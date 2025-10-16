Irlanda va avea o ambasadă în Republica Moldova
Vocea Basarabiei, 16 octombrie 2025 12:00
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată oficial până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, după o întrevedere cu noul ambasador irlandez la Chișinău, Myles Geiran. Potrivit oficialului, deschiderea ambasadei reprezintă un pas important pentru consolidarea prezenței diplomatice și pentru aprofundarea dialogului economic și cultural dintre […]
• • •
12:00
11:50
Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 42 și 60 de ani, originari din Chișinău și raionul Criuleni, sunt cercetați penal pentru cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana. Pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea celor trei suspecți, constatându-se implicarea acestora în producerea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice. Astfel, […]
11:10
Curtea Constituțională s-a reunit joi, 16 octombrie, pentru a examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința a început în jurul orei 10:00. Sesizarea este examinată de către președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, alături de judecătorii Sergiu Litvinenco, Ion Malanciuc, Viorica Puica, Nicolae Roșca și Liuba […]
10:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, în baza unei decizii emise de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Măsura a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Conform documentului, tranzacția privind înstrăinarea părții sociale din capitalul social al companiei S.R.L. „AC […]
09:00
Guvernul a aprobat miercuri majorarea treptată a unității convenționale utilizate pentru calcularea taxelor aferente actelor executorului judecătoresc și a cheltuielilor de executare, de la 20 la 50 de lei până în anul 2028, transmite IPN. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat că aceasta este prima ajustare a valorii unității convenționale de la aprobarea sa inițială […]
08:30
Numerosi tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, care a publicat imagini sugestive de la fața locului. Videoclipurile difuzate pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri cântând cântece anti-război interzise, provocând indignarea „patrioților Z" pro-Kremlin. Până în prezent, nu au fost […]
23:30
Există o cooperarea foarte strânsă între Uniunea Europeană, NATO și Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, după reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor apărării. Întrebat de jurnaliști ce poate face NATO pentru a sprijini Republica Moldova, care este expusă incursiunilor dronelor rusești, Rutte a precizat […]
21:40
21:20
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone" al Uniunii Europene până în 2027. Liniile directoare ale proiectului redenumit EDDI (European Drone Defence Initiative – inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor) urmează să fie prezentate joi. Crearea acestui sistem de apărare a fost decisă de UE […]
20:50
Republica Moldova se alătură rețelei europene de fabrici de inteligență artificială. Statul nostru va fi reprezentat de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC (Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță). „FAIMA va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană de supercalcul, oferind cercetătorilor, startup-urilor […]
20:10
Cehia sprijină eforturile Republicii Moldova de modernizare a sistemului de asistență socială, printr-un proiect de peste 1 milion de euro dedicat implementării reformei RESTART. Proiectul „Sprijin pentru implementarea reformei RESTART" a fost lansat astăzi, la Chișinău, în prezența ministrului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Alexei Buzu, și a viceprim-ministrului ceh și ministru al […]
19:30
Guvernul britanic a anunțat că va trimite în Republica Moldova experți militari britanici, pentru a instrui forțele armate moldovenești în tactici de combatere a dronelor și pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea, pe fondul agresiunii sporite a dronelor rusești pe teritoriul Europei. Decizia a fost anunțată miercuri de secretarul britanic al apărării, John […]
19:20
Țările nordice și baltice vor investi 3,1 milioane de dolari într-un proiect menit să consolideze capacitatea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova de a gestiona crizele și de a face față amenințărilor cibernetice. Proiectul întitulat „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova", va fi finanțat de Danemarca, Estonia, […]
18:10
Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dezminte informații apărute în presă, potrivit cărora și-ar fi administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că este dispus să ofere informații despre […]
17:50
Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), dezminte informații apărute în presă, potrivit cărora și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. El a subliniat într-o postare pe pagina sa de Facebook că este dispus să ofere informații despre fiecare […]
17:10
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că trei ruși au activat în tabăra de instruire militară Sunčana Reka, situată în apropierea localității Loznica, unde au fost antrenați și cetățeni ai Republicii Moldova. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Nu pot […]
16:40
Elena Druță a anunțat pe rețelele de socializare că și-a încheiat mandatul de consilieră a președintei Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora. Ea a declarat că a fost o onoare și o mare responsabilitate să lucreze în interesul cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menționând că a întâlnit oameni valoroși care promovează imaginea țării și […]
16:00
15:40
Regiunea transnistreană a fost asigurată cu volume necesare de gaz până pe data de 15 octombrie. Declarația a fost făcută de Roman Roșca, vicepremierul pentru Reintegrare, care a precizat că autoritățile de la Chișinău urmăresc „cu calm și responsabilitate" situația din domeniul energetic de pe malul stâng al Nistrului. „Noi urmărim cu calm, dar și […]
15:30
Regiunea transnistreană a fost asigurată cu volume necesare de gaz până pe data de 15 octombrie. Declarația a fost făcută de Roman Roșca, vicepremierul pentru Reintegrare, care a precizat că autoritățile de la Chișinău urmăresc „cu calm și responsabilitate" situația din domeniul energetic de pe malul stâng al Nistrului. „Noi urmărim cu calm, dar și […]
14:40
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la 7,5 ani de închisoare. Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru capete de […]
14:20
Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la 7,5 ani de închisoare. Procurorii susțin că sentința este neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru […]
14:00
13:10
Accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova trebuie să fie prioritatea Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de eurodeputatul Siegfried Mureșan, după o întrevedere cu Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană de la Chișinău. Oficialii s-au întâlnit miercuri, 15 octombrie, la Bruxelles, pentru a evalua procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și […]
12:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții la Călărași, într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de […]
12:10
Controlul vamal comun va fi aplicat și la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, la granița dintre Republica Moldova și România. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri, 15 octombrie, de Guvernul de la Chișinău. Potrivit autorităților, prin aplicarea principiului de oprire unică, formalitățile vamale și de frontieră vor fi realizate […]
12:00
11:40
Dorin Recean i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul Guvern de la Chișinău. El a subliniat astăzi, în debutul
11:10
Un bărbat din Bălți a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru corupere electorală. Acesta ar fi promis 15.000 de lei celor care vor vota un anumit candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Procuraturii Generale, inculpatul ar fi acționat pe teritoriul Republicii Moldova, în special în municipiul Bălți, în perioada mai – 23 septembrie […] Articolul 15.000 de lei pentru un vot „corect”. Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
09:00
Noi confruntări armate au izbucnit marți, 14 octombrie, între forțele pakistaneze și afgane într-o zonă de frontieră izolată, relatează Associated Press, citată de DW. Potrivit autorităților de la Islamabad, trupele afgane ar fi deschis focul „fără provocare”, iar armata pakistaneză a răspuns cu artilerie grea, distrugând tancuri și posturi militare ale talibanilor. Incidentul este al […] Articolul Lupte intense la granița dintre Pakistan și Afganistan: zeci de morți, granițele rămân închise apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Autoritățile locale din Ucraina au dispus marți evacuarea familiilor din mai multe sate din apropierea orașului Kupiansk, situat în nord-estul țării, din cauza „înăspririi situației de securitate” în regiune. Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, a anunțat pe Telegram că este necesară evacuarea a 409 familii, printre care se află 601 copii, din 27 de localități. […] Articolul Evacuări masive lângă Kupiansk: peste 400 de familii mutate din cauza intensificării atacurilor rusești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23:00
22:50
Ambasada Suediei în Republica Moldova a transmis marți, 14 octombrie, un mesaj de felicitare cu ocazia Hramului orașului Chișinău. Astfel, echipa Ambasadei Suediei la Chișinău a explicat prin intermediul unui clip video motivele pentru care au îndrăgit acest oraș. Parcurile verzi, sufletul cald al locuitorilor, cafeaua bună, inovația, tinerii creativi și piețele colorate pline cu […] Articolul (VIDEO) Ambasada Suediei în Republica Moldova, mesaj inedit de Hramul Chișinăului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
21:40
21:30
21:00
Sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina a fost unul dintre subiectele discutate miercuri, 14 octombrie, la București, în cadrul unor consultări politice între ministra Afacerilor Externe din România, Oana Țoiu, și omologul său din Germania, Johann Wadephul. Cei doi oficiali au abordat subiecte de interes comun printre care relațiile bilaterale, securitatea europeană, industria de apărare, […] Articolul Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina, pe agenda discuțiilor dintre miniștrii de externe ai României și Germaniei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Atacurile informaționale ale Federației Ruse împotriva Republicii Moldova din ultima perioadă au evoluat dintr-o succesiune de incidente într-un ecosistem coerent, coordonat și industrializat. Constatarea se regăsește într-un raport realizat de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Acesta mai arată că efortul Moscovei de subminare a democrației din Republica Moldova a depășit pragul istoric, […] Articolul Raport: Efortul Moscovei de subminare a democrației din R. Moldova a depășit pragul istoric apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Republica Moldova este pregătită să avanseze cu determinare spre UE, având o voință politică puternică și un sprijin larg în rândul cetățenilor. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la Reuniunea Grupului de lucru pentru extindere și țările care negociază aderarea la UE (COELA). Ea mai subliniat în mesajul transmis în […] Articolul Oficial de la Chișinău, la Bruxelles: R. Moldova este pregătită să avanseze cu determinare spre UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că apărarea Europei este „responsabilitatea” Uniunii Europene și că blocul comunitar lansează o serie de inițiative pentru a garanta securitatea. „Știm că apărarea Europei este responsabilitatea noastră. Simțim urgența în întreaga Europă (…). Este imperativ ca, în ceea ce privește postura noastră defensivă, să acționăm […] Articolul Președinta Comisiei Europene: Știm că apărarea Europei este responsabilitatea noastră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru a fi înaintat la funcția de prim-ministru, a venit cu o primă reacție în acest sens. El a confirmat într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook că poartă discuții cu PAS privind candidatura sa la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Într-adevăr, port […] Articolul Ce spune Alexandru Munteanu despre propunerea PAS privind funcția de prim-ministru al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
14:50
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste – Abhazia și Osetia de Sud – în urma războiului ruso-georgian din 2008. CEDO consideră că stabilirea liniilor de demarcație începând cu 2009 în Abhazia și Osetia […] Articolul Rusia, obligată de CEDO să plătească 253 de milioane de euro Georgiei pentru consecințele conflictului din 2008 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Ritmul reformelor din Republica Moldova și pregătirile pentru următorii pași de pe agenda europeană au fost printre subiectele discutate astăzi de Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană de la Chișinău, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles, cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Oficialul de la Chișinău a mulțumit comisarei europene și echipei sale pentru […] Articolul Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă R. Moldova în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Alexandru Munteanu va fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă […] Articolul Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS la funcția de prim-ministru al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
13:10
Alexandru Munteanu va fi candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă […] Articolul Cine ar putea fi noul premier al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Un deținut din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul, care nu s-a prezentat la locul de muncă pe 10 octombrie, a fost găsit și reținut astăzi, 14 octombrie, în orașul Florești. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost identificat în jurul orei 09:00, pe teritoriul Gării Auto Florești, în […] Articolul Deținutul care a fugit din Penitenciarul Pruncul, reținut la Florești după patru zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
