Trei persoane reținute de către carabineri la frontiera de stat în nordul țării

16:40

În afaceri, provocările apar una după alta, dar timpul nu stă pe loc. Când oportunitățile de dezvoltare bat la ușă, trebuie săacționezi rapid și eficient. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează! Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit Business Rapid până la 3 000 000 de lei, în doar 2 ore – o soluție de finanțare modernă, flexibilă și ușor de accesat