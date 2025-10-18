Târguri de toamnă în toate sectoarele Chișinăului: produse locale, artizanat și tradiții pentru vizitatori

12:40

Un bărbat și o femeie s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată într-o locuință din satul Glinjeni, raionul Fălești. Aceștia au fost salvați de medici în urma manevrelor de resuscitare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incidentul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie. Un bărbat de 65 de […] Articolul La un pas de tragedie: Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată apare prima dată în Vocea Basarabiei.