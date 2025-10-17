Toate serviciile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, digitalizate
Vocea Basarabiei, 17 octombrie 2025 20:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este una dintre una din cele 15 instituții administrative din Republica Moldova care oferă servicii digitale complete. Acest lucru este posibil după ce recent au fost lansate încă nouă servicii digitalizate. Acestea pot fi accesate cu semnătura electronică, cererile se depun online, iar documentele emise sunt livrate direct în […] Articolul Toate serviciile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, digitalizate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 15 minute
20:50
Pentru prima dată, Republica Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri. În trimestrul II al anului curent, exporturile de servicii au însumat 804 milioane de dolari, depășind valoarea exporturilor de bunuri, care s-au cifrat la 790 de milioane. Expertul în politici economice la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, menționează că această evoluție marchează o etapă nouă […] Articolul Premieră: R. Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
20:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) este una dintre una din cele 15 instituții administrative din Republica Moldova care oferă servicii digitale complete. Acest lucru este posibil după ce recent au fost lansate încă nouă servicii digitalizate. Acestea pot fi accesate cu semnătura electronică, cererile se depun online, iar documentele emise sunt livrate direct în […] Articolul Toate serviciile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, digitalizate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
19:30
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată vineri, 17 octombrie, în raionul Hâncești. Acesta va oferi date meteo în timp real, fiind dotată cu senzori de înaltă precizie capabili să monitorizeze temperatura și umiditatea aerului, viteza și direcția vântului, cantitatea și intensitatea precipitațiilor și radiația solară. Astfel, agricultorii din raionul Hâncești vor putea să-și […] Articolul (FOTO) O nouă stație meteo, inaugurată la Hâncești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
18:20
(FOTO) Șase profesori din sudul R. Moldova, premiați pentru excelență și inovație în educație # Vocea Basarabiei
Șase cadre didactice din sudul Republicii Moldova au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu de 10 mii de lei pentru excelență și inovație în educație. Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de predare, informează Ministerul Educației și […] Articolul (FOTO) Șase profesori din sudul R. Moldova, premiați pentru excelență și inovație în educație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Atenție la consumul de ciuperci! Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile # Vocea Basarabiei
Șapte persoane au ajuns la spital în această după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese din pădure, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Primul caz a avut loc la 14 octombrie în orașul Nisporeni. Două femei de 61 și 40 de ani s-au intoxicat sever după ce au consumat împreună ciuperci culese […] Articolul Atenție la consumul de ciuperci! Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, au transmis sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au admirat pe renumitul chitarist Alexandru Cazacu. Șefa statului a subliniat că chitaristul Alexandru Cazacu a marcat istoria muzicii ușoare din Republica Moldova. „Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea la cele […] Articolul Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
16:30
Al patrulea contingent de carabinieri din Republica Moldova a fost detașat astăzi, 17 octombrie, în cadrul misiunii internaționale KFOR din Kosovo. Echipa, formată dintr-o femeie și doi bărbați, va reprezenta Republica Moldova pe scena internațională a păcii și securității. Pe parcursul următoarelor șase luni, carabinierii din Republica Moldova vor face parte din Unitate Multinațională Specializată […] Articolul (FOTO) Un nou contingent de carabinieri din Republica Moldova, detașat în Kosovo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis în Republica Moldova. Noul birou va contribui la crearea programelor de cooperare sustenabile pe toate segmentele de dezvoltare a Republicii Moldova. Decizia privind deschiderea acestuia a fost salutată astăzi în cadrul unei întrevederi între Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și […] Articolul Agenția Italiană pentru Cooperare și Dezvoltare va avea un birou la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
14:30
Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a trecut la cele veșnice # Vocea Basarabiei
Alexandru Cazacu, renumitul chitarist al formației „Noroc”, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea tristă a fost dată de reprezentanții Ministerului Culturii de la Chișinău, care au transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit pe Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii […] Articolul Renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a trecut la cele veșnice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Voronin nu va deschide prima ședință a Parlamentului R. Moldova. Botgros preia conducerea # Vocea Basarabiei
Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a anunțat că nu va deschide prima ședință a noului Parlament, în calitate de decan de vârstă, așa cum prevede regulamentul. El și-a motivat refuzul prin faptul că, în opinia sa, noua componență a Parlamentului nu reflectă „voința cetățenilor”. „Da, există tradiții, există un regulament. Dar […] Articolul Voronin nu va deschide prima ședință a Parlamentului R. Moldova. Botgros preia conducerea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
13:00
Gabriela Adameșteanu, într-un dialog despre literatură și rolul femeii în societate # Vocea Basarabiei
Realitatea Românească a adus în prim-plan una dintre cele mai importante figuri ale literaturii române contemporane, prozatoarea și jurnalista Gabriela Adameșteanu. O carieră recunoscută la nivel internațional Gabriela Adameșteanu este autoarea unor romane premiate, traduse în numeroase limbi și publicate la edituri de renume din Franța, Spania, Italia, SUA, Israel, Germania, Ungaria, Bulgaria, Rusia, Estonia, […] Articolul Gabriela Adameșteanu, într-un dialog despre literatură și rolul femeii în societate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
O porțiune a străzii Albișoara din municipiul Chișinău va fi închisă circulației rutiere duminică, 19 octombrie. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, restricțiile de circulație vor fi aplicate între orele 06:00 și 17:00, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul (la pod) și strada Petru Rareș. „Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de […] Articolul Traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Albișoara din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Alexandru Munteanu, despre viitorul Guvern de la Chișinău: Încercăm să creăm cea mai bună echipă posibilă # Vocea Basarabiei
Alexandru Munteanu, candidat propus de PAS pentru funcția de prim-ministru, promite o echipă competentă și o guvernare orientată spre relansare economică. Potrivit lui, prioritatea principală o reprezintă formarea unei echipe profesioniste, capabile să pună în aplicare programul de guvernare al Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și relansarea economiei naționale. Alexandru Munteanu a precizat că propunerea […] Articolul Alexandru Munteanu, despre viitorul Guvern de la Chișinău: Încercăm să creăm cea mai bună echipă posibilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Ce spun Alexei Buzu și Marcel Spatari despre funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale # Vocea Basarabiei
Alexei Buzu a declarat astăzi că nu știe încă dacă va rămâne ministru al Muncii și Protecției Sociale, subliniind că decizia îi aparține viitorului premier. În același timp, fostul ministru Marcel Spatari a anunțat că va deveni deputat în noul Parlament de la Chișinău. Alexei Buzu a menționat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, […] Articolul Ce spun Alexei Buzu și Marcel Spatari despre funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Alertă falsă pe Aeroportul Internațional Chișinău: Activitatea reluată în regim normal # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră informează că, în urma verificărilor efectuate pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, alerta semnalată în această dimineață s-a dovedit a fi una falsă. Oamenii legii au efectuat verificările necesare și au constat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot […] Articolul Alertă falsă pe Aeroportul Internațional Chișinău: Activitatea reluată în regim normal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Explozie devastatoare într-un bloc din Rahova: 2 persoane au murit, 11 răniți, etaje distruse # Vocea Basarabiei
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul Rahova, sector 5 al Capitalei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Deflagrația a distrus complet etajele 5 și 6 ale imobilului, iar o parte din peretele exterior a fost spulberată de suflul exploziei. Cel puțin 2 persoane au murit, 11 persoane au fost […] Articolul Explozie devastatoare într-un bloc din Rahova: 2 persoane au murit, 11 răniți, etaje distruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă a fost depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, anunță Poliția de Frontieră. Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există […] Articolul Alertă pe Aeroportul din Chișinău: Pasagerii au fost evacuați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Maia Sandu a semnat decretul: Noul Parlament al R. Moldova, convocat pe 22 octombrie # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a semnat astăzi decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a. Conform decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul: Noul Parlament al R. Moldova, convocat pe 22 octombrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Donald Trump promite reducerea drastică a prețului medicamentului Ozempic, de la 1.300 la 150 de dolari # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a anunțat că prețul celui mai popular medicament pentru slăbit produs de compania daneză Novo Nordisk va fi redus semnificativ, iar negocierile pentru stabilirea noii sume vor fi „rapide”. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment desfășurat la Casa Albă, dedicat tratamentelor pentru fertilitate și costurilor medicamentelor. Novo Nordisk comercializează […] Articolul Donald Trump promite reducerea drastică a prețului medicamentului Ozempic, de la 1.300 la 150 de dolari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
CNAS îndeamnă cetățenii să verifice contul de asigurări sociale: perioadele lipsă pot fi răscumpărate # Vocea Basarabiei
Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) le recomandă cetățenilor să verifice din timp situația contului personal de asigurări sociale, întrucât perioadele lipsă pot fi răscumpărate. Persoanele interesate se pot adresa casei teritoriale de asigurări sociale, conform vizei de reședință, pentru a încheia un contract valabil pentru un an întreg sau doar pentru lunile lipsă. […] Articolul CNAS îndeamnă cetățenii să verifice contul de asigurări sociale: perioadele lipsă pot fi răscumpărate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
08:00
Președinta Maia Sandu l-a sunat pe Alexandru Munteanu pentru a-l convinge să preia funcția de premier # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu îl consideră pe Alexandru Munteanu un profesionist cu o experiență solidă în domeniul economiei și al managementului. Șefa statului a fost cea care l-a contactat și l-a convins să accepte funcția de prim-ministru. Ea a explicat, în cadrul unei emisiuni de la RliveTV, cum s-a ajuns la candidatura lui Alexandru Munteanu după […] Articolul Președinta Maia Sandu l-a sunat pe Alexandru Munteanu pentru a-l convinge să preia funcția de premier apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16 octombrie 2025
23:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 16.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Președinta Maia Sandu l-a descris pe Alexandru Munteanu drept un profesionist cu experiență managerială și economică, subliniind că acesta are abilitățile necesare pentru a face față provocărilor funcției de prim-ministru. Șefa statului a explicat, în cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV, cum s-a ajuns la candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, menționând […] Articolul Ce spune Maia Sandu despre candidatul PAS la funcția de premier apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
21:00
Președintele american Donald Trump a transmis că „au fost făcute mari progrese” în urma convorbirii telefonice avute joi după-amiază cu omologul său rus Vladimir Putin și că va avea cu acesta o întâlnire în capitala ungară Budapesta, la o dată neprecizată. „Am decis ca o reuniune a consilierilor noștri de nivel înalt să aibă loc […] Articolul Trump anunță o întâlnire cu Putin la Budapesta apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:30
Accelerarea aderării R. Moldova și Ucrainei la UE, subiect de discuții la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei a fost reafirmat de ministra de Externe de la București, Oana Țoiu, în cadrul unei întrevederi, la Bruxelles, cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Părțile au abordat subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene , precum situația de securitate din regiune, procesul de […] Articolul Accelerarea aderării R. Moldova și Ucrainei la UE, subiect de discuții la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin vor avea joi o discuție telefonică, înaintea întâlnirii dintre președintele SUA și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ce se va desfășura vineri la Casa Albă. Un responsabil de rang înalt de la Casa Albă a confirmat această informație agenției France Presse, transmite Agerpres. Posibila furnizare de […] Articolul Trump și Putin, convorbire telefonică înaintea vizitei lui Zelenski la Casa Albă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Siegfried Mureșan: Parlamentul European este pregătit să continue colaborarea cu Legislativul de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Parlamentul European este pregătit să continue colaborarea cu Legislativul de la Chișinău pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută europarlamentarul Siegfried Mureșan. El a salutat validarea oficială a rezultatelor alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. „Mult succes, dragi colegi din Parlamentul Republicii Moldova! Curtea Constituțională a Republicii Moldova tocmai […] Articolul Siegfried Mureșan: Parlamentul European este pregătit să continue colaborarea cu Legislativul de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Municipiul Cluj-Napoca din România și raionul Ialoveni din Republica Moldova au semnat un acord de înfrățire, în cadrul unui eveniment cu caracter simbolic, desfășurat la Bruxelles. Documentul a fost semnat de primarul municipiului Cluj, Emil Boc și de președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia. „Prin acest gest simbolic am dorit să subliniem, încă o dată, faptul […] Articolul (FOTO) Municipiul Cluj-Napoca și raionul Ialoveni s-au înfrățit la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Municipiul Cluj-Napoca din România și raionul Ialoveni din Republica Moldova au semnat un acord de înfrățire, în cadrul unui eveniment cu caracter simbolic, desfășurat la Bruxelles. Documentul a fost semnat de primarul municipiului Cluj, Emil Boc și de președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia. „Prin acest gest simbolic am dorit să subliniem, încă o dată, faptul […] Articolul Municipiul Cluj-Napoca și raionul Ialoveni s-au înfrățit la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Livrările de gaze către regiunea transnistreană urmează să fie reluate în volum deplin începând de vineri, 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban. „Începând cu 17 octombrie, vor fi reluate integral livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în volumele contractuale necesare pentru a asigura […] Articolul Când ar putea fi reluate livrările de gaze către regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană ar urma să fie reluate în volum deplin de vineri, 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban. „Începând cu 17 octombrie, vor fi reluate integral livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în volumele contractuale necesare pentru a […] Articolul Când ar putea fi reluate livrările de gaz spre regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Zilele Filmului Românesc 2025 la Chișinău – cinema românesc, coproducții și creativitate pe ambele maluri ale Prutului # Vocea Basarabiei
Ediția din acest an a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău se deschide cu „Kontinental ’25”, filmul premiat la Berlinală, și se va încheia cu „Dracula”, ambele semnate de Radu Jude, unul dintre cei mai apreciați regizori români contemporani. În mod inedit, ambele producții au fost filmate integral cu telefonul mobil, confirmând direcția inovatoare și libertatea […] Articolul Zilele Filmului Românesc 2025 la Chișinău – cinema românesc, coproducții și creativitate pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Igor Grosu, prima reacție după validarea alegerilor parlamentare: Acest pas înseamnă începutul unei noi etape importante # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, a venit cu un mesaj în contextul în care Curtea Constituțională a validat astăzi mandatele deputaților aleși la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a mulțumit tuturor cetățenilor pentru încrederea acordată și a subliniat că urmează o altă etapă importantă. „Acest pas înseamnă începutul unei noi etape importante […] Articolul Igor Grosu, prima reacție după validarea alegerilor parlamentare: Acest pas înseamnă începutul unei noi etape importante apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională (CC) a confirmat, joi, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate pe 28 septembrie și a confirmat mandatele deputaților aleși. Decizia a fost luată după examinarea sesizării Comisiei Electorale Centrale în cadrul unei ședințe conduse de președinta CC, Domnica Manole. Știrea în curs de actualizare… Articolul Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Comisia Europeană salută aderarea băncilor din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la SEPA # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană a salutat aderarea oficială a 40 de bănci din Republica Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA). Potrivit sursei citate, această evoluție istorică va face ca tranzacțiile în euro dintre acești patru parteneri și Uniunea Europeană să fie mai fiabile, mai rapide și mai ieftine, […] Articolul Comisia Europeană salută aderarea băncilor din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la SEPA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
(FOTO) Doi studenți basarabeni au devenit cei mai tineri cetățeni de onoare ai Iașului # Vocea Basarabiei
Vlad Onceanu și Robert Gatman, doi studenți originari din Republica Moldova, au devenit cei mai tineri Cetățeni de Onoare ai municipiului Iași. Distincția le-a fost acordată tinerilor basarabeni pe 14 octombrie 2025. Cei doi studenți, fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a creat o mică inimă artificială pentru copii. Invenția a fost premiată […] Articolul (FOTO) Doi studenți basarabeni au devenit cei mai tineri cetățeni de onoare ai Iașului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Casa atelierelor și trapeza de la Mănăstirea Eroilor din Țiganca, construite cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni # Vocea Basarabiei
Casa atelierelor și trapeza de la Mănăstirea Eroilor Români din comuna Țiganca sunt construite grație unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Este vorba despre proiectul „Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, Republica Moldova – centru de istorie, cultură și spiritualitate românească – continuare proiect 3”, implementat de Mănăstirea cu Hramul „Înălțarea Domnului” […] Articolul Casa atelierelor și trapeza de la Mănăstirea Eroilor din Țiganca, construite cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
(VIDEO) Rețea de cazinouri online, destructurată în Chișinău: Venituri ilegale de 25 de milioane de lei # Vocea Basarabiei
O rețea de cazinouri online, care genera venituri ilegale de 25.000.000 de lei, a fost destructurată de procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii de poliție. Oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger”. În urma acestora, au fost confiscate documente contabile, contracte, tehnologie de calcul, suporturi de informație și autoturisme de lux, […] Articolul (VIDEO) Rețea de cazinouri online, destructurată în Chișinău: Venituri ilegale de 25 de milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Cetățenii Republicii Moldova care au muncit sau muncesc legal în Slovacia ar putea beneficia de pensii sau de alte prestații sociale. În acest sens, în perioada 13-16 octombrie, la Bratislava, au avut loc negocieri pe marginea proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Slovacia în domeniul securității sociale. Aranjamentul administrativ reprezintă un […] Articolul Cetățenii R. Moldova care au muncit în Slovacia ar putea beneficia de pensii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
La un pas de tragedie: Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată # Vocea Basarabiei
Un bărbat și o femeie s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată într-o locuință din satul Glinjeni, raionul Fălești. Aceștia au fost salvați de medici în urma manevrelor de resuscitare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie. Un bărbat de 65 de […] Articolul La un pas de tragedie: Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată oficial până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, după o întrevedere cu noul ambasador irlandez la Chișinău, Myles Geiran. Potrivit oficialului, deschiderea ambasadei reprezintă un pas important pentru consolidarea prezenței diplomatice și pentru aprofundarea dialogului economic și cultural dintre […] Articolul Irlanda va avea o ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 42 și 60 de ani, originari din Chișinău și raionul Criuleni, sunt cercetați penal pentru cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana. Pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea celor trei suspecți, constatându-se implicarea acestora în producerea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice. Astfel, […] Articolul (VIDEO) Trei bărbați din Chișinău și Criuleni, reținuți pentru trafic de droguri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
(VIDEO) Curtea Constituțională se pronunță astăzi asupra validării alegerilor parlamentare # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională s-a reunit joi, 16 octombrie, pentru a examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința a început în jurul orei 10:00. Sesizarea este examinată de către președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, alături de judecătorii Sergiu Litvinenco, Ion Malanciuc, Viorica Puica, Nicolae Roșca și Liuba […] Articolul (VIDEO) Curtea Constituțională se pronunță astăzi asupra validării alegerilor parlamentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
SFS a blocat fondurile controlate indirect de Vladimir Andronachi pentru tentativă de eludare a sancțiunilor internaționale # Vocea Basarabiei
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, în baza unei decizii emise de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Măsura a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Conform documentului, tranzacția privind înstrăinarea părții sociale din capitalul social al companiei S.R.L. „AC […] Articolul SFS a blocat fondurile controlate indirect de Vladimir Andronachi pentru tentativă de eludare a sancțiunilor internaționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Unitățile convenționale pentru taxele executorilor judecătorești vor crește treptat până la 50 de lei, până în 2028 # Vocea Basarabiei
Guvernul a aprobat miercuri majorarea treptată a unității convenționale utilizate pentru calcularea taxelor aferente actelor executorului judecătoresc și a cheltuielilor de executare, de la 20 la 50 de lei până în anul 2028, transmite IPN. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat că aceasta este prima ajustare a valorii unității convenționale de la aprobarea sa inițială […] Articolul Unitățile convenționale pentru taxele executorilor judecătorești vor crește treptat până la 50 de lei, până în 2028 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Tineri ruși sfidează Kremlinul: petreceri stradale cu muzică anti-război la Sankt Petersburg # Vocea Basarabiei
Numerosi tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, care a publicat imagini sugestive de la fața locului. Videoclipurile difuzate pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri cântând cântece anti-război interzise, provocând indignarea „patrioților Z” pro-Kremlin. Până în prezent, nu au fost […] Articolul Tineri ruși sfidează Kremlinul: petreceri stradale cu muzică anti-război la Sankt Petersburg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15 octombrie 2025
23:30
Mark Rutte: Există o cooperare strânsă între Uniunea Europeană, NATO și R. Moldova # Vocea Basarabiei
Există o cooperarea foarte strânsă între Uniunea Europeană, NATO și Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, după reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor apărării. Întrebat de jurnaliști ce poate face NATO pentru a sprijini Republica Moldova, care este expusă incursiunilor dronelor rusești, Rutte a precizat […] Articolul Mark Rutte: Există o cooperare strânsă între Uniunea Europeană, NATO și R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Articolul ȘTIRI cu NATALIA CATAN din 15.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene până în 2027. Liniile directoare ale proiectului redenumit EDDI (European Drone Defence Initiative – inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor) urmează să fie prezentate joi. Crearea acestui sistem de apărare a fost decisă de UE […] Articolul UE își consolidează apărarea: Zidul anti-drone, finalizat până în 2027 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Republica Moldova, parte a rețelei europene de fabrici de inteligență artificială # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se alătură rețelei europene de fabrici de inteligență artificială. Statul nostru va fi reprezentat de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță). „FAIMA va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană de supercalcul, oferind cercetătorilor, startup-urilor […] Articolul Republica Moldova, parte a rețelei europene de fabrici de inteligență artificială apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.