„Când țara te cheamă, nu ai cum să spui nu”. Alexandru Munteanu, despre cum i s-a propus și a acceptat funcția de premier

„Când țara te cheamă, nu ai cum să spui nu”. Alexandru Munteanu, despre cum i s-a propus și a acceptat funcția de premier

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md