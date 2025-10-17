Posibil exploziv în bagaj: Activitate Aeroportului din Chișinău, suspendată temporar. Unele zboruri pot înregistra modificări
Agora.md, 17 octombrie 2025 10:00
Posibil exploziv în bagaj: Activitate Aeroportului din Chișinău, suspendată temporar. Unele zboruri pot înregistra modificări
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
10:00
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
Acum 2 ore
08:50
08:50
Acum 12 ore
23:10
22:30
21:40
Acum 24 ore
21:00
19:40
19:20
18:50
18:10
18:00
18:00
17:50
17:40
17:30
17:10
17:10
17:00
17:00
16:50
16:30
16:20
16:00
15:20
15:20
15:10
13:50
PeScurt // R. Moldova și Slovacia au încheiat prima rundă de negocieri privind securitatea socială. Prima rundă de negocieri între R. Moldova și Slovacia privind Aranjamentul administrativ de aplicare a Acordului bilateral în domeniul securității sociale a avut loc în perioada 13–16 octombrie, la Bratislava. # Agora.md
13:50
13:50
13:20
13:20
13:00
12:00
11:50
11:50
11:20
11:10
10:50
10:40
10:40
10:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.