardiovasculare # TV Nord
Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în anul 2024, 57,6% dintre decese au fost cauzate de bolile aparatului circulator, acestea continuând să fie principala cauză de deces în Republica Moldova. Pe locul al doilea se situează tumorile maligne (17,4%), urmate de bolile aparatului digestiv (8,1%), bolile aparatului respirator (5%), accidentele, intoxicațiile și traumatismele
Ieri
09:20
Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au descoperit șaptesprezece cazuri de documente de călătorie falsificate, depistate în timpul controalelor de la frontiera de stat. Cazurile au fost înregistrate atât pe sensul de intrare, cât și de ieșire din țară, la următoarele puncte de trecere:PTF Leușeni – 9 cazuri;PTF Sculeni – 1
09:10
Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, judeţul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmit știrileprotv.ro. Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 9 km nord-est de Braila, 11 km sud de
09:10
Într-o perioada în care mulți oameni poartă tăceri grele și emoții neexprimate, psihologii CASMED creează un spațiu sigur, confidențial și fără judecată, în care fiecare persoană este ascultată și înțeleasă. Începând cu anul 2022, CASMED oferă servicii de consiliere psihologică pentru refugiați din Ucraina și localnici din comunitățile din nordul Republicii Moldova. SVETLANA GRIȘINA, refugiată:
19 octombrie 2025
18:10
Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”: primele implanturi de resincronizator cardiac și defibrilatoare cardiace # TV Nord
La 8 octombrie 2025, în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie a Spitalului „Sfânta Treime", au fost efectuate cu succes primele proceduri de implantare a unui resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD). Aceste intervenții marchează o etapă majoră în dezvoltarea serviciilor medicale moderne în domeniul cardiologiei intervenționale. Procedurile au fost realizate
16:40
/VIDEO/FOTO/ Accident mortal în stânga Nistrului cu implicarea unui mașini de poliție. Momentul impactului # TV Nord
Un accident rutier soldat cu moartea unui polițist s-a produs în dimineața zilei de 19 octombrie, în jurul orei 8:30, pe traseul spre localitatea Karagaș din stânga Nistrului, scrie presa din regiune. Potrivit datelor preliminare, echipajul Serviciului de patrulare rutieră al Inspectoratului de poliție se deplasa cu semnalele luminoase și sonore activate, când, la intrarea
15:00
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 18–22 octombrie 2025, se așteaptă o creștere continuă a nivelului apei pe sectorul or. Criuleni – s. Răscăieți al râului Nistru. Fenomenul este cauzat de majorarea deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari, până la un debit de 700 m³/s. Astfel, nivelul apei va crește cu 0,40–1,40 m
13:20
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, după ce un jaf a avut loc chiar în momentul deschiderii pentru public, a anunțat ministrul francez al Culturii, Rachida Dati. Oficialul a precizat pe platforma X (fosta Twitter) că se află la fața locului, unde poliția derulează o anchetă amplă, scrie bbc. Reprezentanții muzeului au confirmat
11:10
În Republica Moldova este celebrată Ziua Profesională a Juristului, o ocazie de a recunoaște contribuția esențială a profesioniștilor din domeniul juridic la funcționarea statului de drept și la protejarea drepturilor cetățenilor. Sărbătoarea reunește judecători, procurori, avocați, notari, consilieri juridici, executori judecătorești și alți specialiști care, prin activitatea lor, asigură aplicarea corectă a legii și consolidarea
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Explozie într-un bloc din Bistrița: un bărbat de 77 de ani a fost scos din apartament de pompieri # TV Nord
O explozie puternică s-a produs duminică dimineață într-un bloc de locuințe din municipiul Bistrița, fără a fi urmată de incendiu, potrivit G4Media.ro. Deflagrația a afectat un apartament situat la etajul superior, unde locuia un bărbat de 77 de ani, scos în siguranță de echipele de intervenție. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, cauza probabilă
09:10
Serviciul Meteorologic de Stat anunță pentru duminică, 19 octombrie 2025, o vreme răcoroasă și ploi slabe în întreaga țară. Temperaturile vor fi specifice perioadei de mijloc de toamnă, iar ploile slabe vor apărea local, mai ales în regiunile de nord și centru. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +8 de grade, iar noaptea coboară
18 octombrie 2025
18:10
/FOTO/ Cantină socială inaugurată la Coșernița: sprijin concret pentru persoanele vulnerabile # TV Nord
Astăzi, 18 octombrie, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial o cantină de ajutor social, destinată să ofere mese calde persoanelor aflate în situații dificile. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația de caritate MSTJ Way din Marea Britanie, organizație care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea
17 octombrie 2025
17:40
Carabinierii Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), în colaborare cu Poliția de Frontieră, au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei Republicii Moldova în zona localității Grimăncăuți, din nordul țării. Echipajul mixt, format dintr-un carabinier din cadrul Direcției Regionale „Nord" a IGC și un polițist de frontieră, a observat trei bărbați cu comportament suspect în
16:20
Riscul unei crize energetice în regiunea transnistreană a trecut deocamdată pe muchie. De astăzi, malul stâng primește gaze în cantitățile necesare. Şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a anunțat că vor fi furnizate zilnic până la 3 milioane de metri cubi de gaz, volum ce va permite restabilirea alimentării cu apă caldă și începerea sezonului de încălzire.
15:50
MSP CNAMUP trage un semnal de alarmă: șapte persoane au fost spitalizate în ultimele zile din cauza intoxicațiilor cu ciuperci. Cazurile au fost înregistrate la Nisporeni și Glodeni, unde mai multe persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci culese din pădure. Primul caz a fost raportat pe 14 octombrie 2025, în orașul
15:40
Un soldat rus și-a ucis camaradul, apoi s-a sinucis într-o bază militară din regiunea Moscovei # TV Nord
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse, potrivit digi24.ro. „Pe 17 octombrie, în timpul nopţii, în incinta unei baze militare din regiunea Moscovei, un soldat în misiune la un
14:30
Toamna aduce cu sine zile reci și seri liniștite, perfecte pentru o băutură caldă. De la cafeaua cu scorțișoară până la vinul fiert cu portocale, aceste cinci băuturi te vor ajuta să te bucuri de farmecul sezonului. 1. Cappuccino cu scorțișoară și caramel Toamna e anotimpul aromelor dulci și calde — iar o cafea cremoasă,
14:10
Durere și revoltă în fața oficiului procuraturii din municipiul Bălți. Familia Sandrei Carii a protestat astăzi, cerând reluarea anchetei privind moartea tinerei. Părinții susțin că fata lor nu a căzut accidental de la etaj, așa
13:20
Muzica ușoară din Republica Moldova este în doliu. Renumitul chitarist Alexandru Cazacu, membru al legendarei formații „Noroc”, s-a stins din viață. Artistul, considerat o figură emblematică a scenei muzicale autohtone, a contribuit la formarea inconfundabilului sunet „Noroc”, alături de maestrul Mihai Dolgan. Născut la 7 noiembrie 1949, în satul Acui, raionul Cantemir, Alexandru Cazacu și-a […] Acest articol A murit Alexandru Cazacu, chitaristul legendarei formații „Noroc” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/VIDEO/ Polițiștii de patrulare din Nord au identificat mai mulți șoferi în stare de ebrietate # TV Nord
Polițiștii Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat, în ultimele 24 de ore, mai multe persoane care conduceau vehicule în stare de ebrietate, punând în pericol siguranța rutieră. Edineț: Pe strada Independenței, un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui Opel, a fost observat conducând neuniform. Testarea alcoolscopică […] Acest articol /VIDEO/ Polițiștii de patrulare din Nord au identificat mai mulți șoferi în stare de ebrietate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/FOTO/ Explozie în București. Un bloc a fost distrus în urma unei deflagrații, iar două persoane au decedat # TV Nord
O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei. Două persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației, transmit stirileprotv.ro. Până în acest moment, autoritățile au confirmat că 13 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, una a refuzat transportul, […] Acest articol /FOTO/ Explozie în București. Un bloc a fost distrus în urma unei deflagrații, iar două persoane au decedat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației, Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului (APA), în parteneriat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și 10 raioane din nordul Republicii Moldova, a organizat un eveniment regional dedicat promovării alimentației echilibrate și a modului de viață sănătos. Activitatea s-a desfășurat pe 16 octombrie 2025, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” […] Acest articol /FOTO/ Elevii din nordul țării învață cum să adopte un stil de viață sănătos a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță o creștere semnificativă a veniturilor din impozitul pe chirii înregistrate în primele nouă luni ale anului 2025. În total, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 26,5%, ajungând la 68,3 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a […] Acest articol Peste 23 600 de contracte de chirie înregistrate la SFS: venituri mai mari cu 26,5% a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Ministrul Energiei: Nu există premize pentru modificarea tarifelor la curent electric și gaze naturale # TV Nord
Ministrul a afirmat că ANRE trebuie să se expună asupra tarifelor, în funcție de mai mulți factori, inclusiv profilul nostru de consum, cât de rece va fi iarna, dar și situația regională, scrie deschide.md. „Dacă va fi o iarnă medie spre ușoară, corespunzător și consumul nu va fi ridicat. Dar depinde, la fel, și de […] Acest articol Ministrul Energiei: Nu există premize pentru modificarea tarifelor la curent electric și gaze naturale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Poliția de Frontieră anunță că pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost depistat un bagaj în care s-ar putea afla o substanță explozivă. Autoritățile au intervenit rapid, iar pasagerii și personalul aeroportului au fost evacuați pentru siguranță. La fața locului acționează subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care verifică bagajul suspect și asigură […] Acest articol A fost depistat un bagaj suspect cu substanță explozivă pe Aeroportul din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat că săptămâna viitoare va fi prezentată echipa propusă pentru Cabinetul de miniștri. Potrivit acestuia, PAS i-a oferit libertatea deplină de a-și selecta echipa, însă Munteanu a subliniat că Guvernul va lucra în strânsă colaborare cu formațiunea pentru a implementa programul electoral cu care partidul a […] Acest articol /VIDEO/ Când ar putea fi prezentată echipa propusă pentru Cabinetul de miniștri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16 octombrie 2025
17:10
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele tuturor deputaților aleși. Decizia a fost luată pe 16 octombrie. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentului din 28 septembrie 2025, se validează mandatele deputaților aleși în Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025”, a […] Acest articol Сurtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
/VIDEO/ Expoziția „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop–Molotov” – lecție vie de istorie pentru tinerii din Bălți # TV Nord
La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți este vernisată o expoziție care reflectă consecințele pactului Ribbentrop–Molotov MARIANA MIHALEVSCHI, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie: „Societatea noastră are nevoie și de alte viziuni, viziuni Europene asupra unui eveniement, deoarece sunt unii care spun evenimentelor pe nume, sunt alții care încearcă să mimeze, este nevoie de […] Acest articol /VIDEO/ Expoziția „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop–Molotov” – lecție vie de istorie pentru tinerii din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Pentru părinți, recoltarea analizelor de sânge la copii poate fi un moment plin de emoții. Dar ce-ar fi dacă îți spunem că la Clinica Sante Bălți, acest proces poate fi simplu, sigur și chiar… cu zâmbete? La Centrul Clinica Sante Bălți de pe str. Decebal 124, analizele pentru copii sunt efectuate de asistente medicale cu […] Acest articol Unde poți face la Bălți analize de laborator pentru copii, fără lacrimi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
/VIDEO/ Nicu Gherman, condamnat la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu Oală. Mama victimei cere închisoare pe viață # TV Nord
Nicu Gherman, principalul suspect în omorul tânărului Sergiu Oală, și-a aflat astăzi sentința. Magistrații Judecătoriei Bălți, sediul Fălești, l-au condamnat la 22 de ani de închisoare. Acesta va trebui să achite și o amendă de 50 de mii de lei și prejudiciu moral de aproximativ 2 milioane de lei. „Gherman Nicu se recunoaște vinovat de […] Acest articol /VIDEO/ Nicu Gherman, condamnat la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu Oală. Mama victimei cere închisoare pe viață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Două persoane din Glinjeni, Fălești, intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate # TV Nord
Două persoane — un bărbat de 65 de ani și o femeie de 52 de ani — au suferit o intoxicație gravă cu monoxid de carbon în urma folosirii unei sobe de încălzit necurățate. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul […] Acest articol Două persoane din Glinjeni, Fălești, intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Primăria municipiului Edineț anunță instalarea a patru camere de supraveghere video în Piața „Ștefan cel Mare”, ca parte a unui proiect de modernizare a infrastructurii urbane. Scopul inițiativei este sporirea siguranței publice, protejarea bunurilor comercianților și crearea unui mediu mai sigur pentru toți vizitatorii pieței. Proiectul este implementat în cadrul programului EU4Moldova: Local Communities, finanțat […] Acest articol /FOTO/ Supraveghere video în Piața „Ștefan cel Mare” din Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1” au împiedicat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat pe râul Nistru. Incidentul s-a produs în timpul patrulării de rutină pe malul râului, când oamenii legii au observat o barcă gonflabilă ce se îndrepta dinspre malul ucrainean spre cel moldovenesc. După interceptare, s-a […] Acest articol Trecere ilegală a frontierei pe râul Nistru, dejucată de polițiștii de frontieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Alexandru Tănase: „Nu mă aștept la nicio surpriză” # TV Nord
Curtea Constituțională va decide astăzi dacă validează sau nu rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Magistrații Înalții Curți se vor întruni în ședință de la ora 10:00. Invitat aseară în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că nu se așteaptă la surprize și că […] Acest articol Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Alexandru Tănase: „Nu mă aștept la nicio surpriză” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi 16 octombrie 2025 un cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sud-vest. În orele nocturne și ale dimineții, se vor semnala înghețuri izolate în aer, cu intensități de –1..–2°C. Temperaturile vor fi caracterizate de valori moderate: Meteorologii recomandă agricultorilor și grădinarilor să […] Acest articol Cer variabil și înghețuri ușoare. Prognoza meteo – 16 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15 octombrie 2025
18:00
Moldova scrie istorie la tenis de masă: calificare în premieră în play-off-ul Campionatului European și la Mondialul din 2026 # TV Nord
Echipa națională de tenis de masă a Republicii Moldova a reușit o performanță istorică, calificându-se pentru prima dată în faza play-off a Campionatului European. Succesele obținute în competiția continentală asigură totodată participarea, în premieră, la Campionatul Mondial de tenis de masă, care va avea loc la Londra, între 28 aprilie și 10 mai 2026. După […] Acest articol Moldova scrie istorie la tenis de masă: calificare în premieră în play-off-ul Campionatului European și la Mondialul din 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
În satele Moldovei, toamna miroase a pământ reavăn și a trudă. Acolo, unde viața se măsoară în răsărituri și apusuri, femeile de la sat nu cunosc odihna nici măcar de Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural. Pentru ele, sărbătoarea se trăiește cu mâinile pline de lucru și cu inima plină de demnitate. În satul […] Acest articol /VIDEO/ Femeile de la sat – o viață între muncă, dragoste și sacrificiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/VIDEO/ Piața din Bălți, în febra pregătirilor pentru iarnă: varza pentru murat, produsul-vedetă al sezonului # TV Nord
Toamna a adus culoare în Piața Agroalimentară din Bălți, unde zeci de gospodari s-au grăbit să cumpere legumele de sezon pentru pregătirea murăturilor. Varza pentru murat este, ca de obicei, vedeta pieței, urmată de cartofi, ceapă, ardei și morcovi. „Varză și numai varză. – La murat, ce o să faceți? La murat, pentru iarnă trebuie […] Acest articol /VIDEO/ Piața din Bălți, în febra pregătirilor pentru iarnă: varza pentru murat, produsul-vedetă al sezonului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest # TV Nord
Uneori viața vine cu o pauză pentru a ne oferi șansa de a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Așa s-a întâmplat și cu Iurie Clipii, fondatorul și directorul centrului de diagnostic Ultramed din orașul Bălți. După câțiva ani de activitate în alt domeniu, a decis să revină în medicină, să fondeze un centru […] Acest articol „Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
