Posibil exploziv în bagaj: Activitate Aeroportului din Chișinău, suspendată temporar. Unele zboruri pot înregistra modificări

Posibil exploziv în bagaj: Activitate Aeroportului din Chișinău, suspendată temporar. Unele zboruri pot înregistra modificări

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md