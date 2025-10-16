/FOTO/ Supraveghere video în Piața „Ștefan cel Mare” din Edineț

18:00

Locuitorii satului Larga, raionul Briceni, spun că noul prim-ministru al Republicii Moldova ar trebui să fie un om cu credință, care să se gândească la oameni. „Numai nu Grosu, altul din PAS să fie, numai nu Grosu, el foarte greu vorbește. Poate să fie Perciun, este un băiat bravo, da. Mai aducea bani din Europa, […]