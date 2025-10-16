Irlanda va avea o ambasadă în Republica Moldova

14:30

Ritmul reformelor din Republica Moldova și pregătirile pentru următorii pași de pe agenda europeană au fost printre subiectele discutate astăzi de Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană de la Chișinău, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles, cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Oficialul de la Chișinău a mulțumit comisarei europene și echipei sale pentru […] Articolul Viceprim-ministra Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Cetățenii noștri își doresc să vadă R. Moldova în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.