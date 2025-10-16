/FOTO/ Supraveghere video în Piața „Ștefan cel Mare” din Edineț
TV Nord, 16 octombrie 2025 10:20
Primăria municipiului Edineț anunță instalarea a patru camere de supraveghere video în Piața „Ștefan cel Mare", ca parte a unui proiect de modernizare a infrastructurii urbane. Scopul inițiativei este sporirea siguranței publice, protejarea bunurilor comercianților și crearea unui mediu mai sigur pentru toți vizitatorii pieței. Proiectul este implementat în cadrul programului EU4Moldova: Local Communities, finanțat
Acum 30 minute
10:20
Primăria municipiului Edineț anunță instalarea a patru camere de supraveghere video în Piața „Ștefan cel Mare", ca parte a unui proiect de modernizare a infrastructurii urbane. Scopul inițiativei este sporirea siguranței publice, protejarea bunurilor comercianților și crearea unui mediu mai sigur pentru toți vizitatorii pieței. Proiectul este implementat în cadrul programului EU4Moldova: Local Communities, finanțat
Acum 2 ore
09:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1" au împiedicat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat pe râul Nistru. Incidentul s-a produs în timpul patrulării de rutină pe malul râului, când oamenii legii au observat o barcă gonflabilă ce se îndrepta dinspre malul ucrainean spre cel moldovenesc. După interceptare, s-a
09:20
Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Alexandru Tănase: „Nu mă aștept la nicio surpriză” # TV Nord
Curtea Constituțională va decide astăzi dacă validează sau nu rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Magistrații Înalții Curți se vor întruni în ședință de la ora 10:00. Invitat aseară în cadrul emisiunii „Новая неделя" de la TV8, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că nu se așteaptă la surprize și că
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi 16 octombrie 2025 un cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din sud-vest. În orele nocturne și ale dimineții, se vor semnala înghețuri izolate în aer, cu intensități de –1..–2°C. Temperaturile vor fi caracterizate de valori moderate: Meteorologii recomandă agricultorilor și grădinarilor să
Acum 24 ore
18:00
Moldova scrie istorie la tenis de masă: calificare în premieră în play-off-ul Campionatului European și la Mondialul din 2026 # TV Nord
Echipa națională de tenis de masă a Republicii Moldova a reușit o performanță istorică, calificându-se pentru prima dată în faza play-off a Campionatului European. Succesele obținute în competiția continentală asigură totodată participarea, în premieră, la Campionatul Mondial de tenis de masă, care va avea loc la Londra, între 28 aprilie și 10 mai 2026. După
17:40
În satele Moldovei, toamna miroase a pământ reavăn și a trudă. Acolo, unde viața se măsoară în răsărituri și apusuri, femeile de la sat nu cunosc odihna nici măcar de Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural. Pentru ele, sărbătoarea se trăiește cu mâinile pline de lucru și cu inima plină de demnitate. În satul
17:00
/VIDEO/ Piața din Bălți, în febra pregătirilor pentru iarnă: varza pentru murat, produsul-vedetă al sezonului # TV Nord
Toamna a adus culoare în Piața Agroalimentară din Bălți, unde zeci de gospodari s-au grăbit să cumpere legumele de sezon pentru pregătirea murăturilor. Varza pentru murat este, ca de obicei, vedeta pieței, urmată de cartofi, ceapă, ardei și morcovi. „Varză și numai varză. – La murat, ce o să faceți? La murat, pentru iarnă trebuie
16:10
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest # TV Nord
Uneori viața vine cu o pauză pentru a ne oferi șansa de a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Așa s-a întâmplat și cu Iurie Clipii, fondatorul și directorul centrului de diagnostic Ultramed din orașul Bălți. După câțiva ani de activitate în alt domeniu, a decis să revină în medicină, să fondeze un centru
15:40
Funcționarii postului vamal Sculeni, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au contracarat trei tentative de introducere ilegală în țară a unor produse farmaceutice care conțin substanțe psihotrope, interzise pentru import fără documente justificative. În urma controlului de specialitate, au fost identificați trei cetățeni ai Israelului, cu vârste de 19, 45 și 59 de ani, dintre
13:40
/VIDEO/ Maria Prisacari: „Avem probleme de durabilitate”. Reacția ADR Nord la investigația TV Nord # TV Nord
Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Maria Prisacari, a comentat public neregulile semnalate de echipa TV Nord în ancheta jurnalistică „Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir" din Bălți din bani europeni". Într-un interviu acordat presei locale, Prisacari a despre problemele scoase la iveală de jurnaliști și a
12:20
Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au activat în țara noastră, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui Acord bilateral de securitate socială. Documentul va stabili modul de
10:50
În orașul Drochia, pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 32, echipele de muncitori desfășoară lucrări de amenajare a unui sens giratoriu. Proiectul are ca scop îmbunătățirea siguranței și fluidității traficului rutier în zonă. În prezent, antreprenorul execută lucrări de așternere a stratului de egalizare, urmând ca ulterior
Ieri
10:10
Douăsprezece salvatori din municipiul Bălți au finalizat cu succes cursul de instruire pentru paramedici și au devenit membri ai Serviciului Mobil de Reanimare și Descarcerare (SMURD). Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din cadrul Direcției Căutare-Salvare nr. 2 au parcurs un program intensiv de cinci săptămâni, care a combinat lecții teoretice și exerciții
09:10
Alexandru Munteanu a venit cu o primă reacție publică după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a confirmat că poartă discuții cu el pentru funcția de prim-ministru. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a mulțumit PAS pentru încredere și a subliniat importanța transparenței și a respectării procedurilor legale. „Am primit mai multe întrebări de la prieteni,
14 octombrie 2025
17:40
/VIDEO/ Samboiștii din Bălți cuceresc podiumurile mondiale: „Sportivul trebuie să aibă răbdare” # TV Nord
Luptătorii de sambo din Bălți continuă să scrie istorie în sportul de performanță. Stanislav Iuhnevici a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Indonezia. STANISLAV IUHNEVICI, samboist: „Este a doua medalie din campionatele mondiale, eu mă ocup începând cu clasa întâi și în fiecare zi mă ocup pentru rezultate mari. Sportivul trebuie să aibă
16:50
Naționala de fotbal a Republicii Moldova revine astăzi, 14 octombrie, pe teren în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. „Tricolorii" vor juca împotriva selecționatei Estoniei pe A. Le Coq Arena din Tallinn, cu începere de la ora 19:00, meciul fiind transmis în direct de Moldova 1. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Croația, condusă
16:20
/VIDEO/ Satul Pelinia, raionul Drochia, este astăzi în sărbătoare. Localnicii marchează hramul # TV Nord
Satul Pelinia din Drochia, este astăzi în straie de sărbătoare. Oamenii sărbătoresc Hramul localității, dedicat Acoperământului Maicii Domnului. Localnicii doresc sătenilor prosperitate și sănătate și zic că așteaptă această sărbătoare în fiecare an. „Prosperitate, sănătate la toată lumea. E sărbătoare, lumea a fost la biserică, de acolo merg la concert." „Pace și liniște. -Se simte
13:10
Alexandru Munteanu, economist și profesor, desemnat de PAS candidat la funcția de prim-ministru # TV Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către președinta Maia Sandu. Potrivit formațiunii, candidatura va fi înaintată oficial după constituirea fracțiunilor parlamentare, iar Alexandru Munteanu este văzut
11:50
Deținutul din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie 2025 și se sustrăgea de la executarea pedepsei, a fost depistat și reținut în dimineața zilei de 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat
11:40
Volodimir Zelenski va fi primit vineri la Casa Albă de omologul său american, Donald Trump # TV Nord
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri într-o vizită la Casa Albă de către omologul său american, Donald Trump. Cei doi lideri au confirmat întâlnirea bilaterală. Zelenski a menționat că, pe lângă securitatea Ucrainei, în cadrul discuțiilor va fi abordată și tema rachetelor americane de rază lungă Tomahawk, transmite IPN. Volodimir Zelenski a precizat
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Locuitorii satului Moara de Piatră, raionul Drochia, trăiesc acum în condiții mai sigure și mai confortabile, având acces permanent la apă potabilă. După ani în care fântânile seacă în timpul verii, iar oamenii erau nevoiți să aducă apă de la distanțe mari, în localitate a fost finalizat un sistem modern de apeduct care deservește întreaga
09:30
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cunoscut în popor sub denumirea de Pocroave. Sărbătoarea amintește arătarea Maicii Domnului în biserica din Vlaherne, când aceasta s-a rugat cu lacrimi pentru oameni, ținând Sfântul Acoperământ deasupra credincioșilor, alături de sfinți, apostoli și mucenici. În tradiția
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 14–15 octombrie 2025 o vreme fără precipitații esențiale, cu cer variabil și temperaturi în scădere ușoară în timpul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant din nord-vest, aducând aer mai rece în special în regiunile de nord. Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul
13 octombrie 2025
22:10
Filmări video profesionale și montaj de videoclipuri în Moldova: soluții complete pentru brandurile moderne # TV Nord
Într-o lume dominată de conținut vizual, videoclipurile au devenit cel mai puternic instrument de comunicare pentru branduri. Studiile arată că utilizatorii rețin cu 80% mai mult informația vizuală decât cea citită, iar clipurile video cresc semnificativ rata de conversie pe site-uri și rețele sociale. Nu e de mirare că tot mai multe companii din Moldova
18:00
/VIDEO/ Pe cine văd locuitorii din Larga în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: „Este un băiat bravo” # TV Nord
Locuitorii satului Larga, raionul Briceni, spun că noul prim-ministru al Republicii Moldova ar trebui să fie un om cu credință, care să se gândească la oameni. „Numai nu Grosu, altul din PAS să fie, numai nu Grosu, el foarte greu vorbește. Poate să fie Perciun, este un băiat bravo, da. Mai aducea bani din Europa,
17:20
/VIDEO/ maib deschide o nouă sucursală în inima or. Bălți: „Suntem acolo unde ne așteaptă clienții” # TV Nord
O nouă sucursală maib s-a deschis în centrul municipiului Bălți, pentru a fi cât mai aproape de clienți, în incinta centrului comercial „City Mall". „Persoane juridice și aici aveți depunere numerar." De acum, clienții din nordul țării pot beneficia de servicii financiare complete – de la depuneri și credite, până la consultanță personalizată. „Foarte bine,
16:40
Ai planuri mari pentru afacerea ta? Acționează la momentul oportun cu Creditul Business Rapid de la Microinvest # TV Nord
În afaceri, provocările apar una după alta, dar timpul nu stă pe loc. Când oportunitățile de dezvoltare bat la ușă, trebuie săacționezi rapid și eficient. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează! Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit Business Rapid până la 3 000 000 de lei, în doar 2 ore – o soluție de finanțare modernă, flexibilă și ușor de accesat
13:50
O fetiță de 9 luni din Bender a suferit arsuri chimice după ce a vărsat din greșeală o sticluță cu verde de briliant # TV Nord
O fetiță de 9 luni din Bender a aj
13:10
/FOTO/ Doi șoferi beți, prinși la Bălți și Edineț: unul avea 1,46 mg/l alcool, iar altul nu deținea permis de conducere # TV Nord
Pe parcursul weekendului, echipajele mixte formate din carabinieri ai Direcției Regionale „Nord” și polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Bălți și Edineț au intervenit în două situații care puneau în pericol siguranța rutieră. Primul caz a avut loc în municipiul Bălți, unde echipajul a observat un automobil Mercedes Sprinter care, în timp ce efectua o manevră […] Acest articol /FOTO/ Doi șoferi beți, prinși la Bălți și Edineț: unul avea 1,46 mg/l alcool, iar altul nu deținea permis de conducere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/VIDEO/ Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion la vama Leușeni-Albița # TV Nord
Aproape 1.000.000 de țigări au fost descoperite de autorități ascunse în tavanul remorcii unui camion la punctul de trecere Leușeni-Albița, la ieșirea din Republica Moldova spre România. Captura a fost realizată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Vamal. Deși camionul Mercedes Actros figura ca fiind gol, perchezițiile […] Acest articol /VIDEO/ Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion la vama Leușeni-Albița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/VIDEO/ Liceul Teoretic Lipcani și Gimnaziul „Anton Bunduchi” implicate în proiectul european de îmbunătățire a condițiilor de apă și sanitație în școli # TV Nord
În școlile din Lipcani și Buțeni, lecțiile despre igienă devin parte din educația pentru sănătate. Elevii au învățat cum să aibă grijă de propria igienă și de mediul în care trăiesc, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în școlile rurale din Republica Moldova”, implementat de AO SinergyHub împreună cu Caritas Cehia și […] Acest articol /VIDEO/ Liceul Teoretic Lipcani și Gimnaziul „Anton Bunduchi” implicate în proiectul european de îmbunătățire a condițiilor de apă și sanitație în școli a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Premierul Dorin Recean își încheie mandatul și nu va conduce viitorul Cabinet de Miniștri. Anunțul a fost făcut luni, 13 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Conform legii, doamna președintă va desemna un candidat la funcția de prim-ministru după ce va avea consultări cu toate fracțiunile […] Acest articol Dorin Recean NU va deține în funcția de prim-ministru în noul Guvern a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații provocate de o butelie de gaz propan-butan în satul Grozești # TV Nord
Două minore au fost rănite în urma unei deflagrații provocate de o butelie de gaz propan-butan într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni, în dimineața zilei de 12 octombrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 09:51. Potrivit datelor preliminare, două fetițe de 12 și 2 ani au suferit arsuri de gradul […] Acest articol Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații provocate de o butelie de gaz propan-butan în satul Grozești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
SRL „Bălți-gaz” anunță sistarea temporară a livrării gazelor naturale pe mai multe străzi din municipiu # TV Nord
SRL „Bălți-gaz”, în calitate de operator al sistemului de distribuție, informează consumatorii casnici și noncasnici din municipiul Bălți despre sistarea temporară a livrării gazelor naturale în perioada 15 octombrie 2025, ora 09:00 – 17 octombrie 2025, ora 17:00. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a gazoductelor și a instalațiilor aferente, în conformitate cu […] Acest articol SRL „Bălți-gaz” anunță sistarea temporară a livrării gazelor naturale pe mai multe străzi din municipiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal, relatează AFP, citată de news.ro. Acest sistem tropical de precipitaţii a lovit Sierra Madre Oriental, un lanţ muntos care se întinde […] Acest articol Cel puțin 41 de morți în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din Mexic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță că un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse de instanță în contextul unui caz de violență în familie. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Bălți, sediul Fălești. […] Acest articol Bărbat din Fălești condamnat pentru încălcarea ordinului de protecție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
În ultimele zile, mai mulți clienți ai SA Energocom au semnalat că sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale nu apar în noile facturi emise. Reprezentanții companiei îi asigură pe consumatori că nu există motive de îngrijorare, iar toate plățile efectuate vor fi reflectate în factura pentru luna octombrie. Potrivit Energocom, situația […] Acest articol Energocom explică ce se întâmplă cu plățile în avans achitate către Moldovagaz a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10 octombrie 2025
17:40
Control mai rapid la frontieră: Poliția de Frontieră deleagă competențe Serviciului Vamal în premieră # TV Nord
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal au lansat oficial un proiect-pilot fără precedent, care prevede delegarea competențelor Poliției de Frontieră către Serviciul Vamal în punctul de trecere a frontierei de stat „Costești–Stînca” (rutier). Proiectul, ce va fi implementat timp de 12 luni, urmărește eficientizarea controlului la frontieră și reducerea timpului de așteptare pentru călători și […] Acest articol Control mai rapid la frontieră: Poliția de Frontieră deleagă competențe Serviciului Vamal în premieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii # TV Nord
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute care depășeau 960 de milioane de euro, scrie stirileprotv.ro „În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la […] Acest articol Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Exporturile de fructe uscate din Republica Moldova au înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii cinci ani, dublându-se față de 2020. Cea mai mare parte a exporturilor este reprezentată de prunele uscate, potrivit expertului în politici economice la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. Conform datelor prezentate de Ioniță, în 2015 exporturile de fructe uscate ale țării au […] Acest articol Exportul de fructe uscate din Republica Moldova s-a dublat în ultimii cinci ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Polonia a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, după valul masiv de atacuri rusești care au vizat infrastructura energetică a țării vecine. Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat vineri, aflat în vizită la Liov, că Varșovia este pregătită să furnizeze generatoare, surse suplimentare de energie electrică și acces la terminalul de […] Acest articol Polonia oferă ajutor Ucrainei după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Pentru al doilea an consecutiv, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri simultane în cadrul Consiliilor Școlare ale Elevilor. În total, procesul electoral a avut loc în circa 670 de școli și 65 de instituții de învățământ profesional tehnic, unde elevii și-au ales noii președinți, care îi vor reprezenta în relația cu administrația școlară pentru următorii […] Acest articol Elevii din 735 de instituții au ales noii președinți ai Consiliilor Școlare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Incident șocant într-o benzinărie din Timișoara: un bărbat a turnat benzină peste el și mașină, amenințând că își dă foc # TV Nord
Un bărbat de 43 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiști, după ce a provocat panică într-o benzinărie din oraș. Acesta a intrat cu mașina în incinta stației de alimentare, a turnat benzină peste el și peste autoturism și a amenințat că se va autoincendia. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 […] Acest articol Incident șocant într-o benzinărie din Timișoara: un bărbat a turnat benzină peste el și mașină, amenințând că își dă foc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
/VIDEO/ Seniorii din Fetești modelează bucuria în cadrul proiectului „Sănătatea mintală fără bariere” # TV Nord
La Fetești, raionul Edineț, vârstnicii uită de problemele cotidiene și se implică activ în implementarea proiectului „Sănătate mintală fără bariere”, care aduce servicii de sprijin psiho-emoțional. În cadrul atelierului desfășurat, seniorii și senioarele au modelat plastilina și au făcut activități fizice, în ritm de muzică și voie bună. „Zice o vorbă din bătrâni, fă bine […] Acest articol /VIDEO/ Seniorii din Fetești modelează bucuria în cadrul proiectului „Sănătatea mintală fără bariere” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
/FOTO/ Polițiștii din Rîșcani au identificat un minor de 17 ani bănuit de furturi de roți și accesorii auto # TV Nord
Polițiștii din Rîșcani au identificat un minor de 17 ani, locuitor al raionului, bănuit de comiterea mai multor furturi de roți și accesorii auto. Potrivit Inspectoratului de Poliție Rîșcani, faptele au fost comise în perioada 18 septembrie – 3 octombrie 2025, pe teritoriul raionului. În urma măsurilor de investigație, oamenii legii au stabilit că tânărul […] Acest articol /FOTO/ Polițiștii din Rîșcani au identificat un minor de 17 ani bănuit de furturi de roți și accesorii auto a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului de șosea peste râul Răuțel, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glijeni–Catranic–R16, km 1,73. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 octombrie 2025, iar valoarea totală estimată a contractului se ridică la 18 968 360 MDL (fără […] Acest articol /FOTO/ Pod nou la Răuțel: peste 4.000 de locuitori vor circula în siguranță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
/VIDEO/ La Bălți, Universitatea Vârstei a Treia a marcat o nouă promoție: înțelepciune, emoții și inspirație # TV Nord
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-a desfășurat o ceremonie plină de emoții și recunoștință — absolvirea primei grupe a Universității Vârstei a Treia din raionul Fălești. Sala universității a răsunat de aplauze, zâmbete și cuvinte de mulțumire. Absolvenții au primit diplome, au împărtășit experiențe și au vorbit cu entuziasm despre tot ce […] Acest articol /VIDEO/ La Bălți, Universitatea Vârstei a Treia a marcat o nouă promoție: înțelepciune, emoții și inspirație a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
/INVESTIGAȚIE/ Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni # TV Nord
Inaugurat cu fast, discursuri oficiale și promisiuni despre viitorul eficient al educației, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți a fost prezentat ca un exemplu de succes al investițiilor europene în Republica Moldova. În spatele declarațiilor însă, se ascund lucrări neterminate, neconformități tehnice și un sistem fotovoltaic care nu funcționează nici la doi ani de la […] Acest articol /INVESTIGAȚIE/ Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni”, în apropierea satului Iabloana. În urma impactului dintre un Mercedes și o Dacia Duster, un bărbat a murit, iar mai multe persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite. „Potrivit datelor preliminare, o tânără de 21 de ani, […] Acest articol /VIDEO/ Trei copii răniți în accidentul de la Iabloana, internați la Spitalul din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de flăcări: cel puțin 12 răniți. Pană majoră de curent în capitală # TV Nord
La Kiev, un incendiu a izbucnit într-o clădire cu 17 etaje în urma unui atac al dronelor rusești. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență, iar 12 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene, citate de Ukrainska Pravda. De asemenea, mai multe părți din oraș au rămas fără alimentare cu energie electrică, potrivit digi24.ro. ACTUALIZARE […] Acest articol Atac rusesc asupra Kievului. O clădire cu 17 etaje a fost cuprinsă de flăcări: cel puțin 12 răniți. Pană majoră de curent în capitală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
